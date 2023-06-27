Окупанти хаотично мінують українську територію, - Сили оборони

Російські загарбники відійшли від військової науки і хаотично мінують українську територію.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мінування території - це велика проблема, і це відображається на темпах нашого просування. Ворог відійшов від класики, і просто хаотично сипле міни. Якщо за військовою наукою між мінами має бути 5-10 метрів, то росіяни ставлять міни кожні два метри, групами, комбінують. Раніше можна було, знаючи мінування за принципом шахівниці їх зміщенням на два-три метри, шукати перший, другий ряд і уявити схему для подальшого розмінування. Тепер все це не працює", - сказав Шершень.

Він нагадав, що для подолання мінних загороджень потрібна відповідна інженерна техніка. Зараз її Україні надають міжнародні партнери, зокрема інженерні танки, такі як DACHS.

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"Ця техніка у нас є, вона показала себе в дїї", - сказав Шершень.