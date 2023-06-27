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Новини Агресія Росії проти України
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На Донеччині затримали адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу, який "зливав" локації ЗСУ на східному фронті, - СБУ

сбу

Мешканець Покровського району після початку повномасштабного вторгнення РФ створив власний Телеграм-канал, де викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік збирав розвідувальну інформацію з власної ініціативи. Для цього виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників. Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях він "засвічував" координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

"Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні", - зазначили у спецслужбі.

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Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Автор: 

пропаганда (2818) СБУ (12909) державна зрада (1711)


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Топ коментарі
+7
Розстріляйтей його, нащо бюджету України його годувати ?!
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27.06.2023 10:20
+6
razstrelati pri popitke k begstvu
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27.06.2023 10:18
+6
Довгенько він шифрувався -- це ж стільки смертеи наших хлопців на ньому .
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27.06.2023 10:21
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razstrelati pri popitke k begstvu
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27.06.2023 10:18 Відповісти
Розстріляйтей його, нащо бюджету України його годувати ?!
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27.06.2023 10:20 Відповісти
Шпіонів завжди розстрілювали під час всіх воєн
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27.06.2023 10:45 Відповісти
ще потрони народні на це лайно тратити !!! на гіляку запроданця !!! шнурок і мило за його рахунок !!!
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27.06.2023 11:45 Відповісти
Довгенько він шифрувався -- це ж стільки смертеи наших хлопців на ньому .
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27.06.2023 10:21 Відповісти
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. - в нас дуже м'які закони, мабуть, він чийсь родич...
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27.06.2023 10:21 Відповісти
Бавтеся далі у "благородіє",людожери оцінять.
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27.06.2023 10:23 Відповісти
Розстріляйте його на хер, які ще 8 років, ви смієтеся?
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27.06.2023 10:23 Відповісти
оперативно з працювали пройшло тільки 1,5 року !
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27.06.2023 10:26 Відповісти
Тупість та сикунство влади,по відношенню до отакої мерзоти, просто вражає.Лугандони пенсіонери воють в лавах рашистів а Уряд України платить їм пенсіі та регресні з чорнобильськими. Отакі мерзотники ВЖЕ погубили велику кількість наших людей а держава ім якісь п'ять -десять років дасть,якщо дасть а не обміняє,і все.Ну скажіть,що не ДЕБ%&И!
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27.06.2023 10:31 Відповісти
 
 