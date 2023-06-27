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Новини Війна
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Ворог обстріляв 2 громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 2 мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська (2 вибухи) та Середино-Будька (4 вибухи) громади.

Попередньо - без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумській області виявлено та ліквідовано російську диверсійну групу. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28948) Сумська область (3803)


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