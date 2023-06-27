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Новини Війна
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ЗСУ влітку визволили більше територій, ніж росіяни окупували взимку, - Воллес

війна,зсу

Українські захисники за неповний перший місяць літа визволили більше окупованих територій, аніж армія РФ захопила за всю зиму.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Точність ракет Storm Shadow в Україні була "майже безпомилковою", - Воллес

Автор: 

деокупація (950) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+19
той же Ігор Лапін казав - ми здали Харківщіну за 5 годин - відбивали 5 місяців...
тут не треба бути піфагором на поумножати з поправкою на те, шо кацапня шашликі не жерла, а будувала укріплення...
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27.06.2023 15:04
+17
Люди пишуть що найкраще просування на півдні в нас 5 км , а до моря ще 100.
Здавати простіше було. Легко і невимушено.
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27.06.2023 14:57
+13
Молодці наші хлопці. Вірю ЗСУ 🙏
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27.06.2023 14:54
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Молодці наші хлопці. Вірю ЗСУ 🙏
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27.06.2023 14:54 Відповісти
Слава ЗСУ!
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27.06.2023 14:55 Відповісти
Зебіл,твоя справа-то лизати яйця зешоблі,щоб вони не злиплилися)Не відвлікайся)
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27.06.2023 15:23 Відповісти
все розумію і розпач і ціну яку платить Україна життями дітей своїх і найкращих вояків - хотілося б менше розуміти....
не получяєтся чомусь...,
а зелених не меншає - тим все ***** - не наржалися ще.
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27.06.2023 15:25 Відповісти
нас з вами 'зелені на поржать' ніколи не зрозуміють...
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27.06.2023 15:40 Відповісти
Ідіотам складно зрозуміти що вони ідіоти, бо вони ідіоти.
Замкнене коло
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27.06.2023 15:51 Відповісти
нам своє робити і на кловунярство не зважати уваги...
вже 3х пап римських пережили і цього несмішнго клована переживемо - не ми так наші діти!
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27.06.2023 16:01 Відповісти
і хтось колись таки заїде на русняву площю на Абрамсі - і це будуть наші онукі...
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27.06.2023 16:21 Відповісти
Хохохо
Онуки ? Моїх вам ще довго ждати
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27.06.2023 17:25 Відповісти
ну таке і не смішно зовсім....
мої вже 'дякую' і контрольний 'паляниця' виговарюють навіть не підходь...
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27.06.2023 17:32 Відповісти
Що цікаво, подивіться як вони синхронно з'явились, так само і зникли.
І жодної відповіді.
Тобто це боти.
Вони хоч і мовчазні, але чекають на свій шанс заполонити цей ресурс коханням до найвеличнішого. Тільки порохоботи заважають.
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27.06.2023 15:27 Відповісти
З якого переляку ти вирішила, що я - бот?
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27.06.2023 15:36 Відповісти
тобто ти зелений патріот, ну най буде гречка...
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27.06.2023 15:46 Відповісти
головне ще попереду.
плачемо над загиблими і віримо в нашу перемогу!
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27.06.2023 15:51 Відповісти
А чому ти так вирішив? Обоснуй.
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27.06.2023 15:55 Відповісти
ти свій голосувальний папірець бачив 19? - там всі відповіді....
ах то не ти, а якись непритомні 73? - теж чули цей куплет.
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27.06.2023 17:42 Відповісти
Ти назвав мене зеленим патріотом. Я попросив тебе обоснувати свій висер. Ти почав верзти якусь бздуру про папірці. Ще раз тобі пишу: обоснуй свої слова.
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27.06.2023 20:47 Відповісти
а казлом зеленим ще не назвав? - моя промашка....
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27.06.2023 20:50 Відповісти
хам
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27.06.2023 20:51 Відповісти
Співчуваю порохоботам, любити в "сівочілому" абсолютно нічого - просто секта.
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27.06.2023 15:48 Відповісти
Собі поспівчувай..бо живеш як примітивна гусінь.
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27.06.2023 15:50 Відповісти
а нам не треба спічувати, як стояли на своєму так і стоїмо..
комарів підрощуемо, гусиків кормимо - нам не треба співчувати!
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27.06.2023 18:19 Відповісти
Поки що хвалитись нічим!
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27.06.2023 14:56 Відповісти
Люди пишуть що найкраще просування на півдні в нас 5 км , а до моря ще 100.
Здавати простіше було. Легко і невимушено.
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27.06.2023 14:57 Відповісти
той же Ігор Лапін казав - ми здали Харківщіну за 5 годин - відбивали 5 місяців...
тут не треба бути піфагором на поумножати з поправкою на те, шо кацапня шашликі не жерла, а будувала укріплення...
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27.06.2023 15:04 Відповісти
Киевская, Черниговская, Сумская очищены полностью. В Харьковской остался маленький кусочек под орками. Херсон вернули. Бахмут окружают. Ну вроде ******** второй армии третьего мира хороших таких наваляли
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27.06.2023 14:57 Відповісти
вот только 19% территории под орками. А так все хорошо, смотри телемарафон дальше.
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27.06.2023 15:17 Відповісти
А если я не смотрю этот марафон, то что порекомдуешь? А вот Антизомби и Гражданскую оборону ********
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27.06.2023 15:25 Відповісти
Соледар 12 кв км, Пятихатки 28 кв км.
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27.06.2023 15:06 Відповісти
Ни к месту твой коммент.
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27.06.2023 15:09 Відповісти
А ты думаеш чмобики будут Мелитополь защищать как наши Бахмут? Раслабся,орки сепутся с города как только наши его обходить начнут.

