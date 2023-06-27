Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 25 населених пунктів Харківщини, без постраждалих, - ОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії та мінометів обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Плетенівка, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та інші, загалом щонайменше 25 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Під ударами російських окупантів переважно цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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