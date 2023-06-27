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Новини Війна
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США були б раді, якби ПВК "Вагнер" більше не існувало, - Держдеп

пригожин

США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми були б раді, якби "Вагнера" більше не існувало", – сказав він.

Міллер зазначив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть "смерть і руйнування".

"Вони видобувають ресурси, порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, особливо, для народу", - пояснив речник.

Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "вагнерівців", так і їхніх наступників.

Також читайте: Держдеп США про заколот Пригожина: Лідерству Путіна кидають прямий виклик

Автор: 

Держдепартамент США (1645) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+12
Разом з російською ********** та всіма росіянами, які розкидані по світу.
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27.06.2023 16:12
+8
ага
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27.06.2023 16:25
+7
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27.06.2023 16:14
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Разом з російською ********** та всіма росіянами, які розкидані по світу.
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27.06.2023 16:12 Відповісти
Россия богата дураками и дорогами.
Есть еще природные богатства…
Но, в гораздо меньшем количестве.
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27.06.2023 18:04 Відповісти
Пасажирський літак Іл-96-300 Спеціального льотного загону "росія" в ці хвилини летить до Вашингтона з москви, - руЗМІ.😏вагнера👎?
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27.06.2023 16:13 Відповісти
Яким це він чином летить з мацкви до Вашингтона, цікаво, якщо санкції, заборона перельотів, заборона перетину повітряного простору НАТО і тд і тп?
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27.06.2023 16:18 Відповісти
Ви не забули, що кацапи мають спільний кордон зі Штатами? Протока Бєрінга, Аляска... Їм не потрібен ніякий дозвіл, окрім одного телефонного дзвінка, котрий усе владнає.
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27.06.2023 16:23 Відповісти
схоже ***** починає думати як домовитися з американцями,адже влада у нього вісить на волосинці
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27.06.2023 16:19 Відповісти
Тю. А шо, так можна було?
Ну така собі блокада
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27.06.2023 16:21 Відповісти
ну цеж урядовий борт,отже були домовлення...цеж не туристи летять,рейсовим літаком)
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27.06.2023 16:23 Відповісти
Підараси всюди, от і вся історія.
Цікаво, чи лишилася на цій Землі хоч одна принципова людина, яка не продається? Крім мене.
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27.06.2023 16:25 Відповісти
ні..ти єдиний друже такий 🤝
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27.06.2023 16:26 Відповісти
От і мені так здається. Нажаль.
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27.06.2023 16:27 Відповісти
тому і бідний
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27.06.2023 16:29 Відповісти
Літав же Рудольф Гесс до GB у 41му. А там була не така собі блокада. Там був стан війни.
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27.06.2023 16:44 Відповісти
Послав чергового ядерного шантажера від себе.
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27.06.2023 16:24 Відповісти
ага
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27.06.2023 16:25 Відповісти
Добавьте на столе танцовщиц "Лебединого озера".
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27.06.2023 20:17 Відповісти
З переліком вимог до "Urbi et Orbi"?
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27.06.2023 16:50 Відповісти
smotri jak prjamo litjatj
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27.06.2023 16:27 Відповісти
щоб притягнути до відповідальності ....jakso ce tak - otpravte tudi "black waters" . krapka.
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27.06.2023 16:13 Відповісти
Бажано разом з рабсією.
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27.06.2023 16:14 Відповісти
Міллі, Саліван, Кірбі…запамьятейте ціх «голубів миру» з адміністрації Байдена.

