Потенційна диверсія на ЗАЕС навряд матиме такі ж наслідки, як аварія на ЧАЕС, - ДІЯРУ
Через конструкцію станції, стан реакторів, кількість палива тощо є підстави сподіватися, що можливий підрив ЗАЕС не призведе до наслідків, співставних за масштабами з аварією на ЧАЕС.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми на сьогодні маємо всі шість реакторів на ЗАЕС у стані зупину, вони вже не працюють на потужності протягом дев'яти місяців і більше. Тобто стан залишкового тепловиділення в паливі доволі невеликий і фактично за нинішньої ситуації аерозольного впливу на територію і населення ми не очікуємо", - зазначив він.
Однак, зазначає Коріков, можливе забруднення території, прилеглої до промислового майданчика ЗАЕС, річки Дніпро і далі залежно від того, як складатиметься метеорологічна обстановка.
Відповідаючи на запитання, чи будуть наслідки підриву ЗАЕС порівнянними з наслідками Чорнобильської катастрофи, Коріков зазначив, що під час аварії на ЧАЕС енергоблок №4 був на потужності й, відповідно, обсяг залишкових тепловиділень був дуже високим, фрагменти активної зони реактора вийшли за його межі й аерозольний викид був дуже великим.
"Тут на ЗАЕС ми маємо корпусний тип реактора, є і корпус, і гермооболонка, які забезпечують бар'єри на шляху поширення радіаційних продуктів у довкілля. Стан зупину реакторів - це теж сприятливий фактор із точки зору зменшення ризиків. Ми маємо сподівання на те, що тут не буде таких наслідків", - прокоментував очільник інспекції.
Він також не підтвердив побоювань щодо можливої появи зони відчуження після підриву ЗАЕС, схожої з Чорнобильською зоною відчуження.
"Терористи діють непередбачувано, однак якщо ми візьмемо за основу для розрахунку наявний стан енергоблоків, ядерного пального і температури, в якій вони перебувають, то зона впливу, як показують розрахунки, може залишитися в межах промислового майданчика Запорізької АЕС", - сказав Коріков.
Він наголосив, що єдиним варіантом гарантувати безпеку ЗАЕС є її деокупація, демілітаризація та повернення під контроль легітимного оператора в особі ДП "НАЕК "Енергоатом" і законного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки в особі ДІЯРУ.
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По ситуації на Запорізькій АЕС. Можу всіх заспокоїти. Другого Чорнобиля не буде і бути не може. Ось чому.
Це було давно. Я тоді був головою громадської ради Державної інспекції ядерного регулювання. І на засіданнях колегії ми розглядали і слухали результати стрес-тестів на українських АЕС.
Нагадаю історію. Після катастрофи на АЕС Фукушіма в Японії, країни ЄС вирішили провести "стрес-тести", щоб переконатися, що аналогічна біда на АЕС Європи не трапиться. Україна також приєдналася до цього процесу.
30 грудня 2011 року Державна інспекція ядерного регулювання опублікувала результати стрес-тестів. За їх результатами на українських АЕС були запроваджені технологічні рішення, які виключають можливість повторення аварії на АЕС Фукушіма. Зокрема, були створені системи перетворення водню, щоб виключити можливість вибуху реактора навіть за умови втрати електропостачання, втрати рідини охолоджувача, землетрусу і інших несприятливих обставин.
Отож кажу.
Ніякого вибуху реакторів на Запорізькій АЕС не може бути.
Коли нас лякають Чорнобилем, то забувають сказати про принципову відмінність реакторів на Запорізькій АЕС (ВВЕР-1000, проект В-320) від чорнобильських реакторів РБМК-1000.
По-перше, всі реактори ВВЕР-1000 сховані у герметичний конфаймент - оболонку з півтораметрового напруженого залізобетону, яка має витримати як зовнішнє падіння легкого літака, так і внутрішній вибух, аварію і викид радіоактивних матеріалів.
На Чорнобильській АЕС такого конфайменту не було. До речі, його немає і на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС, де досі експлуатують чорнобильські ректори РБМК. Не варто там необачно курити.
Отож, реактор закритий в герметичній оболонці, за яку нічого не вийде, хіба що орки почнуть планомірно бомбардувати конфаймент декількома надпотужними бомбами. Та навіть після цього ще треба зруйнувати корпус реактора...
По-друге, на ЗАЕС, в реакторах ВВЕР-1000, лише 66 тонн урану в кожному реакторі. В чорнобильських реакторах РБМК було значно більше - 192 тонни.
По-третє, реактори на Запорізькій АЕС - докритичні, на відміну від Чорнобильскої АЕС, де були надкритичні. Це означає, що в реакторі не може статися самовільний розгон потужності, як це було на ЧАЕС.
Якщо реактор ВВЕР-1000 залишити без нагляду, то він самовільно заглохне. На ЧАЕС було навпаки.
