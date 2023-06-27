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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Путін хоче надалі використовувати "вагнерівців" у війні, але тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить, - ISW

вагнер,пвк

Російській диктатор Володимир Путін своїми виступами намагається втримати "вагнерівців", щоб і надалі їх використовувати у війни

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Росії Володимир Путін виступив 26 червня з промовою, в якій намагався переконати якомога більше бойовиків і лідерів "Вагнера" приєднатися до російської армії й продовжити воювати проти України, а також змусити людей, найбільш лояльних до фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина, самоідентифікуватися.

Путін високо оцінив роботу командирів "Вагнера", ймовірно, намагаючись утримати їх, коли "Вагнер" буде інтегрований в МО", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що промова Путіна залишає мало місця для будь-якого зближення з ватажком ПВК "Вагнер". Адже президент РФ  жодного разу не назвав  імені Пригожина. 

Російський диктатор вкотре назвав справжнім ворогом Україну і запропонував "вагнерівцям" 3 варіанти дій: продовжувати "служити Росії", підписавши контракт з Міноборони чи іншими російськими спецслужбами, вийти у відставку і поїхати додому, або поїхати до Білорусі.

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"Путін міг би заарештувати командирів "Вагнера" за державну зраду, але замість цього запропонував пробачити і інтегрувати сили "Вагнера" − це свідчить про його потребу в підготовлених і ефективних кадрах. Путін також, ймовірно, намагається завершити процес формалізації, ініційований Міноборони Росії", - зазначають аналітики ISW.

Автор: 

путін володимир (24051) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+12
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27.06.2023 07:13
+11
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27.06.2023 07:10
+5
Ага . !! Не допомогло значить , так ******* ?? Продовжуються й далі експерименти з ПВК ? З - джентльменами удачі .?? Ну продовжуй , ідіот .
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27.06.2023 07:06
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Ага . !! Не допомогло значить , так ******* ?? Продовжуються й далі експерименти з ПВК ? З - джентльменами удачі .?? Ну продовжуй , ідіот .
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27.06.2023 07:06 Відповісти
они все поедут за пригожиным: кто в тюрьму, кто в штрафбат, что по сути то же, только хуже.
пысы: самому пригожину уже предъявили с десяток обвинений, потому он уже никуда не едет
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27.06.2023 07:09 Відповісти
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27.06.2023 07:10 Відповісти
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27.06.2023 07:13 Відповісти
Яке воно кончене.
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27.06.2023 07:14 Відповісти
.. отже, здохнуть усі вагінеровці: хто "за гадіну за *****!", хто вдома "у ліжку", а хто "у ліжку з Лукой"
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27.06.2023 07:19 Відповісти
ставлю на другий варіант!
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27.06.2023 07:21 Відповісти
Аналізувати божевільного -дурна справа.
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27.06.2023 07:19 Відповісти
Перші зеки вийшли на свободу після "вагнера" декілька місяців назад і уже встигли створити проблеми там куди повернулись в статусі "героїв війни" з "чистою совістю". Зараз їх статус різко змінився на "зрадників" і тепер їх будуть пресувати "правоохоронні органи" на місцях і їх швидко повернуть в тюрми з будь якої причини. А там їм зроблять пропозицію від якої неможливо відмовитися. Ті хто погодиться на війну в армії швидко відправляться на мясні штурми, а тих хто виїде до білорусі місцевий диктатор скрутить в баранячий ріг. Впевнений що така домовленість (зобовязання) з ****** у Луки є. Можливо їх планують на черговий наступ з Білорусі. В будь якому випадку оборзєвших "вагнерів" приведуть до смерті - на свободі такі відморожені кадри не потрібні і є загрозою для будь якого режиму. Ті у кого є гроші спробують зникнути, але, думаю, мало кому це вдасться.
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27.06.2023 07:24 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/russia-elites-putin-strength/ Восстание подрывает веру российской элиты в силу Путина , https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/wagner-africa-future-prigozhin-russia/ Восстание Пригожина вызывает вопросы об африканском следе Вагнера , https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/wagner-prigozhin-ukraine-counteroffensive/ Раскол Вагнера усугубляет слабость России на фоне контрнаступления Украины , https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/lukashenko-wagner-prigozhin-putin-belarus/ Маловероятное появление белорусского диктатора Лукашенко в качестве посредника с Вагнером , https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/09/wagner-group-russia-uraine-mercenaries/ Что такое Группа Вагнера, российская наемная группировка во главе с Евгением Пригожиным? https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/lukashenko-wagner-prigozhin-putin-belarus/ - Washington Post. Заголовки новостей за последние 10 часов https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/26/wagner-prigozhin-ukraine-counteroffensive/
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27.06.2023 07:38 Відповісти
Хто принижує велич царя тому він не пробачає.
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27.06.2023 07:49 Відповісти
Не перевищуйте "стратега" пуйла, ми цього "стратега і шахматіста" перестрашеного вже бачили в суботу!
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27.06.2023 07:56 Відповісти
Метод батога і пряника .
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27.06.2023 07:59 Відповісти
Пряник не дуже і потрібен, якщо батіг хороший.
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27.06.2023 08:58 Відповісти
Нелох дзвони таргану там вагнера в Мінську !
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27.06.2023 08:49 Відповісти
Ліліпутін знову всіх перегав
В суботу плішивого чорта кАшмАрІло 25000 вагнерів. Після їх входження у мо та поповнення зеками, їх стане 100000. Своєї ідентичності вони не втратять, знищити себе не дадуть, бо не мобікі. А ось зв'язки у діючій армії суттєво розширять шляхом горизонтальної інтеграції.
Тестовим "заколотом вихідного дня" він вдавився, а вже через півроку: зустрічайте на заході парашистану-1000000 вагнерів
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27.06.2023 09:07 Відповісти
Уже приехали дебилы.
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27.06.2023 09:31 Відповісти
 
 