Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, - Мінреінтеграції
Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, із них 46 військових
Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних.
Зазначено, що 23 полонені мають дітей, зокрема 14 військових мають 23 дитини і 9 цивільних - 15 дітей.
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Олександр Кондратюк #565517
показати весь коментар27.06.2023 17:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вал Кочин #550865
показати весь коментар27.06.2023 17:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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