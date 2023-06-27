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Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі під Мінськом, - "Беларускі Гаюн"
Літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зранку 27 червня здійснив посадку на одному з військових аеродромів Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає моніторингова група, ще один бізнес-джет прилетів з Росії о 7:58.
"Бізнес-джет BAe 125-800B з реєстр. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58", - додали в "Беларускі Гаюн".
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В цей день 1991 року народився Денис Прокопенко - Герой України (2022), підполковник НГУ, ком.полку «Азов». Один з керівників оборони Маріуполя від рос.окупантів, яка тривала 86 днів. З 20.05.2022 в рос.полоні.
Звільнений 21.09.2022 та інтернований до Туреччини.
Скоро вагнер з бульбашами піде в наступ з території бульбашії!