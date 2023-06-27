Вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини, - ОВА

Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Дніпропетровщини. Цієї ночі під ворожим вогнем опинилася Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. "Люди вціліли. Це головне", - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники з'ясовують наслідки атаки.

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