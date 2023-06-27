Окупанти хаотично мінують українську територію, - Сили оборони
Російські загарбники відійшли від військової науки і хаотично мінують українську територію.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мінування території - це велика проблема, і це відображається на темпах нашого просування. Ворог відійшов від класики, і просто хаотично сипле міни. Якщо за військовою наукою між мінами має бути 5-10 метрів, то росіяни ставлять міни кожні два метри, групами, комбінують. Раніше можна було, знаючи мінування за принципом шахівниці їх зміщенням на два-три метри, шукати перший, другий ряд і уявити схему для подальшого розмінування. Тепер все це не працює", - сказав Шершень.
Він нагадав, що для подолання мінних загороджень потрібна відповідна інженерна техніка. Зараз її Україні надають міжнародні партнери, зокрема інженерні танки, такі як DACHS.
"Ця техніка у нас є, вона показала себе в дїї", - сказав Шершень.
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Тобто, людці з гранично низьким IQ - це ті, що відійшли від науки???
а чи дійсно це так.. не продали вони їх кацапам..
Кацапи діють "не по військовій науці"!
А ті, хто пустив їх без бою на Південь, по науці діяли?
У відведенні військ, у розмінуваннях було задіяно немало командирів та військових спеціалістів.
Вони що, не розуміли, до чого все це призведе?
Скільки ресурсів, часу та, головне, людських життів доведеться покласти, щоб виправити це все?!
Ну и кто идиот?