Ворог обстріляв 2 громади на Сумщині, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 2 мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська (2 вибухи) та Середино-Будька (4 вибухи) громади.

Попередньо - без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

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