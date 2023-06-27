Україна та Велика Британія планують спільно відстежувати викрадене загарбниками зерно
Україна та Велика Британія обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, інформує Цензор.НЕТ.
"Сторони обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.
Питання контролю за викраденим зерном розглядалося на зустрічі першого заступника міністра агрополітики і продовольства Тараса Висоцького та державного міністра у міністерстві довкілля, продовольства й сільських справ Британії Марка Стівена Спенсера.
Крім того, політики під час зустрічі обговорили можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, затоплених після підриву греблі Каховської ГЕС, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.
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