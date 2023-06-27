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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини, - ОВА

дніпропетровщина

Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Дніпропетровщини. Цієї ночі під ворожим вогнем опинилася Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. "Люди вціліли. Це головне", - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники з'ясовують наслідки атаки.

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Автор: 

обстріл (28948) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (3825)


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А на Запоріжчині вночі ЗСУ роздовбали колону ворожої бронетехніки.
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27.06.2023 07:47 Відповісти
 
 