Блінкен наказав американським дипломатам не коментувати заколот Пригожина, - Axios

Під час початку бунту "Вагнер" держсекретар США Ентоні Блінкен у терміновій телеграмі наказав співробітникам Державного департаменту не коментувати ситуацію в РФ.

Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Телеграма, надіслана Блінкеном американським дипломатам, показала наскільки для Білого Дому важливо контролювати американську риторику у світі.

У листі Блінкен наказав усім співробітникам Держдепартаменту ні з ким не обговорювати і не коментувати повстання в Росії, повідомили американські чиновники.

Якщо дипломатів США запитають про події в РФ представники іноземних урядів, то, за словами американських чиновників, вони повинні лише відповідати, що Штати стежать за ситуацією. У телеграмі додається, що ситуацією займається безпосередньо держсекретар і його найближчий персонал.

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За джерелами видання, один із американських чиновників повідомив, що ті, хто отримали листа, погодилися, що його було надіслано для того, щоб у ЗМІ не створити враження, нібито Білий дім якимось чином причетний до заколоту в Росії.

Інше джерело заявило, що ситуація в РФ була незрозумілою на момент відправлення телеграми. Ймовірно, Блінкен хотів, щоб чиновники США не казали нічого, поки не з'явиться більше деталей.

Раніше Блінкен заявив, що заколот в РФ є внутрішньою справою Росії, а США не мають до цього жодного відношення.

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