Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, - Мінреінтеграції

Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, із них 46 військових

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних.

Зазначено, що 23 полонені мають дітей, зокрема 14 військових мають 23 дитини і 9 цивільних - 15 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 60 тисяч жінок захищають Україну, - Міноборони