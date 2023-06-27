Вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини, - ОВА
Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Дніпропетровщини. Цієї ночі під ворожим вогнем опинилася Марганецька громада.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. "Люди вціліли. Це головне", - йдеться в повідомленні.
Наразі рятувальники з'ясовують наслідки атаки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар27.06.2023 07:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль