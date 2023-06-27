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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Блінкен наказав американським дипломатам не коментувати заколот Пригожина, - Axios

блінкен

Під час початку бунту "Вагнер" держсекретар США Ентоні Блінкен у терміновій телеграмі наказав співробітникам Державного департаменту не коментувати ситуацію в РФ.

Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Телеграма, надіслана Блінкеном американським дипломатам, показала наскільки для Білого Дому важливо контролювати американську риторику у світі. 

У листі Блінкен наказав усім співробітникам Держдепартаменту ні з ким не обговорювати і не коментувати повстання в Росії, повідомили американські чиновники.

Якщо дипломатів США запитають про події в РФ представники іноземних урядів, то, за словами американських чиновників, вони повинні лише відповідати, що Штати стежать за ситуацією. У телеграмі додається, що ситуацією займається безпосередньо держсекретар і його найближчий персонал.

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За джерелами видання, один із американських чиновників повідомив, що ті, хто отримали листа, погодилися, що його було надіслано для того, щоб у ЗМІ не створити враження, нібито Білий дім якимось чином причетний до заколоту в Росії.

Інше джерело заявило, що ситуація в РФ була незрозумілою на момент відправлення телеграми. Ймовірно, Блінкен хотів, щоб чиновники США не казали нічого, поки не з'явиться більше деталей.

Раніше Блінкен заявив, що заколот в РФ є внутрішньою справою Росії, а США не мають до цього жодного відношення.

Також читайте: Заколоти в РФ можуть повторитися у майбутньому, треба подвоїти зусилля для допомоги Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

заколот (37) Пригожин Євген (522) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+3
Секрет успіху - ядерна зброя.
Маєш - до тебе прислухаються і уважно стежать.
Ні - ну то довбайся сам, твої проблеми.
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27.06.2023 11:38
+2
Тихо -- ша -- да Блінкен .
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27.06.2023 11:37
+2
американський порятунок "вагнера" потребує тиші"
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27.06.2023 11:47
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Тихо -- ша -- да Блінкен .
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27.06.2023 11:37 Відповісти
Знову дєдушка Жо обісрався. Як неочікувано.
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27.06.2023 16:03 Відповісти
Секрет успіху - ядерна зброя.
Маєш - до тебе прислухаються і уважно стежать.
Ні - ну то довбайся сам, твої проблеми.
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27.06.2023 11:38 Відповісти
І чудовий інструмент для залякування "цивілізованих". Я дурак, ща кнопку нажму - нє знаю, что будєт!
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27.06.2023 11:55 Відповісти
Проржавевшее ядерное оружие - это орудие для потенциального самоубиства.
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27.06.2023 12:08 Відповісти
Ну в Германії нема яо. В Японії і Кореї теж нема.
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27.06.2023 12:26 Відповісти
Ну так вони особливо нічого і не вирішують. Основне протистояння в світі йде між США, росією і Китаєм. Всі вони мають ЯЗ.
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27.06.2023 12:37 Відповісти
А дійсно, що там коментувати.
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27.06.2023 11:44 Відповісти
так а что комментировать незаконные уркоформирования? их же нет официально, более того по законодательству болотного царства за это предусмотрена статья. они же флориду оккупировать вроде не собираются))
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27.06.2023 11:44 Відповісти
Зовсім не в той бік, просто США не стали коментувати, щоб кацапи не могли звинуватити їх в тому, що це вони організували і провели путч, як це було завжди.
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27.06.2023 18:02 Відповісти
американський порятунок "вагнера" потребує тиші"
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27.06.2023 11:47 Відповісти
Прямо в телеграме написал ?
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27.06.2023 11:47 Відповісти
Наступний наказ блінкена американські діпдоматам буде про підрив ЗАЕС !!
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27.06.2023 11:49 Відповісти
Это вполне логично и обоснованно. США не хотят чтобы у кого-то закрались подозрения, что США заинтересованы (а следовательно хотят/могут влиять) на события в РФ. В США очень актуальна риторика "Хватит нам лезть в дела других государств. Займитесь собственной страной". На этой риторике Трамп выиграл выборы.
И всегда надо помнить, что "говорить/комментировать" и "делать" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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27.06.2023 11:52 Відповісти
От тому Америка це Америка. Тому що спочатку думає потім робить, а не лізе в телевізор робити висновки хоча нічого ще не відомо.
І тому вони рідко виглядять ідіотами, а не так як деякі хеополітіки напольйонівського штибу, коментуючи якісь, незалежні від них, події
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27.06.2023 11:56 Відповісти
США вышли в нужную диспозицию, у @уйла теперь остался осадок и ближе к осени Шойгу с Патрушевым отправятся на понижение. Превед, медвед.
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27.06.2023 12:01 Відповісти
Любая попытка отправить на понижение Патрушева окончиться табакеркой в виске *****. Эта мразота похлеще Путина будет. А Шойгу, Шойгу это тот самый верный денщик с собачей преданностью.

В то же мгновение лежавший перед палаткой человек вскочил и заорал:

- Караул! Вор! Он обокрал его милость!.. То был верный Билли, денщик майора, уснувший, как пес, у порога своего господина.

Черт возьми! Где только не гнездится верность! Билли старался схватить за шиворот бешено отбивавшегося Жана, не переставая в то же время орать во всю глотку: «Караул! Помогите!» Опять тревога! Бедный Сорви-голова!

Один философ утверждал, что самые верные псы - это те, которых больше всего бьют. Но неужели бывают также и люди, которых нерушимо привязывают к их господам побои?

Да, бывают! Именно таков и был улан Билли, денщик майора Колвилла.

Ни с одним денщиком английской армии не обходились, наверно, хуже, чем с Билли. А один бог знает, сколько ругательств, пощечин и зуботычин отпускают английские офицеры, эти «утонченные» джентльмены, по каждому поводу, за малейшую провинность, а чаще всего просто так, без всякой вины.

Хлестать подчиненного с утра до вечера - это своего рода офицерский спорт.

Билли, расположившийся у палатки майора, как верный сторожевой пес, защищал своего хозяина с остервенением дога.

Жан прилагал неимоверные усилия, чтобы высвободиться из цепких объятий улана, который, не переставая, орал.

Сорви-голова наносил ему удар за ударом. Но Билли, привыкнув на службе у майора к побоям, упорствовал и не сдавался.
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27.06.2023 13:06 Відповісти
США не хотят мараться.
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27.06.2023 12:12 Відповісти
Хоть и не демократично, но вполне разумно. Иначе раша все свалит на США.
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27.06.2023 12:33 Відповісти
Що, вже знайшли хароших руцких ? Мабудь цього покидька ?

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27.06.2023 12:53 Відповісти
"Не та" тепер Америка, президент "не той". Після Рональда РЕЙГАНА в СШАв Штатах не було "справжніх президентів Великої Держави".
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27.06.2023 12:54 Відповісти
 
 