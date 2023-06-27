ЗСУ влітку визволили більше територій, ніж росіяни окупували взимку, - Воллес
Українські захисники за неповний перший місяць літа визволили більше окупованих територій, аніж армія РФ захопила за всю зиму.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - сказав він.
Топ коментарі
+19 три - пятнадцать
показати весь коментар27.06.2023 15:04 Посилання
+17 Ksenia VB
показати весь коментар27.06.2023 14:57 Посилання
+13 Оксана Щербакова #502138
показати весь коментар27.06.2023 14:54 Посилання
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не получяєтся чомусь...,
а зелених не меншає - тим все ***** - не наржалися ще.
Замкнене коло
вже 3х пап римських пережили і цього несмішнго клована переживемо - не ми так наші діти!
Онуки ? Моїх вам ще довго ждати
мої вже 'дякую' і контрольний 'паляниця' виговарюють навіть не підходь...
І жодної відповіді.
Тобто це боти.
Вони хоч і мовчазні, але чекають на свій шанс заполонити цей ресурс коханням до найвеличнішого. Тільки порохоботи заважають.
плачемо над загиблими і віримо в нашу перемогу!
ах то не ти, а якись непритомні 73? - теж чули цей куплет.
комарів підрощуемо, гусиків кормимо - нам не треба співчувати!
Здавати простіше було. Легко і невимушено.
тут не треба бути піфагором на поумножати з поправкою на те, шо кацапня шашликі не жерла, а будувала укріплення...
Кацапня держится из-за преимущества в артиллерии авиации и заминированых площадей....но как только дело доходит до ближнего контактного боя орки делают жест доброй воли и бегут с криками Гойда в отрицательном направлении.
А расказывать о итогах наступления в то время как не использована даже половина ресурсов для контрнаступу ,может только ипсо пл.ть.
Херсонщину мы тоже не быстро освобождали ....закрепимся на плацдармах,совершим пару прорывов ну а там может все намного быстрее пойти -угроза окружения и жест доброй воли.Не зря же мы даже на юге с нескольких направлений давним.А места для маневра оркам там мало, позади море ,слева почти отрезанный Крым.
З порівняннями обережніше треба бути...
різниця в тих хто хоче її зупининити i нашою перемогою океан....
майже цитую очевидицю, яка вчора повернулась з Польщі в Україну.
…ми волонтерили, - каже вона. На днях ми привезли допомогу в польську дитячу лікарню, де знаходились на лікуванні наші українці: наші діти з Ковеля, а туди їх привезли з Бучі. Всім до 14 років. Дівчатка, хлопчики. Хтось з родичами, хтось сам.
Без зубів…бо вибили
Понівечене тіло…результат катувань і знущань…
Зашиті статеві органи і не лише...наслідок ґвалтувань…
Не розмовляють…німі…результат психотравми, не можуть психологи розговорити…мовчать як німі…їм 14 років, а вони замовкли!!!!!!!!!!
Вийшов лікар, поляк 65 років і каже, що нічого подібного не бачив за життя…на питання Наталії, (очевидиці)
- чи могли це зробити люди????, він відповів, що могли, але вони б мали бути під граничним наркотичним впливом, бо одночасно в одному місці не могло випадково опинитись 1000 педофілів. А вони,*****, всі одночасно опинились... у нас під Києвом!!! Як????
- У мене питання: «Ця нація вся з педофілів????? Чи може вони їм у сухпайки додавали наркотики??? Чи може ця нація вся з наркоманів?? ….у неї посивіли брови, а в мене потемніла кров…. Занавіс…
Сохранить лицо путіну, говорит Макрон??? на х..й в польскую больницу, там его лицо…