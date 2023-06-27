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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Потенційна диверсія на ЗАЕС навряд матиме такі ж наслідки, як аварія на ЧАЕС, - ДІЯРУ

заес,аес,запорізька

Через конструкцію станції, стан реакторів, кількість палива тощо є підстави сподіватися, що можливий підрив ЗАЕС не призведе до наслідків, співставних за масштабами з аварією на ЧАЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми на сьогодні маємо всі шість реакторів на ЗАЕС у стані зупину, вони вже не працюють на потужності протягом дев'яти місяців і більше. Тобто стан залишкового тепловиділення в паливі доволі невеликий і фактично за нинішньої ситуації аерозольного впливу на територію і населення ми не очікуємо", - зазначив він.

Однак, зазначає Коріков, можливе забруднення території, прилеглої до промислового майданчика ЗАЕС, річки Дніпро і далі залежно від того, як складатиметься метеорологічна обстановка.

Відповідаючи на запитання, чи будуть наслідки підриву ЗАЕС порівнянними з наслідками Чорнобильської катастрофи, Коріков зазначив, що під час аварії на ЧАЕС енергоблок №4 був на потужності й, відповідно, обсяг залишкових тепловиділень був дуже високим, фрагменти активної зони реактора вийшли за його межі й аерозольний викид був дуже великим.

Читайте: Всі сторони повинні вжити заходів для деескалації напруженості й убезпечення об’єктів на ЗАЕС, - МЗС Китаю

"Тут на ЗАЕС ми маємо корпусний тип реактора, є і корпус, і гермооболонка, які забезпечують бар'єри на шляху поширення радіаційних продуктів у довкілля. Стан зупину реакторів - це теж сприятливий фактор із точки зору зменшення ризиків. Ми маємо сподівання на те, що тут не буде таких наслідків", - прокоментував очільник інспекції.

Він також не підтвердив побоювань щодо можливої появи зони відчуження після підриву ЗАЕС, схожої з Чорнобильською зоною відчуження.

"Терористи діють непередбачувано, однак якщо ми візьмемо за основу для розрахунку наявний стан енергоблоків, ядерного пального і температури, в якій вони перебувають, то зона впливу, як показують розрахунки, може залишитися в межах промислового майданчика Запорізької АЕС", - сказав Коріков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не вважають "неминучою" загрозу підриву ЗАЕС, - Білий дім

Він наголосив, що єдиним варіантом гарантувати безпеку ЗАЕС є її деокупація, демілітаризація та повернення під контроль легітимного оператора в особі ДП "НАЕК "Енергоатом" і законного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки в особі ДІЯРУ.

радіація (187) ДІЯРУ (76) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+18
Хух! Аж від душі відлягло! Хата згорить, але хоч зігріємось!
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27.06.2023 17:42
+11
А, ну тоді добре, х... з нею, з тією станцією. Нехай, лять, підривають. Розходимося.
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27.06.2023 17:44
+10
хто поставив цього урода на цю посаду? квартал95?
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27.06.2023 17:46
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Угу...Арестович це ти?
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27.06.2023 17:41 Відповісти
Хух! Аж від душі відлягло! Хата згорить, але хоч зігріємось!
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27.06.2023 17:42 Відповісти
Ага, підірвуть генератори, як приклад, і нічого. Ну подумаєш, прийдеться генератори нові купувати. Якісь там мільярди, та то ж дрібниці.
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27.06.2023 18:09 Відповісти
Дааа, батєнька, не любите ви єдиний тєлємарафєт, ох не любите!
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27.06.2023 18:11 Відповісти
Маладец! Втішів…
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27.06.2023 17:43 Відповісти
А, ну тоді добре, х... з нею, з тією станцією. Нехай, лять, підривають. Розходимося.
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27.06.2023 17:44 Відповісти
та вымрет пол страны...куколды мечтатели зеленая банда
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27.06.2023 17:45 Відповісти
хто поставив цього урода на цю посаду? квартал95?
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27.06.2023 17:46 Відповісти
А в чём он неправ? Многие эксперты говорят, что никакого Апокалипсиса от этого не случится.
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27.06.2023 17:59 Відповісти
таких експердів треба рік на чорнобилі витримати... після цього нехай заявляють
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27.06.2023 18:04 Відповісти
Причём тут Чернобыль? Все ядерные катастрофы, по-твоему, по последствиям как Чернобыль?
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27.06.2023 18:07 Відповісти
в тебе -карманний чорнобиль нижче пояса
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27.06.2023 18:10 Відповісти
Ясно, сразу видно глубокую ыкспердность и знание дела.
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27.06.2023 18:13 Відповісти
окуляри надінь на свій довгий ніс-шнобель і ще краще побачишь
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27.06.2023 18:21 Відповісти
Але, всі ті, які при цьому помруть - цього так і не дізнаються. 😔 Для них це таки буде Апокаліпсисом.
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27.06.2023 18:14 Відповісти
От войны умерло уже неисчислимо больше. И умрёт ещё в в разы больше, если она будет идти годами. Но никто не кричит о невероятной трагедии и о том, что её надо остановить/предотвратить новые смерти.
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27.06.2023 18:21 Відповісти
хто поставив цього урода на цю посаду? квартал95?

