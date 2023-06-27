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Розроблено план евакуації на Дніпропетровщині на випадок вибуху на ЗАЕС, - ОВА

заес,аес,запорізька

У Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готуємося до можливої загрози. В області створено відповідний штаб, передбачено різні сценарії, щоб максимально убезпечити людей", - сказав Лисак у відеозверненні.

Очільник ОВА зазначив, що в зоні найбільшого ризику перебувають населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, жителям потрібно бути готовими до екстреної евакуації в разі надзвичайної ситуації.

Крім цього, необхідно підготуватися на випадок можливої загрози: зробити запас води в герметичних ємностях, зібрати тривожну валізку, багаж якої має бути ретельно запакований. У разі вибуху - закрити всі отвори в приміщенні та слухати поради від офіційних осіб.

Очільник ОВА наголосив, що ситуація контрольована і наразі радіаційний фон в області не перевищує норму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завершила підготовку до підриву Запорізької АЕC, - інтерв’ю Буданова британському журналу New Statesman

Автор: 

евакуація (2333) Запорізька АЕС (1415) Дніпропетровська область (3825)


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Топ коментарі
+3
а куда мужикам тикать если кардоны закрыл зенька?
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27.06.2023 11:49
+3
А вам все союзники винні. Обісрались по повному в 19-му,але в усьму звинувачуєте то Порошенка,то союзників.А винних в геноциді українців (і я зараз не про кацапів) серед українських політиків не хочете звинуватити хоч раз?
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27.06.2023 12:02
+2
Выдайте людям респираторы от пыли и плащи разовые и хотя бы 1 дозиметр на 100 человек.
ПСу
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27.06.2023 11:49
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Выдайте людям респираторы от пыли и плащи разовые и хотя бы 1 дозиметр на 100 человек.
ПСу
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27.06.2023 11:49 Відповісти
Маски ковідні можна натягнути...
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27.06.2023 12:20 Відповісти
а куда мужикам тикать если кардоны закрыл зенька?
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27.06.2023 11:49 Відповісти
Рєпоєд, перепив на вихідні? Чи прото дурень лаптєногий?
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27.06.2023 11:59 Відповісти
Чоловіки стануть ліквідаторами.
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27.06.2023 12:10 Відповісти
врядли. это не совок. дураков нету лезть в радиацию
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27.06.2023 12:52 Відповісти
На войне выжить можно, а а радиация это гарантированная мучительная смерть. Ну и на минное поле посылать пехоту это ******* нужно быть, а не офицером.
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27.06.2023 13:52 Відповісти
Дивлячись яка доза і в кого який організм І до ще багато живих сьогодні ліквідаторів. Бутусов вчора виложував відео, але потім видалив. Так так наші військові на міних полях пвдривалися. Шматки ніг висіли.
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27.06.2023 13:57 Відповісти
Те кто на Чернобыле ликвидировали в первую очередь (био-роботы), то они умерли за пару дней. Вот тут мы задействуем военнопленных, что бы самую грязную работу сделали
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27.06.2023 14:01 Відповісти
Пожежники померли, це так. А інші ліквідатори, ще до зараз є. Навіть ті, хто на дахах були, які були завалені радіокативними шматками. Військовополонені, це поважні люди, на них виділяється 10 тисяч грн.
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27.06.2023 14:19 Відповісти
Хто буде запитувати?
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27.06.2023 13:52 Відповісти
А где в конституции Украины написано про радиацию? Так что кинут туда максимум ребят с ДСНС, хотя большинство напишет рапорта и пойдут ликвидировать последствия теракта слуги нариту вместе с зебилами
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27.06.2023 13:55 Відповісти
А де в конституції конкретно написано за штурми,чи мінні поля. Це все можна назвати захистом країни і прийняти відповідну постанову.
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27.06.2023 14:21 Відповісти
Можно еще военнопленных использовать для ликвидации, но тут скорее всего гейропейские партнеры и пендосы занепокоятся и скажут шо нельзя по жванецкой конвекции такое делать
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27.06.2023 13:57 Відповісти
Спеціально для них створено "Армію відновлення", де вони зможуть працювати за їжу.
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27.06.2023 12:30 Відповісти
А якшо мені є шо їсти, то можна я не поїду?
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27.06.2023 12:56 Відповісти
Ну то можна зробити так, що не буде що їсти. В нас влада всемогутня
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27.06.2023 13:51 Відповісти
Щиро дякувати союзників за ,,глибоке занепокоєння!"
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27.06.2023 11:54 Відповісти
А вам все союзники винні. Обісрались по повному в 19-му,але в усьму звинувачуєте то Порошенка,то союзників.А винних в геноциді українців (і я зараз не про кацапів) серед українських політиків не хочете звинуватити хоч раз?
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27.06.2023 12:02 Відповісти
А не пробували уникнути цієї ситуації окрім занепокоєння світу і іншої маячні?
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27.06.2023 12:22 Відповісти
Зельониє не здатні щось дієздатне створити. Тільки нищити створене до них. ЗАЕС була повністю захоплена через тиждень після вторгнення. За цей час Зельоний мав виконати свій обов'язок!

1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.

2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.

*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України

3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.

4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
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27.06.2023 14:11 Відповісти
 
 