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Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, - Мінреінтеграції

полон,жінки,звільнення

Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, із них 46 військових

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних.

Зазначено, що 23 полонені мають дітей, зокрема 14 військових мають 23 дитини і 9 цивільних - 15 дітей.

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жінки (631) полон (1577) полонені (2290)


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А чоловіків?
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27.06.2023 17:26 Відповісти
Гнида, ще й либиться. Це ж завдяки тобі, тварино вони в полоні.😡😡😡
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27.06.2023 17:48 Відповісти
 
 