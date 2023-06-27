В Одесі запрацював 6-й інноваційний реабілітаційний центр для військових національної мережі RECOVERY. ФОТОрепортаж

В Одесі запрацював інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY.

Це вже 6-й із 12-и закладів реабілітаційної допомоги проєкту RECOVERY, які будуть відкриті тільки в цьому році. Проєкт заснували і втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Одеський центр, створений на базі обласного комунального медичного закладу, оснащений інноваційним обладнанням та облаштований з урахуванням вимог інклюзивності приміщень.

У розпорядженні героїв і героїнь, які проходять відновлення в реабілітаційному центрі RECOVERY оснащенні сучасним обладнанням зал фізичної терапії, зал кінезотерапії, 3 кабінети апаратної фізіотерапії, кабінет ерготерапії, кабінет психологічної підтримки, маніпуляційна, а також 13 інклюзивних палат на 30 ліжок.

Для комфорту та зручності військових пацієнтів у центрі передбачені широкі дверні пройми, спеціальне антиковзке покриття на підлозі, поручні в коридорах, санітарні кімнати та душові з урахуванням комфорту для маломобільних пацієнтів. Завдяки проєкту RECOVERY, українські поранені військові зможуть проходити відновлення за найвищими стандартами реабілітації безкоштовно.

Реабілітаційний центр RECOVERY

Реабілітаційний центр RECOVERY

Реабілітаційний центр RECOVERY

"Як представники приватного сектору ми з моєю дружиною Оленою поставили собі завдання — системно брати участь у запуску та розвитку реабілітації в Україні. Раніше її не існувало в таких масштабах, і ми розуміємо, що реабілітація — це найважливіше на багато років завдання та проблема у країни, суспільства, держави, приватного сектору. З проєктом RECOVERY ми відкриватимемо по всій країні інноваційні реабілітаційні центри, проводитимемо навчальні програми для лікарів, якщо треба, будемо брати участь у розвитку державної політики щодо відновлення наших захисників і захисниць", — зазначив засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

В одеському центрі працює мультидисциплінарна команда фахівців, яка складається з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів, логопеда та психолога, — завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації вона зможе надавати якісну реабілітаційну допомогу захисникам і захисницям.

"Майбутнє системи медичної реабілітації — доказова реабілітація на основі мультидисциплінарного підходу та команди фахівців. У нашому центрі RECOVERY ми дотримуємося найвищих стандартів відновлення пацієнтів, у поєднанні з інноваційним обладнанням ми забезпечуємо якісну та результативну реабілітацію наших захисників і захисниць.

Сучасний центр RECOVERY оснащений новітнім і сучасним медичним обладнанням, завдяки чому пацієнти можуть підготуватися до повноцінного життя після поранення та лікування. Вражаючий результат проєкту — це спільні зусилля та прагнення, спільна мета відновлення та вдячності героям і героїням Збройних сил України, це душа, яку кожен сюди вкладає", — розповіла, Людмила Хвелевська, головна лікарка одеського центру RECOVERY.

Потреба в якісній реабілітації військових в Україні зростає щодня — наразі державні заклади не мають можливості забезпечити всіх військових пацієнтів належною допомогою. Проєкт RECOVERY - приклад успішного приватно-державного партнерства, націлений на розбудову галузі реабілітації в країні, що передбачає створення національної мережі реабілітаційних центрів для тяжкопоранених військових, міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів, складне протезування військових за кордоном у випадках, коли це неможливо в Україні, а також надання якісної реабілітації військовим у приватних партнерських клініках.

За допомогою інноваційних тренежерів та обладнання з віртуальною реальністю термін відновлення захисників і захисниць у центрі RECOVERY значно прискорюється. це обладнання покриває весь спектр функціональних порушень пацієнтів, у тому числі отриманих внаслідок мінно-вибухових травм, і дозволяє відновлювати, зокрема, ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок на високому технологічному рівні.

Перші пацієнти одеського центру вже проходять лікування. Завдяки розгалуженій мережі реабілітаційних центрів RECOVERY, які будуть розташовані по всій Україні, поранені військові можуть проходити відновлення біля своїх рідних і близьких, маючи їхню підтримку.

"Служив з перших днів війни, спочатку на півночі, потім під Миколаєвом, а далі — Херсонська область. Перший бронежилет був дуже важкий, та після понад року постійного навантаження на спину, отримав травму, через що не зміг встати на ноги. Центр дуже чудовий, я тут майже місяць. Я бачив багато чого, але такого рівня ще не було", — поділився, один з перших пацієнтів центру RECOVERY.

У Вінниці, Києві, Одесі (2 центри) та на Дніпропетровщині (2 центри) 6 інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових національної мережі RECOVERY вже допомагають військовим відновлюватися після поранень на найсучаснішому обладнанні. Тільки у поточному році національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 12 центрів на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській (2 центри), Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. Понад 12 тисяч пацієнтів на рік зможуть отримати реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY.

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