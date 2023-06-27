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Новини Повстання Пригожина в РФ
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США приховували розвіддані про плани ПВК "Вагнер" від союзників, - CNN

рф,вагнер

Вашингтону вдалося дізнатися заздалегідь про напрям і загальні плани руху "Вагнера", проте, щоб уникнути витоків, США повідомили дані лише "обраним союзникам", до яких увійшли кілька високопосадовців уряду Великої Британії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Засекречені розвідувальні дані в США були доведені до відома лише найвищих чиновників адміністрації, а також членів "Банди восьми" у Конгресі, які мають доступ до найбільш секретних питань розвідки.

Секретність, що оточує ці розвіддані, була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники й навіть високопосадовці в уряді США були зненацька захоплені спробою бунту Пригожина.

Деякі офіційні особи НАТО висловили розчарування тим, що розвіддані не було передано їм. За даними американської розвідки, це могло призвести до компрометації надзвичайно секретних джерел та методів.

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За словами чиновників, українським офіційним особам також не повідомили заздалегідь про ці розвіддані, насамперед через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами можуть бути перехоплені супротивником.

Автор: 

США (23280) зовнішня розвідка (470) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+10
А може лисий когут розкаже США по секрету,чому він злився?
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27.06.2023 06:48
+10
"...українським офіційним особам також не повідомили заздалегідь про ці розвіддані, насамперед через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами можуть бути перехоплені супротивником."
Скорее бы американцы перехватили разговор Дерьмака с Козаком, который ему бы об этом сам доложил через 5 минут после того, как сам об этом узнал.
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27.06.2023 07:17
+9
Так і хочеться працівникам CNN відповісти словами старого єврейсько-одеського анекдоту: "Шоб Ви били такие умние как моя Сага вчега!"
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27.06.2023 06:51
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А може лисий когут розкаже США по секрету,чому він злився?
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27.06.2023 06:48 Відповісти
Так і хочеться працівникам CNN відповісти словами старого єврейсько-одеського анекдоту: "Шоб Ви били такие умние как моя Сага вчега!"
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27.06.2023 06:51 Відповісти
Усе так як надо.

Чутлива інформація тільки для перевірених.

Не Орбану ж її передавати.
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27.06.2023 07:03 Відповісти
Медведа хотят на царство.
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27.06.2023 06:56 Відповісти
Та ви шо!?
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27.06.2023 08:21 Відповісти
Ми думали, що Пригожин готується до виборів на РФ.
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27.06.2023 06:58 Відповісти
.. в союзників також можуть бути свої дермаки
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27.06.2023 06:58 Відповісти
Можливе перехоплення дєрьмаком, або злиття цієї інформації патрушеву віслюком апокаліпсису .
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27.06.2023 07:03 Відповісти
Супер. То сопляк зливає на широкий загал топ-секретні матеріали, то не кажуть навіть союзникам. Причому, це не вперше. Про драпання з Афгану вони теж нікому не сказали. І дарма Еманюель дзвонив в Вашингтон, трубку не брали. Британці побачили, що "колеги" звалюють, і собі почали збиратися.

А така ж дружба і єдність, і головне - довіра , як заявляється з високих трибун "чесними" і "демократичними". Аж цілий вояж був у 2021, щоб =об'єднати= союзників і партнерів. Ще королеву застав.

Дограєтеся, що й з вами європейці ділитися не будуть.

Я дивлюся і думаю, коли Європа нарешті прокинеться і відрветься від своєї глобалістської повісточки та займеться власною безпекою.

Бо Штати, як завжди, думають спетляти, оскільки вони далеко, тому вогнище розпалюють не під носом у себе.

А якщо щось і далі трапиться, то постраждає насамперед Європа. І всі ці штатівські сюсі-пусі з х**лом (про які вони теж не інформують "дорогих" союзників) можуть дорого обійтися Європі. Пора вже схаменутися.
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27.06.2023 07:04 Відповісти
CNN, ви дограєтеся що баба ванга та нострадамус на вас подадуть позов.
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27.06.2023 07:05 Відповісти
"...українським офіційним особам також не повідомили заздалегідь про ці розвіддані, насамперед через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами можуть бути перехоплені супротивником."
Скорее бы американцы перехватили разговор Дерьмака с Козаком, который ему бы об этом сам доложил через 5 минут после того, как сам об этом узнал.
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27.06.2023 07:17 Відповісти
Та нічого вони не знали. Вже коли все відбулося починають хизуватися своєю нібито обізнаністю.
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27.06.2023 07:25 Відповісти
тю, а нахіба комусь здалися плани пригожина, який походив, походив і здувся?
от якби він почав стріляти з танку у москві як єльцин, то ще може знадобилися б.
і те - тільки для того, щоб встигти зробити ставки на тоталізаторі
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27.06.2023 07:25 Відповісти
Я теж писав що здувся, а тут хтось відповів мені що він і не надувався.
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27.06.2023 07:55 Відповісти
та я ж не про пшик від пригожина. про те, що москалі навіть заколот по-путньому зробити не можуть, уже мабуть кожен раз 200 написав.
сьогодні чув на вата-тв: аби москалів послали десь всратися, то вони б просрали і те всратися

я про те, що "вагомі штатівські видання" постійно "розумні як моя жінка потом". а тут ще й повідомляють про якусь маячню, яка й вчора не була потрібна нікому
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27.06.2023 08:05 Відповісти
Все знали и... никому не сказали и ничего не сделали. Четко сработано ))
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27.06.2023 07:38 Відповісти
Чому ви впевнені, що вони нічого не зробили ?
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27.06.2023 07:53 Відповісти
та зробили. ось у сіенен черговий непотріб надрукували
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27.06.2023 08:07 Відповісти
це вже напевне 10та хрінь про пригожина від сіенен
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27.06.2023 08:08 Відповісти
Тот случай когда наша разведка скорее знала больше чем сами США.
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27.06.2023 07:40 Відповісти
От тупі американці!

Не поділилися інформацією зі своїми угорськими та австрійськими "союзниками"!
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27.06.2023 07:45 Відповісти
Зяминій шоблі зрадників не повідомили, бо відразу ж зіллють кремлю.
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27.06.2023 07:53 Відповісти
Вам ещё не надоело всяку маячню постить.
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27.06.2023 11:27 Відповісти
Да все это брехня в стиле NYT. Сидели там как обосранные и не понимали что делать. А перепуганный Джо метался боялся как бы они не свергли ***** и расея не распалась.
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27.06.2023 09:53 Відповісти
"За даними американської розвідки, це могло призвести до компрометації надзвичайно секретних джерел та методів. "

А помийна публікація CNN не є компроментацією надзвичайно секретних джерел та методів?
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27.06.2023 10:54 Відповісти
Всю информацию западных сми .если она не аутентична официальной,надо делить на 100 и умножать на 0.
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27.06.2023 11:20 Відповісти
 
 