Прочитай та вгамуйся:

По ситуації на Запорізькій АЕС. Можу всіх заспокоїти. Другого Чорнобиля не буде і бути не може. Ось чому.

Це було давно. Я тоді був головою громадської ради Державної інспекції ядерного регулювання. І на засіданнях колегії ми розглядали і слухали результати стрес-тестів на українських АЕС.

Нагадаю історію. Після катастрофи на АЕС Фукушіма в Японії, країни ЄС вирішили провести "стрес-тести", щоб переконатися, що аналогічна біда на АЕС Європи не трапиться. Україна також приєдналася до цього процесу.

30 грудня 2011 року Державна інспекція ядерного регулювання опублікувала результати стрес-тестів. За їх результатами на українських АЕС були запроваджені технологічні рішення, які виключають можливість повторення аварії на АЕС Фукушіма. Зокрема, були створені системи перетворення водню, щоб виключити можливість вибуху реактора навіть за умови втрати електропостачання, втрати рідини охолоджувача, землетрусу і інших несприятливих обставин.

Отож кажу.

Ніякого вибуху реакторів на Запорізькій АЕС не може бути.

Коли нас лякають Чорнобилем, то забувають сказати про принципову відмінність реакторів на Запорізькій АЕС (ВВЕР-1000, проект В-320) від чорнобильських реакторів РБМК-1000.

По-перше, всі реактори ВВЕР-1000 сховані у герметичний конфаймент - оболонку з півтораметрового напруженого залізобетону, яка має витримати як зовнішнє падіння легкого літака, так і внутрішній вибух, аварію і викид радіоактивних матеріалів.

На Чорнобильській АЕС такого конфайменту не було. До речі, його немає і на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС, де досі експлуатують чорнобильські ректори РБМК. Не варто там необачно курити.

Отож, реактор закритий в герметичній оболонці, за яку нічого не вийде, хіба що орки почнуть планомірно бомбардувати конфаймент декількома надпотужними бомбами. Та навіть після цього ще треба зруйнувати корпус реактора...

По-друге, на ЗАЕС, в реакторах ВВЕР-1000, лише 66 тонн урану в кожному реакторі. В чорнобильських реакторах РБМК було значно більше - 192 тонни.

По-третє, реактори на Запорізькій АЕС - докритичні, на відміну від Чорнобильскої АЕС, де були надкритичні. Це означає, що в реакторі не може статися самовільний розгон потужності, як це було на ЧАЕС.

Якщо реактор ВВЕР-1000 залишити без нагляду, то він самовільно заглохне. На ЧАЕС було навпаки.

Максимум, до чого може призвести катастрофа на Запорізькій АЕС - це розплавлення активної зони і незворотнє руйнування самого реактора в середині конфайменту. В такому разі ми не зможемо відновити роботу ЗАЕС, адже реактор ремонту не підлягає.

Всі прогнози, за якими Україну і Європу накриває хмара радіоактивного забруднення після аварії на ЗАЕС - це маячня для жовтої преси.

Перший радіоктивний контур теплоносія теж знаходиться в середині конфайменту. Якщо відбудеться витік, то це буде внутрішня аварія на ЗАЕС, але не катастрофа національного масштабу.

Потенційною загрозою на майданчику ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 100 дуже міцних залізо-бетонних контейнерів, що стоять під відкритим небом. Вони дуже надійні, але не передбачені на випадок цілеспрямованого бомбардування.

Але навіть в такому разі, при підриві може статися розгерметизація декількох контейнерів зі ста наявних, але ніяк не всіх одразу.

Масштабна біда може статися хіба що у випадку удару по ЗАЕС тактичною ядерною зброєю.

Але це буде вже зовсім інша історія.

Руйнування дамби Каховської ГЕС вже наробило поки що значно більшої шкоди, ніж будь-яка потенційно можлива аварія на ЗАЕС.

Так що поки що можете спати спокійно.

Якщо взагалі можете.
Взято звідси https://www.facebook.com/oleksiy.tolkachov/posts/6592347787451544 тиць
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27.06.2023 20:21 Відповісти
слишкам многа букафффф неасилил..
трендишь як Брежнев
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27.06.2023 20:27 Відповісти
неасилил.
Твои проблемы.Значит тебе не дано.
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27.06.2023 20:28 Відповісти
не тобі судити пан експерд ядреної бекзпеки
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27.06.2023 20:34 Відповісти
Спасибо за полезную информацию !! НО все равно СТРЕМНО !!
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27.06.2023 20:46 Відповісти
Безусловно, Вы специалист в этом вопросе и очень интересно все описали. Однако, рашисты владеют всей этой информацией тоже и прекрасно понимают, что нужно сделать для нанесения максимального вреда окружающей среде. Если они начали минирование, то не для праздничного феерверка, а чтобы и реакторы взорвать и разгерметизировать и все 100 контейнеров с топливом. Что тогда? Такие последствия опишите, пожалуйста.
Не дает покоя мысль - почему у путина никто из западных лидеров не спросит: зачем вы минируете ЗАЭС? Чтобы что? Те, кто ему еще звонит, кто у себя в стране работает с Росатомом - почему не спросят??!
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28.06.2023 00:41 Відповісти
Зона зараження максимум 20 км.
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27.06.2023 17:47 Відповісти
Надо не рассказывать как будет "хорошо" после подрыва кацапами ЗАЭС, а говорить как будет плохо кацапам после подрыва Ростовкой, Курской и Нововоронежской АЭС.
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27.06.2023 17:47 Відповісти
Який день всіх заспокоюють і вішають що все буде гут.Швидше за все зірвуть,готують грунт для суспільства щоб не було кіпішіа
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27.06.2023 17:48 Відповісти
Ага, згоден з вами! Нам вже обіцяли шашличкі на майські свята і звинувачували весь світ в тому, що вялічайшого підо..., ой лідора , вводят в оману з війною з рахою. вони же теж люди, сказав бубачка, вони не нападуть. А в Оман він з*їздив з дерьмаком, після чого і маємо ту війну. Війну маємо ми, а вони гроши від пуйла.
Тому "експердам" зеленожопим не вірю аж ні разу та ніколи!
А у деякіх "дєятелєй" в бункєрє точно ядерного апокаліпсісу не буде, не сумнівайтесь! Зате буде багато смачної мівіни
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27.06.2023 22:55 Відповісти
ce sho za bred vin tut nese....au , tovarishchi - netreba zaspokievati - treba deokupvati ZAES🤬
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27.06.2023 17:50 Відповісти
Ще одне хворе..а якщо буде як у радянському анекдоті???
"- Провели ядерні випробування, диктор радісно сповіщає населення, мовляв провели, вибух потужністю від 20 до 150 кілотон.
- А чому ж такий проміжок??
- Та думали 20, а як @бануло..."

Наюха покладати додаткову відповідальність на країну??? Нехай світ сіпається від дій русні! Бо недай Боже що, це здрисне, а на нас посипляться звинувачення - бо ту дебільну владу начебто обрали..
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27.06.2023 17:50 Відповісти
Вообще-то основано на рельных событиях. Штаты испытавали «Кастл Браво» и она шарахнула в 3 раза сильнее изнчально расчитанного. Там обшивка вошла в реакцию с делящимся веществом. Перебздели тогда знатно и много народу пострадало.
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27.06.2023 18:03 Відповісти
Ну так реально таке при совку було..то вже потім до анекдоту кастрували
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27.06.2023 18:05 Відповісти
Так що не страшно да
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27.06.2023 17:51 Відповісти
Що за дебільний гумор в коментарях? Експерт все чітко і правильно пояснив, ця інформація дуже важлива.
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27.06.2023 17:51 Відповісти
aha tak tak - 2013 , Fukusima. vzryva nebylo - gljante na posledstvija🤬

