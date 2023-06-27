США приховували розвіддані про плани ПВК "Вагнер" від союзників, - CNN
Вашингтону вдалося дізнатися заздалегідь про напрям і загальні плани руху "Вагнера", проте, щоб уникнути витоків, США повідомили дані лише "обраним союзникам", до яких увійшли кілька високопосадовців уряду Великої Британії.
Про це повідомляє американський телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Засекречені розвідувальні дані в США були доведені до відома лише найвищих чиновників адміністрації, а також членів "Банди восьми" у Конгресі, які мають доступ до найбільш секретних питань розвідки.
Секретність, що оточує ці розвіддані, була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники й навіть високопосадовці в уряді США були зненацька захоплені спробою бунту Пригожина.
Деякі офіційні особи НАТО висловили розчарування тим, що розвіддані не було передано їм. За даними американської розвідки, це могло призвести до компрометації надзвичайно секретних джерел та методів.
За словами чиновників, українським офіційним особам також не повідомили заздалегідь про ці розвіддані, насамперед через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами можуть бути перехоплені супротивником.
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Чутлива інформація тільки для перевірених.
Не Орбану ж її передавати.
А така ж дружба і єдність, і головне - довіра , як заявляється з високих трибун "чесними" і "демократичними". Аж цілий вояж був у 2021, щоб =об'єднати= союзників і партнерів. Ще королеву застав.
Дограєтеся, що й з вами європейці ділитися не будуть.
Я дивлюся і думаю, коли Європа нарешті прокинеться і відрветься від своєї глобалістської повісточки та займеться власною безпекою.
Бо Штати, як завжди, думають спетляти, оскільки вони далеко, тому вогнище розпалюють не під носом у себе.
А якщо щось і далі трапиться, то постраждає насамперед Європа. І всі ці штатівські сюсі-пусі з х**лом (про які вони теж не інформують "дорогих" союзників) можуть дорого обійтися Європі. Пора вже схаменутися.
Скорее бы американцы перехватили разговор Дерьмака с Козаком, который ему бы об этом сам доложил через 5 минут после того, как сам об этом узнал.
от якби він почав стріляти з танку у москві як єльцин, то ще може знадобилися б.
і те - тільки для того, щоб встигти зробити ставки на тоталізаторі
сьогодні чув на вата-тв: аби москалів послали десь всратися, то вони б просрали і те всратися
я про те, що "вагомі штатівські видання" постійно "розумні як моя жінка потом". а тут ще й повідомляють про якусь маячню, яка й вчора не була потрібна нікому
Не поділилися інформацією зі своїми угорськими та австрійськими "союзниками"!
А помийна публікація CNN не є компроментацією надзвичайно секретних джерел та методів?