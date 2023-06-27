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Новини Агресія Росії проти України
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Україна та Велика Британія планують спільно відстежувати викрадене загарбниками зерно

зерно

Україна та Велика Британія обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, інформує Цензор.НЕТ.

"Сторони обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

Питання контролю за викраденим зерном розглядалося на зустрічі першого заступника міністра агрополітики і продовольства Тараса Висоцького та державного міністра у міністерстві довкілля, продовольства й сільських справ Британії Марка Стівена Спенсера.

Крім того, політики під час зустрічі обговорили можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, затоплених після підриву греблі Каховської ГЕС, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.

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Велика Британія (5638) зерно (3128) Мінагрополітики (1562) Україна (5949)


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що саме відслідковувати? москалі вкрали, бородаті турки перепродали, єгиптяни та лівійці напекли лаваші та пожрали.

копатися в купах лайна та відслідковувати як шлунок у тих чурок працює?
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27.06.2023 08:28 Відповісти
А чорножопі іранці нажерлись хліба, зробленого з нашого зерна, і пішли, ситі і задоволені на заводи, штампувати "Шахеди" для рашистів
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27.06.2023 08:34 Відповісти
Ще б британський контроль за вкраденими, з продажу зерна, грошима на завадив.
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27.06.2023 10:22 Відповісти
 
 