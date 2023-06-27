Сили оборони наступають на трьох напрямках, мають успіх, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

За його словами, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Він також повідомив, що українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, в районах н.п. Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. "Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку", - додав він.

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