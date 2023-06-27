На Донеччині затримали адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу, який "зливав" локації ЗСУ на східному фронті, - СБУ

Мешканець Покровського району після початку повномасштабного вторгнення РФ створив власний Телеграм-канал, де викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік збирав розвідувальну інформацію з власної ініціативи. Для цього виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників. Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях він "засвічував" координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

"Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні", - зазначили у спецслужбі.

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Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.