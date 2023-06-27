Розроблено план евакуації на Дніпропетровщині на випадок вибуху на ЗАЕС, - ОВА
У Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готуємося до можливої загрози. В області створено відповідний штаб, передбачено різні сценарії, щоб максимально убезпечити людей", - сказав Лисак у відеозверненні.
Очільник ОВА зазначив, що в зоні найбільшого ризику перебувають населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, жителям потрібно бути готовими до екстреної евакуації в разі надзвичайної ситуації.
Крім цього, необхідно підготуватися на випадок можливої загрози: зробити запас води в герметичних ємностях, зібрати тривожну валізку, багаж якої має бути ретельно запакований. У разі вибуху - закрити всі отвори в приміщенні та слухати поради від офіційних осіб.
Очільник ОВА наголосив, що ситуація контрольована і наразі радіаційний фон в області не перевищує норму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПСу
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.