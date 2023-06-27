Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі під Мінськом, - "Беларускі Гаюн"

Літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зранку 27 червня здійснив посадку на одному з військових аеродромів Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає моніторингова група, ще один бізнес-джет прилетів з Росії о 7:58.

"Бізнес-джет BAe 125-800B з реєстр. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58", - додали в "Беларускі Гаюн".