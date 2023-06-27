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Новини Війна
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Сили оборони наступають на трьох напрямках, мають успіх, - Генштаб

війна,зсу

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

За його словами, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Він також повідомив, що українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, в районах н.п. Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. "Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку", - додав він.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6723) ЗСУ (7637) контрнаступ (435)


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27.06.2023 09:41 Відповісти
Андрій Ковальов - це нормальний політолог (до 24/02.22), брехати не буде.
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27.06.2023 11:07 Відповісти
при чем тут политолог он или нет, если его работа - всего лишь озвучить то что приказали в Генштабе?
по мне -довольно сухой и взвешенный пресс-релиз ни о чем.
что читал что нет.
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27.06.2023 19:49 Відповісти
В России на фронте всё хреново, не обращай внимание.
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27.06.2023 16:59 Відповісти
 
 