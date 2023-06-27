Путін хоче надалі використовувати "вагнерівців" у війні, але тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить, - ISW
Російській диктатор Володимир Путін своїми виступами намагається втримати "вагнерівців", щоб і надалі їх використовувати у війни
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Росії Володимир Путін виступив 26 червня з промовою, в якій намагався переконати якомога більше бойовиків і лідерів "Вагнера" приєднатися до російської армії й продовжити воювати проти України, а також змусити людей, найбільш лояльних до фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина, самоідентифікуватися.
Путін високо оцінив роботу командирів "Вагнера", ймовірно, намагаючись утримати їх, коли "Вагнер" буде інтегрований в МО", - йдеться в повідомленні.
Аналітики вважають, що промова Путіна залишає мало місця для будь-якого зближення з ватажком ПВК "Вагнер". Адже президент РФ жодного разу не назвав імені Пригожина.
Російський диктатор вкотре назвав справжнім ворогом Україну і запропонував "вагнерівцям" 3 варіанти дій: продовжувати "служити Росії", підписавши контракт з Міноборони чи іншими російськими спецслужбами, вийти у відставку і поїхати додому, або поїхати до Білорусі.
"Путін міг би заарештувати командирів "Вагнера" за державну зраду, але замість цього запропонував пробачити і інтегрувати сили "Вагнера" − це свідчить про його потребу в підготовлених і ефективних кадрах. Путін також, ймовірно, намагається завершити процес формалізації, ініційований Міноборони Росії", - зазначають аналітики ISW.
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пысы: самому пригожину уже предъявили с десяток обвинений, потому он уже никуда не едет
В суботу плішивого чорта кАшмАрІло 25000 вагнерів. Після їх входження у мо та поповнення зеками, їх стане 100000. Своєї ідентичності вони не втратять, знищити себе не дадуть, бо не мобікі. А ось зв'язки у діючій армії суттєво розширять шляхом горизонтальної інтеграції.
Тестовим "заколотом вихідного дня" він вдавився, а вже через півроку: зустрічайте на заході парашистану-1000000 вагнерів