Кацапня держится из-за преимущества в артиллерии авиации и заминированых площадей....но как только дело доходит до ближнего контактного боя орки делают жест доброй воли и бегут с криками Гойда в отрицательном направлении.
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27.06.2023 15:14 Відповісти
сам проверил?
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27.06.2023 15:19 Відповісти
До сегоднешнего дня ни одна позиция нами занятая не была отбита орками....хотя они пытаются каждый день.
А расказывать о итогах наступления в то время как не использована даже половина ресурсов для контрнаступу ,может только ипсо пл.ть.
Херсонщину мы тоже не быстро освобождали ....закрепимся на плацдармах,совершим пару прорывов ну а там может все намного быстрее пойти -угроза окружения и жест доброй воли.Не зря же мы даже на юге с нескольких направлений давним.А места для маневра оркам там мало, позади море ,слева почти отрезанный Крым.
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27.06.2023 15:33 Відповісти
Дешева софістика
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27.06.2023 15:35 Відповісти
ЗСУ за 1,5 роки визволили менше, ніж ЗЄ злив за 2 дня.

З порівняннями обережніше треба бути...
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27.06.2023 15:42 Відповісти
А мій то коментар за шо потерли( я ж просто питання поставив)
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27.06.2023 16:07 Відповісти
зупинити війну, не перемогти, а саме зупинити - зелене гасло!
різниця в тих хто хоче її зупининити i нашою перемогою океан....
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27.06.2023 16:13 Відповісти
Бред. Один взятый Бахмут это как 100 взятых сёл.
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27.06.2023 16:22 Відповісти
Не бачили відео бійців 47-ої бригади які зайшли на мінне поле? За жесять хвилин відео двоє хлопців втратили кінцівки, бо дуже щильно заміновано....дуже важке відео, реальне. Після цього хочется "зелену плісняву" роздерти на частини, бо зза цієї мразоти, які здали стільки території, тепер гинуть бійці....
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27.06.2023 20:25 Відповісти
Не знаю з чого почати…

майже цитую очевидицю, яка вчора повернулась з Польщі в Україну.

…ми волонтерили, - каже вона. На днях ми привезли допомогу в польську дитячу лікарню, де знаходились на лікуванні наші українці: наші діти з Ковеля, а туди їх привезли з Бучі. Всім до 14 років. Дівчатка, хлопчики. Хтось з родичами, хтось сам.

Без зубів…бо вибили

Понівечене тіло…результат катувань і знущань…

Зашиті статеві органи і не лише...наслідок ґвалтувань…

Не розмовляють…німі…результат психотравми, не можуть психологи розговорити…мовчать як німі…їм 14 років, а вони замовкли!!!!!!!!!!

Вийшов лікар, поляк 65 років і каже, що нічого подібного не бачив за життя…на питання Наталії, (очевидиці)

- чи могли це зробити люди????, він відповів, що могли, але вони б мали бути під граничним наркотичним впливом, бо одночасно в одному місці не могло випадково опинитись 1000 педофілів. А вони,*****, всі одночасно опинились... у нас під Києвом!!! Як????

- У мене питання: «Ця нація вся з педофілів????? Чи може вони їм у сухпайки додавали наркотики??? Чи може ця нація вся з наркоманів?? ….у неї посивіли брови, а в мене потемніла кров…. Занавіс…

Сохранить лицо путіну, говорит Макрон??? на х..й в польскую больницу, там его лицо…
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27.06.2023 20:49 Відповісти
Макрону русня показує толстоєвського і балєт. Друге обличчя ретельно приховано за тезою "єто нє ми, єто всьо постановка, доказатєльств нєт".
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28.06.2023 08:07 Відповісти
Можно ли скинуть видео этих детей в Польше для распространения?
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28.06.2023 09:48 Відповісти
відео немає, перепостив з фейсбуку.
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28.06.2023 19:58 Відповісти
 
 