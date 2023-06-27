Ворог обстріляв 2 громади на Сумщині, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 2 мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська (2 вибухи) та Середино-Будька (4 вибухи) громади.
Попередньо - без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.
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