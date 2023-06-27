США були б раді, якби ПВК "Вагнер" більше не існувало, - Держдеп
США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми були б раді, якби "Вагнера" більше не існувало", – сказав він.
Міллер зазначив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть "смерть і руйнування".
"Вони видобувають ресурси, порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, особливо, для народу", - пояснив речник.
Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "вагнерівців", так і їхніх наступників.
Топ коментарі
+12 lammer ya
показати весь коментар27.06.2023 16:12 Посилання
+8 Максім ХОЙ #398010
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+7 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар27.06.2023 16:14 Посилання
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Есть еще природные богатства…
Но, в гораздо меньшем количестве.
Ну така собі блокада
Цікаво, чи лишилася на цій Землі хоч одна принципова людина, яка не продається? Крім мене.
Коли все закінчиться ( перемогою України) буде час для питань…
Усі ходи записані.
Тут всё интереснее и интереснее
https://youtu.be/-frHgbJLWVs
США цілком контролюють як зброю, котру вони нам надають, так і "зелених кротів" .
А от військову "гуманітарку", "розходники", доровартісне обладнання, котре важче відстежити, гроші - кротівня краде та гноїть так, що аж шумить гай. І Штати, за бажання, дуже швидко могли б покласти цьому край. Зрештою, є і той же таки Кримінальний кодекс, жорсткі заходи з протидії "відмивання брудних грошей", є непублічна дипломатія, є багато ще чого - аж до "випадкового походу" вже українських військових на Банкову з Майданом (санкціонованих і погоджених з тими же Штатами). Немає просто бажання.
- Просто, їх наші "кроти", що крадуть, мародерять та саботують - цілком влаштовують.
Договорняк.
Для вигляду, звичайно, "зеленій кротівні" дяді з заокеанської Адміністрації злегка "махають пальчиком", і, інколи", навіть кажуть "ай-яй-яй". І навіть ретельно занотовують, через своїх аудиторів - скільки ж саме "зе-ботва" вкрала гуманітарки та розпиляла бабла - щоб потім цинічно віджати це бабло та розпихати по правильним "карманам" і щоби "зелені макаки" не зажали, десь, в своїх волохатих лапах зайвого долара.
Захищені витрати в Штатах, на допомозі Україні - з тієї ж самої "опери".
"Ми" -- це хто? Демократична партія США?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC Бій під Хішамом . Це було не під час правління демократів.
США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер (((саме тому.США і рашисти створили план "заколот".щоб конгрес США НЕ ПРОГОЛОСУВАВ визнання США "вагнера" терористичною організацією.
рядовогоху"ла" в дії
Досвід подібних акцій у Африці уткін має.