Кулеба зі шведським колегою обговорили вступ до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм колегою у Швеції Тобіасом Більстремом. Вони зокрема обговорили вступ обох країн до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Кулеби.

"У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом. У міру наближення саміту у Вільнюсі я хотів, щоб Швеція завершила своє приєднання. Я також повторив наш заклик до важливих політичних рішень щодо членства України в НАТО. Крім того, ми обговорили вступ України до ЄС", - написав він.

Сказано також, що обговорювалася тема притягнення Росії до відповідальності за її злочини та створення Спеціального трибуналу.

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