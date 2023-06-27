США були б раді, якби ПВК "Вагнер" більше не існувало, - Держдеп

США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми були б раді, якби "Вагнера" більше не існувало", – сказав він.

Міллер зазначив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть "смерть і руйнування".

"Вони видобувають ресурси, порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, особливо, для народу", - пояснив речник.

Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "вагнерівців", так і їхніх наступників.

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