a tut makaki sobralis reaktori vzorvati......ce ne ekspert a abdristovich 2.0
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27.06.2023 18:08 Відповісти
pomilka - bylo 2 vzriva , no ne s uchastiem vzrivchatki ta orkov.
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27.06.2023 18:09 Відповісти
Ваш рівень кваліфікації і логіки в цьому питанні - плітки на базарі, ви навіть не розумієте, про що сказав експерт.
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27.06.2023 21:11 Відповісти
za to ja chudovo rozumiju na sho vin stavit akcent🤬
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28.06.2023 01:11 Відповісти
Він розумна, висококваліфікована людина, яка цінує свою репутацію серед науковців, в нього кожне речення має значення. А ваші акценти - наслідок вашого рівня невибагливої параної, яка дозволяє малювати навмисні акценти навіть в прогнозах погоди.
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28.06.2023 01:26 Відповісти
sluhaite - ja tak same **** tochno takie rechi vid v 2013 , koli bachil avariju v Fukusime....vse dobre reaktori nadezni , nijakoi balshoi avarii nebude - vse reaktori v stane "cold shutdown" e kucha sistem zashiti i t d

a znaete chem ce vse zakinchilosa ? vot divitsa : https://youtu.be/IMVi-XmM-SU?t=37 i zamette - ce vse bez vybuhovki ta tupih rjuzke urodov , jaki vzhe vzorvali dambu. cei vybuh ne edina shkoda tam...poguglite
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28.06.2023 01:38 Відповісти
Ваш рівень - плітки на базарі. Якщо бздури повторити хоч 100 разів, вони не стануть чимось іншим. Ви порівнюєте хер з пальцем, але головна дурість навіть не в тому, що ви цього не помічаєте, а в тому, що вам це похер.
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28.06.2023 06:58 Відповісти
Якщо бздури повторити хоч 100 разів, вони не стануть чимось іншим.

