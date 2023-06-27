Розроблено план евакуації на Дніпропетровщині на випадок вибуху на ЗАЕС, - ОВА

У Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готуємося до можливої загрози. В області створено відповідний штаб, передбачено різні сценарії, щоб максимально убезпечити людей", - сказав Лисак у відеозверненні.

Очільник ОВА зазначив, що в зоні найбільшого ризику перебувають населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, жителям потрібно бути готовими до екстреної евакуації в разі надзвичайної ситуації.

Крім цього, необхідно підготуватися на випадок можливої загрози: зробити запас води в герметичних ємностях, зібрати тривожну валізку, багаж якої має бути ретельно запакований. У разі вибуху - закрити всі отвори в приміщенні та слухати поради від офіційних осіб.

Очільник ОВА наголосив, що ситуація контрольована і наразі радіаційний фон в області не перевищує норму.

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