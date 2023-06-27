Ворог обстріляв Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині, - ОВА
Вчора, 26 червня, о 12:39 та сьогодні зранку, 27 червня, о 05:48 фіксувалися ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також вчора, о 19:54 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
"Ввечері, 26 червня, о 20:07 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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