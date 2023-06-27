ЗСУ влітку визволили більше територій, ніж росіяни окупували взимку, - Воллес

Українські захисники за неповний перший місяць літа визволили більше окупованих територій, аніж армія РФ захопила за всю зиму.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - сказав він.

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