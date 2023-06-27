Путін хоче надалі використовувати "вагнерівців" у війні, але тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить, - ISW

Російській диктатор Володимир Путін своїми виступами намагається втримати "вагнерівців", щоб і надалі їх використовувати у війни

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Росії Володимир Путін виступив 26 червня з промовою, в якій намагався переконати якомога більше бойовиків і лідерів "Вагнера" приєднатися до російської армії й продовжити воювати проти України, а також змусити людей, найбільш лояльних до фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина, самоідентифікуватися.

Путін високо оцінив роботу командирів "Вагнера", ймовірно, намагаючись утримати їх, коли "Вагнер" буде інтегрований в МО", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що промова Путіна залишає мало місця для будь-якого зближення з ватажком ПВК "Вагнер". Адже президент РФ жодного разу не назвав імені Пригожина.

Російський диктатор вкотре назвав справжнім ворогом Україну і запропонував "вагнерівцям" 3 варіанти дій: продовжувати "служити Росії", підписавши контракт з Міноборони чи іншими російськими спецслужбами, вийти у відставку і поїхати додому, або поїхати до Білорусі.

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"Путін міг би заарештувати командирів "Вагнера" за державну зраду, але замість цього запропонував пробачити і інтегрувати сили "Вагнера" − це свідчить про його потребу в підготовлених і ефективних кадрах. Путін також, ймовірно, намагається завершити процес формалізації, ініційований Міноборони Росії", - зазначають аналітики ISW.