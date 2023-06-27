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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі під Мінськом, - "Беларускі Гаюн"

пригожин

Літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зранку 27 червня здійснив посадку на одному з військових аеродромів Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає моніторингова група, ще один бізнес-джет прилетів з Росії о 7:58.

"Бізнес-джет BAe 125-800B з реєстр. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58", - додали в "Беларускі Гаюн".

Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі під Мінськом, - Беларускі Гаюн 01

Автор: 

Білорусь (7958) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+23
Український часопис



https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #************
В цей день 1991 року народився Денис Прокопенко - Герой України (2022), підполковник НГУ, ком.полку «Азов». Один з керівників оборони Маріуполя від рос.окупантів, яка тривала 86 днів. З 20.05.2022 в рос.полоні.
Звільнений 21.09.2022 та інтернований до Туреччини.
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27.06.2023 08:39
+13
А здав його у полон найвеличніший лідор Шоневтік.
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27.06.2023 08:44
+11
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27.06.2023 08:51
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Наступне приземлення -на пляшку. Лох)
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27.06.2023 08:32 Відповісти
Пригожин і Лукашенко ВТЕЧУТЬ В АФРИКУ?
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27.06.2023 08:54 Відповісти
Наступне приземлення Израиль.
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27.06.2023 11:26 Відповісти
Газельку с налом доставили...
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27.06.2023 08:33 Відповісти
What does it mean?
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27.06.2023 08:34 Відповісти
відтепер на паРаші кожен, у кого є свій літак, може збивати інші літаки та гелікоптери.
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27.06.2023 08:37 Відповісти
Розпитували як він діишов до такого життя -- шо почав на батю батон крошити -- тепер до бульби .
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27.06.2023 08:37 Відповісти
Вот интересно, пригожин умеет(умел) летать?
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27.06.2023 08:38 Відповісти
Український часопис



https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #************
В цей день 1991 року народився Денис Прокопенко - Герой України (2022), підполковник НГУ, ком.полку «Азов». Один з керівників оборони Маріуполя від рос.окупантів, яка тривала 86 днів. З 20.05.2022 в рос.полоні.
Звільнений 21.09.2022 та інтернований до Туреччини.
показати весь коментар
27.06.2023 08:39 Відповісти
А здав його у полон найвеличніший лідор Шоневтік.
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27.06.2023 08:44 Відповісти
Не варто про цього вбивця мародера шпальти,вони виживуть ці нелюди а Україна знищена,знищені кращі,хай здохнуть ці тварюки.
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27.06.2023 08:44 Відповісти
Довго ж він летів. За цей час мона було злітати в Америку.
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27.06.2023 08:47 Відповісти
Хз може вже дохлий прилетів.
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27.06.2023 08:51 Відповісти
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27.06.2023 08:51 Відповісти
А вот вам и покойничек в Бульборейх прилетел.
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27.06.2023 08:55 Відповісти
Флакончик Новичка уже жде в минском посольстве...
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27.06.2023 08:55 Відповісти
Прилетів новий президент Бульбашії!
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27.06.2023 08:55 Відповісти
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27.06.2023 08:58 Відповісти
Блин да и хрен с ним, скоро начнут писать что Пригожин сходил посрать, высморкался, вытер задницу и т.д. и т.п.
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27.06.2023 08:59 Відповісти
З цього часу почнеться накачування Білорусії воїнством "Вагнер" для оказанія інтєрнаціональной помощі братскому народу, которая состоіт у відкритті фронту проти України - ініціатива комбайнерів-трактористів-шахтарів зброя з воєнторгів
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27.06.2023 08:59 Відповісти
Заскріньте мої слова!

Скоро вагнер з бульбашами піде в наступ з території бульбашії!
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27.06.2023 09:04 Відповісти
не спамь херни,вон когда будет там 100-120к можно будет обеспокаиваться и то с оговорками....а пока это только обсыральное сотрясание воздуха не более
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27.06.2023 09:15 Відповісти
Я думаю лукаш буде використовувати пригожина та його найманців в іншому напрямку, проти хла для захисту своїх інтересів ...
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27.06.2023 09:28 Відповісти
Чому так багато уваги цьому півню -літуну?
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27.06.2023 09:43 Відповісти
Петух петуху друг и брат
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27.06.2023 09:56 Відповісти
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27.06.2023 10:33 Відповісти
Белорусские зеки в предвкушении сладенького
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27.06.2023 12:49 Відповісти
Обращение к вагнеровцам. Женя вам рассказывал про «не сдаемся в плен, про две гранаты и кодекс. т. д. «. он вас сдал. У вас остался кодекс и кувалда.
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27.06.2023 15:22 Відповісти
 
 