jaksho pridetsa bezhati iz zarazhonoi zoni - smozhesh povtarjati ce v polny golos dlja sebe
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28.06.2023 08:33 Відповісти
Хіба я питав вас, що мені робити? Слово "якщо" - це найменш тупе, що ви написали під цією новини. А тикатимете у своєму генделику.
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28.06.2023 22:26 Відповісти
Tu te raksti visādas bērnišķīgas muļķības, ********* Latviju, cik tev gadu?
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28.06.2023 00:36 Відповісти
tev vēl aizmirsu atļauju paprasīt
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28.06.2023 01:20 Відповісти
ШАШЛИКИ У МАЇ
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27.06.2023 17:54 Відповісти
Й запам'ятайте-це не я сказав (с)
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27.06.2023 17:55 Відповісти
ДІЯ.РУ аааааару
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27.06.2023 17:59 Відповісти
будет конечно хреново если рвонут но реально шкоды поменьше чем чаес,чем плеваться реально бы в теме разобрались
"ЧАЕС це кубік з бетоних блоків по наружі, в який вставлено кубік з тих самих бетонних блоків в якому сталева кастрюля без додаткової сталевої кришки захисту і без дна, в яку вставлено дуже не досконалий за конструкцією та виконанням ядерний кіпятильник, набитий високоактивним графітом і плутонієм.
А ЗАЄС це кубік монолітного лиття, обкладений бетонними блоками, як на ЧАЄС, в який вставлено монолітний бетонний куб зі сталевою класичною касрюлею з дном та добротною додатковою сталевою кришкою захисту. Тобто реактор реально в двох капсулах. Крім того там немає графіту, який вже через місяць експлуатації "світиться" на наступні 3600+років та плутонію.
Там зовсім інша конструкція.
Звісно радіоактивність небезпечна в будь якій кількості, але стверджувати, що холодний ВВЕР-1000 може дати наслідкий більші, ніж перерозігнаний РБМК-1000, це докорінно не вірно."(с)✍
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27.06.2023 18:01 Відповісти
В Бердянську і Приморську сьогодні була бавовна.
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27.06.2023 18:01 Відповісти
Який дебіл ! *** !
Як в тому фільмі, "сідела, сідела зато ж висідела", вибирали, вибирали зате ж вибрали, а він вже як призначив то призначив (З 15 грудня 2021 року призначений виконуючим обов'язки Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Держатомрегулювання - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України).
Заспокоїв, аж від душі відлягло.
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27.06.2023 18:04 Відповісти
а, ну то давайте в'їбемо!
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27.06.2023 18:05 Відповісти
Думаю кацапи наскільки тупі що можуть на це піти але це їм нічого не дасть ми всеодно будемо воювати до перемоги навіть якщо вони почнуть ядерними бомбами кидатись це їх не спасе
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27.06.2023 18:11 Відповісти
Я чогось допетрати неможу, якого хріна МАГАТЕ, ООН чи які там ще є поважні організації досі не вимагають від рашки вивантаження паливної зборки з подальшим вивезенням її на*уй із зони бойових дій? Україна б таке підтримала. Якщо рашка демонстративно відмовиться або буде придурюватись і гальмувати процесс - це буде наочним доказом для всього світу що саме їм (і нікому більше) ппц як кортить ЗАЕС підірвати і засрати радіацією величезні площі. Доказом що рашка - країна ядерний терорист. Щоб небуло потім півсвіту дурників які триндять про "не все так однозначно" чи "в цьому може бути рука України"...
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27.06.2023 18:14 Відповісти
tomu sho orki ot tuda neuidutj prosto tak
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27.06.2023 18:16 Відповісти
Це ясно що вони нікуди звідти валити не хочуть. Але як це має заважати вивантаженню+вивезенню паливної зборки під наглядом МАГАТЕ? Цьому може заважати тільки їх пряме експліцитне бажання підірвати ЗАЕС з максимальним радіаційним зараженням півдня України та всього Чорноморського регіону. Такий запит треба робити в першу чергу для того щоб показати всьому світові що у кацапів це бажання таки є.
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27.06.2023 18:26 Відповісти
vi sami i otvetili vsja problema v tomu sho im baiduzhe sho tam stanetsa - ce ne bunker putina 🤬 im tupo po barabanu - im treba trimati naprugu i gaditi ta pomstitisa jaksho sho.
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27.06.2023 18:29 Відповісти
edinstvenny variant ce - shturm. ih vseh tam treba vbiti na misce.
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27.06.2023 18:31 Відповісти
Немає ніякого ядерного тероризму. Реактори ВВЕР, до того ж зупинені, не несуть ніякої ядерної небезпеки навіть якщо їх замінують і підірвуть зсередини.
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27.06.2023 23:24 Відповісти
Так, з реакторами усе в порядку, а ось сховище відпрацьованого ядерного палива, яке знаходиться на території ЗАЕС? На ньому більше 100 бочок завтовшки біля 120 мм металу та бетонний контейнер і все під відкритим небом. У разі пошкодження вибуху не буде, але радіаційне зараження буде велике.
В мене до захоплення ЗАЕС, було відчуття, що Америка не дозволить росіянам захопити такий об'єкт, але помилявся. В Зеленському я не помилився-зрадник і ворог, а ось в Америці...
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27.06.2023 20:33 Відповісти
Поразительно. Реакция Запада неповторима. А если все таки будет заражение?!
Запад только реагирует посе свершившегося, а иногда вообще не реагирует, как было с ГЭС Каховской. Такое чувство, что они забыли про Чернобыль, или брома наелись.
https://www.youtube.com/watch?v=HKP5oLBWNBU Пушка! они заряжают пушку. зачем? а! они будут стрелять!
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27.06.2023 20:42 Відповісти
И война эта по последствиям будет не такая, как 2 Мировая. Беспокоится не о чем.
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27.06.2023 20:46 Відповісти
Кацапи можуть таки підірвати будівлі. Тобто, може зараження і не буде, або по мінімуму, але станція працювати не буде, до відновлення.
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27.06.2023 21:10 Відповісти
Не матиме звичайно. Радіоактивне зараження малоймовірно. Навіть якщо воно буде це зовсім невелика територія. Енергодар у разі звільнення у будь якому випадку стане містом-привидом. Якщо станцію звільнять її виведуть з ладу як мінімум на багато років, а скоріше за все назавжди.
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27.06.2023 23:19 Відповісти
Забруднення Дніпра - це дуже серйозно. В нас купа населених пунктів користуються цією водою. І от якраз заради цього і можуть підірвати. З іншого боку це забруднення буде в Чорному морі (привіт Турція,Болгарія,Молдова!). Я все ж сумніваюсь,що підірвуть. Бо є ще такий момент. Якось США та країни ЄС прямо сказали: підрив АЕС дорівнює застосуванню ЯЗ. А отже наслідки кацапам будуть дуже неприємні.
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28.06.2023 00:01 Відповісти
Я вам поясню коротенько - основным фактором загрязнения на ЧАЭС была раскалённая зона, откуда горячий воздух поднимал в атмосферу весь зоопарк. Если подорвать холодный реактор, то твэлы просто разбросает.
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28.06.2023 10:38 Відповісти
 
 