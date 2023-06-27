Росія утримує 179 політв’язнів, серед них громадяни України, - Лубінець

130 політичних в’язнів утриманих в Росії - кримські татари.

Про це омбдусмен з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю розповів у ефірі "Ісландії", передає Цензор.НЕТ.

"Із числа політв’язнів, яких на даний час 179, приблизно 130, якщо я не помиляюся - представники кримськотатарського народу", - сказав він.

На запитання про спротив партизанів в окупованому Криму, він відповів: "Не погоджуюсь, що його немає. Росіяни знають, що небезпека, у тому числі, і від кримських татар. І вони хочуть їх просто десь придушити, вибити, забити".

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Лубінець додав, що окупанти заздалегідь встановили громадян, які можуть потенційно цим займатися.

Наразі існує перспектива визнання дій РФ стосовно кримських татар геноцидом, підсумував він.

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