Максимум, до чого може призвести катастрофа на Запорізькій АЕС - це розплавлення активної зони і незворотнє руйнування самого реактора в середині конфайменту. В такому разі ми не зможемо відновити роботу ЗАЕС, адже реактор ремонту не підлягає.
Всі прогнози, за якими Україну і Європу накриває хмара радіоактивного забруднення після аварії на ЗАЕС - це маячня для жовтої преси.
Перший радіоктивний контур теплоносія теж знаходиться в середині конфайменту. Якщо відбудеться витік, то це буде внутрішня аварія на ЗАЕС, але не катастрофа національного масштабу.
Потенційною загрозою на майданчику ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 100 дуже міцних залізо-бетонних контейнерів, що стоять під відкритим небом. Вони дуже надійні, але не передбачені на випадок цілеспрямованого бомбардування.
Але навіть в такому разі, при підриві може статися розгерметизація декількох контейнерів зі ста наявних, але ніяк не всіх одразу.
Масштабна біда може статися хіба що у випадку удару по ЗАЕС тактичною ядерною зброєю.
Але це буде вже зовсім інша історія.
Руйнування дамби Каховської ГЕС вже наробило поки що значно більшої шкоди, ніж будь-яка потенційно можлива аварія на ЗАЕС.
Так що поки що можете спати спокійно.
Якщо взагалі можете.
Взято звідси https://www.facebook.com/oleksiy.tolkachov/posts/6592347787451544 тиць
трендишь як Брежнев
Твои проблемы.Значит тебе не дано.
Не дает покоя мысль - почему у путина никто из западных лидеров не спросит: зачем вы минируете ЗАЭС? Чтобы что? Те, кто ему еще звонит, кто у себя в стране работает с Росатомом - почему не спросят??!
Тому "експердам" зеленожопим не вірю аж ні разу та ніколи!
А у деякіх "дєятелєй" в бункєрє точно ядерного апокаліпсісу не буде, не сумнівайтесь! Зате буде багато смачної мівіни
"- Провели ядерні випробування, диктор радісно сповіщає населення, мовляв провели, вибух потужністю від 20 до 150 кілотон.
- А чому ж такий проміжок??
- Та думали 20, а як @бануло..."
Наюха покладати додаткову відповідальність на країну??? Нехай світ сіпається від дій русні! Бо недай Боже що, це здрисне, а на нас посипляться звинувачення - бо ту дебільну владу начебто обрали..
a tut makaki sobralis reaktori vzorvati......ce ne ekspert a abdristovich 2.0
a znaete chem ce vse zakinchilosa ? vot divitsa : https://youtu.be/IMVi-XmM-SU?t=37 i zamette - ce vse bez vybuhovki ta tupih rjuzke urodov , jaki vzhe vzorvali dambu. cei vybuh ne edina shkoda tam...poguglite
jaksho pridetsa bezhati iz zarazhonoi zoni - smozhesh povtarjati ce v polny golos dlja sebe
"ЧАЕС це кубік з бетоних блоків по наружі, в який вставлено кубік з тих самих бетонних блоків в якому сталева кастрюля без додаткової сталевої кришки захисту і без дна, в яку вставлено дуже не досконалий за конструкцією та виконанням ядерний кіпятильник, набитий високоактивним графітом і плутонієм.
А ЗАЄС це кубік монолітного лиття, обкладений бетонними блоками, як на ЧАЄС, в який вставлено монолітний бетонний куб зі сталевою класичною касрюлею з дном та добротною додатковою сталевою кришкою захисту. Тобто реактор реально в двох капсулах. Крім того там немає графіту, який вже через місяць експлуатації "світиться" на наступні 3600+років та плутонію.
Там зовсім інша конструкція.
Звісно радіоактивність небезпечна в будь якій кількості, але стверджувати, що холодний ВВЕР-1000 може дати наслідкий більші, ніж перерозігнаний РБМК-1000, це докорінно не вірно."(с)✍
Як в тому фільмі, "сідела, сідела зато ж висідела", вибирали, вибирали зате ж вибрали, а він вже як призначив то призначив (З 15 грудня 2021 року призначений виконуючим обов'язки Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Держатомрегулювання - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України).
Заспокоїв, аж від душі відлягло.
В мене до захоплення ЗАЕС, було відчуття, що Америка не дозволить росіянам захопити такий об'єкт, але помилявся. В Зеленському я не помилився-зрадник і ворог, а ось в Америці...
Запад только реагирует посе свершившегося, а иногда вообще не реагирует, как было с ГЭС Каховской. Такое чувство, что они забыли про Чернобыль, или брома наелись.
https://www.youtube.com/watch?v=HKP5oLBWNBU Пушка! они заряжают пушку. зачем? а! они будут стрелять!