Коли все закінчиться ( перемогою України) буде час для питань…

Усі ходи записані.
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27.06.2023 16:14 Відповісти
А у нас, українців, питання тільки до буратінки. Дуже багато питань.
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27.06.2023 16:18 Відповісти
До влади США теж мають бути і до них і до нас
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27.06.2023 16:39 Відповісти
Враг моего врага мой друг, даже если у него вагина на лбу нарисована, поняли дорогие партнеры? Ситуативный союзник хоть и враг, но который свергнет ***** и и устроит в гражданскую войну на Болотах нам выгоден на данном этапе войны!
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27.06.2023 16:14 Відповісти
Ну, тепер зрозуміло. Відкласти "пекельні санкції" для африканської філії вагнера - це для того, щоб вагнер швидше перестав існувати!
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27.06.2023 16:14 Відповісти
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27.06.2023 16:14 Відповісти
Ми концентрувались, концентрувались, та недоконцентрувались...
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27.06.2023 16:52 Відповісти
*****, я ошибся. Попкорн не пропадёт
Тут всё интереснее и интереснее
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27.06.2023 16:16 Відповісти
А українці були б раді, якби США ввімкнули ленд-ліз.
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27.06.2023 16:16 Відповісти
Жиди кажуть що лндліз не потрібен,поки дають нашару,резніков та маркарова загальмували цей процес.
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27.06.2023 16:23 Відповісти
Загальмували який саме процес?
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27.06.2023 16:26 Відповісти
Лендліз
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27.06.2023 18:17 Відповісти
Ось тут все докладно про це
https://youtu.be/-frHgbJLWVs
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27.06.2023 18:23 Відповісти
Єдина вимога США, навіть не вимога, а прохання. "Приберіть кротів від влади". Щось за півтора року війни зепогань старанно робить вигляд що не почула. А українцям, як виявилось, *****.
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27.06.2023 16:25 Відповісти
Здається, шо таки пох*й... Ніяк не можуть зрозуміти, що не осиливши внутрішнього ворога, зовнішнього не перемогти й поготів.
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27.06.2023 16:29 Відповісти
США нехай роблять те що обіцяли а саме нехай виконують що підписали
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27.06.2023 16:40 Відповісти
То може ***** ці напівміри? Передавати зброю російським кротам? Хай передають одразу ***** з пригожиним... *****, бачите що США обіцяли, зате не бачите що робиться в Україні.
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27.06.2023 16:45 Відповісти
Зброя необхідна зсу в мене на передку 2 брата служать і знайомі і вони можуть загинути в будь який момент зброя йде в першу чергу військовим і вони будуть нею користуватися чи США цього не розуміє?
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27.06.2023 16:54 Відповісти
Ви відверто маніпулюєте.
США цілком контролюють як зброю, котру вони нам надають, так і "зелених кротів" .
А от військову "гуманітарку", "розходники", доровартісне обладнання, котре важче відстежити, гроші - кротівня краде та гноїть так, що аж шумить гай. І Штати, за бажання, дуже швидко могли б покласти цьому край. Зрештою, є і той же таки Кримінальний кодекс, жорсткі заходи з протидії "відмивання брудних грошей", є непублічна дипломатія, є багато ще чого - аж до "випадкового походу" вже українських військових на Банкову з Майданом (санкціонованих і погоджених з тими же Штатами). Немає просто бажання.
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27.06.2023 18:01 Відповісти
Щоби "зелень" сама себе "прибрала від влади"? Серьозно?
- Просто, їх наші "кроти", що крадуть, мародерять та саботують - цілком влаштовують.
Договорняк.
Для вигляду, звичайно, "зеленій кротівні" дяді з заокеанської Адміністрації злегка "махають пальчиком", і, інколи", навіть кажуть "ай-яй-яй". І навіть ретельно занотовують, через своїх аудиторів - скільки ж саме "зе-ботва" вкрала гуманітарки та розпиляла бабла - щоб потім цинічно віджати це бабло та розпихати по правильним "карманам" і щоби "зелені макаки" не зажали, десь, в своїх волохатих лапах зайвого долара.
Захищені витрати в Штатах, на допомозі Україні - з тієї ж самої "опери".
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27.06.2023 17:48 Відповісти
П.с. замість "захищені витрати" - завищені витрати.
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27.06.2023 17:50 Відповісти
А США ж ухуярило авіацією кілька сот вагнерівців в Сирії років 5 тому, коли ті колоною йшли на захоплення нафтопереробного заводу здається(чи родовища) - вони ще кілька раз відповіли "іхтамнєт" і отримали, і якщо то була не постанова з самого початку, то що завадило ***** з шойгу зробити авіацією теж саме? Постанова, але не *****, бо його опустили дуже так конкретно в цій постанові...
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27.06.2023 16:22 Відповісти
Дядя, там ***** сказав, що рашка спонсорує вагнер з держбюджету. Може, тойво, час настав?
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27.06.2023 16:23 Відповісти
"Ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт з силами вагнера".

"Ми" -- це хто? Демократична партія США?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC Бій під Хішамом . Це було не під час правління демократів.
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27.06.2023 16:24 Відповісти
До сраки те все. Не буде вагнера, буде чайковській чи ще якийсь брамс.. В кацапів є потреба на чвк. І існування чвк - результат цієї потреби, а не навпаки.
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27.06.2023 16:28 Відповісти
Як в Україні українцям "куйню" втирає квартал зелений" так для світової спільноти куйню втирають американці...

США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер (((саме тому.США і рашисти створили план "заколот".щоб конгрес США НЕ ПРОГОЛОСУВАВ визнання США "вагнера" терористичною організацією.
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27.06.2023 16:41 Відповісти
Було б прикольно, якби це зв'язане Пуйло з шваброю у сраці здавати повезли з криками "Це не ми - беріть цього придурка" ))
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27.06.2023 17:02 Відповісти
США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування. А то "Вагнер" может и на Вашингтон пойти. Страшно стало?
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27.06.2023 17:44 Відповісти
Як вони хочуть додати: руками українців, за рахунок українців.
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27.06.2023 17:59 Відповісти
"Врятувати рядового ху"ла" в дії
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27.06.2023 18:04 Відповісти
що сказати? їбічєскі потужна заява найсильнішої країни світу. горе та годі.
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27.06.2023 18:08 Відповісти
Але зараз вагнер прийшов у білорусію. І тому до кінця року її вже існувати не буде
Досвід подібних акцій у Африці уткін має.
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27.06.2023 19:15 Відповісти
США хоче , щоб існувала імперія ЗЛА на чолі з Пуйлом ? Очевидно , саме тому з такими затримками надавалась надається нам зброя . Знаємо https://youtu.be/0ApTcHQMtq0 ;
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27.06.2023 21:40 Відповісти
 
 