Росія утримує 179 політв’язнів, серед них громадяни України, - Лубінець
130 політичних в’язнів утриманих в Росії - кримські татари.
Про це омбдусмен з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю розповів у ефірі "Ісландії", передає Цензор.НЕТ.
"Із числа політв’язнів, яких на даний час 179, приблизно 130, якщо я не помиляюся - представники кримськотатарського народу", - сказав він.
На запитання про спротив партизанів в окупованому Криму, він відповів: "Не погоджуюсь, що його немає. Росіяни знають, що небезпека, у тому числі, і від кримських татар. І вони хочуть їх просто десь придушити, вибити, забити".
Лубінець додав, що окупанти заздалегідь встановили громадян, які можуть потенційно цим займатися.
Наразі існує перспектива визнання дій РФ стосовно кримських татар геноцидом, підсумував він.
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