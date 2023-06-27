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Новини
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Окупанти хаотично мінують українську територію, - Сили оборони

мінування

Російські загарбники відійшли від військової науки і хаотично мінують українську територію.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мінування території - це велика проблема, і це відображається на темпах нашого просування. Ворог відійшов від класики, і просто хаотично сипле міни. Якщо за військовою наукою між мінами має бути 5-10 метрів, то росіяни ставлять міни кожні два метри, групами, комбінують. Раніше можна було, знаючи мінування за принципом шахівниці їх зміщенням на два-три метри, шукати перший, другий ряд і уявити схему для подальшого розмінування. Тепер все це не працює", - сказав Шершень.

Він нагадав, що для подолання мінних загороджень потрібна відповідна інженерна техніка. Зараз її Україні надають міжнародні партнери, зокрема інженерні танки, такі як DACHS.

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"Ця техніка у нас є, вона показала себе в дїї", - сказав Шершень.

Автор: 

армія рф (17698) мінування (1218) окупація (6733)


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Топ коментарі
+9
Если это помогает им сдерживать наши войска на Бедянском направлении, то причем здесь "не по науке"? А разминировали Перекоп, Чонгар и мосты перед 24.02 по науке или нет?
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27.06.2023 15:40
+4
Та Какая Разніца???? Хуже ж НІ Стало???? Правда ЗЕбобіки???? це ми мали мінувати за 3 місяці до вторгнення.... нічого їжте...ви повинні вдосталь нажертися наслідків до яких привела усіх нас ваша влада...
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27.06.2023 15:49
+3
Яка несподіванка!
Кацапи діють "не по військовій науці"!
А ті, хто пустив їх без бою на Південь, по науці діяли?
У відведенні військ, у розмінуваннях було задіяно немало командирів та військових спеціалістів.
Вони що, не розуміли, до чого все це призведе?
Скільки ресурсів, часу та, головне, людських життів доведеться покласти, щоб виправити це все?!
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27.06.2023 16:09
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Є чим мінувати, от і сиплять якомога більше за принципом "на кого бог пошльот".
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27.06.2023 15:39 Відповісти
Та Какая Разніца???? Хуже ж НІ Стало???? Правда ЗЕбобіки???? це ми мали мінувати за 3 місяці до вторгнення.... нічого їжте...ви повинні вдосталь нажертися наслідків до яких привела усіх нас ваша влада...
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27.06.2023 15:49 Відповісти
Я за Порошенко голосував.
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27.06.2023 15:51 Відповісти
Если это помогает им сдерживать наши войска на Бедянском направлении, то причем здесь "не по науке"? А разминировали Перекоп, Чонгар и мосты перед 24.02 по науке или нет?
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27.06.2023 15:40 Відповісти
Е-е-е...
Тобто, людці з гранично низьким IQ - це ті, що відійшли від науки???
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27.06.2023 15:40 Відповісти
А Чонгар теж без науки РОЗМІНУВАЛИ?
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27.06.2023 15:44 Відповісти
А "за наукою, це як"? Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...
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27.06.2023 15:45 Відповісти
Там можно военнопленных использовать для разминирования полей. Не благодарите!!!
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27.06.2023 15:45 Відповісти
А наших військовополених на кого міняти? На твоїх родичів?
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27.06.2023 16:30 Відповісти
на твоих. ты ж сам предложил. и вообще тему родичей поднять может только мудак
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27.06.2023 16:49 Відповісти
кажуть зелені утилізували 2 млн протипіхотних мін.
а чи дійсно це так.. не продали вони їх кацапам..
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27.06.2023 15:46 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-utylizatsia-zaboronenykh-min/29512466.html
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27.06.2023 16:03 Відповісти
Дата допису 27.09.18
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27.06.2023 16:04 Відповісти
Это им не поможет. Потом ещё будут уговаривать чтоб мы Кубань приняли в свой состав
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27.06.2023 15:47 Відповісти
Недарма кажуть: "генерали завжди готуються до минулої війни...
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27.06.2023 15:49 Відповісти
Це все розмови для бідних. Про мінування не було відомо перед нашим наступом? Те, що у москалів цих мін як фантиків, новина?
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27.06.2023 15:56 Відповісти
От дурні! Треба дороги будувати і шатли пускати!
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27.06.2023 15:57 Відповісти
Бо вони не такі дурні, як наші бовдури. Тепер це величезна проблема для нас.
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27.06.2023 15:59 Відповісти
Яка несподіванка!
Кацапи діють "не по військовій науці"!
А ті, хто пустив їх без бою на Південь, по науці діяли?
У відведенні військ, у розмінуваннях було задіяно немало командирів та військових спеціалістів.
Вони що, не розуміли, до чого все це призведе?
Скільки ресурсів, часу та, головне, людських життів доведеться покласти, щоб виправити це все?!
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27.06.2023 16:09 Відповісти
Зараз на усіх укр інформ помийках поливають брудом Бутусова, що той виклав відео однієї з бригад наступу, яка потрапила на мінне поле. Я думаю, це відео треба показувати на всю країну, аби кожен імбіцил із секти "звільнимо крим за місяць" бачив ціну за просування вперед.
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27.06.2023 16:40 Відповісти
Сьогодні скабаєва у себе на передачі сказала, що наш солдат розміновую собою, бо жаліє Бредлі. Прокручували по колу самі жорстокі кадри. Бутусова хейтять ідіоти в коментарях, чомусь це стало нормою. Але судячи із того, як швидко відео було видалено, та аудідопис на каналі 47 бригади дає зрозуміти, що дозволу на розповсюдження йому ніхто не давав.
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27.06.2023 17:03 Відповісти
Рашка "неправильно" минирует, а наши командиры телами солдат разминируют - это правильно?
Ну и кто идиот?
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27.06.2023 17:52 Відповісти
шукати їх склади, звідки возять
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27.06.2023 20:36 Відповісти
 
 