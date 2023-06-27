США приховували розвіддані про плани ПВК "Вагнер" від союзників, - CNN

Вашингтону вдалося дізнатися заздалегідь про напрям і загальні плани руху "Вагнера", проте, щоб уникнути витоків, США повідомили дані лише "обраним союзникам", до яких увійшли кілька високопосадовців уряду Великої Британії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Засекречені розвідувальні дані в США були доведені до відома лише найвищих чиновників адміністрації, а також членів "Банди восьми" у Конгресі, які мають доступ до найбільш секретних питань розвідки.

Секретність, що оточує ці розвіддані, була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники й навіть високопосадовці в уряді США були зненацька захоплені спробою бунту Пригожина.

Деякі офіційні особи НАТО висловили розчарування тим, що розвіддані не було передано їм. За даними американської розвідки, це могло призвести до компрометації надзвичайно секретних джерел та методів.

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За словами чиновників, українським офіційним особам також не повідомили заздалегідь про ці розвіддані, насамперед через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами можуть бути перехоплені супротивником.