Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, - Кличко
У Києві розпочали встановлювати в укриттях системи автоматизованого доступу.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який проінспектував капітальний ремонт укриття в Дарницькому районі, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці. Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги", – повідомив Кличко.
За його словами, загалом у Києві планується встановити системи автоматичного доступу в майже 3000 укриттів та сховищ.
Кличко також зазначив, що 8 червня, за рішенням Київради, місто додатково виділило на ремонт та облаштування укриттів 750 млн грн.. Раніше протягом 2022 та 2023 року на укриття з міського бюджету було виділено 1,2 млрд грн.
Додаткові кошти будуть спрямовані, зокрема, на встановлення автоматизованої системи доступу, на придбання 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання, наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Київрада збільшила фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 100 млн грн. Додаткові кошти призначені для підтримки військових частин гарнізону Києва, а також для підготовки операторів БпЛА для підрозділів тероборони.
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если бы те жертвы обстрела остались дома - выжили бы.
хотя я живу в 200 метрах от метро - при баллистической угрозе всегда остаюсь дома. и пару раз слышал как соседи топали по лестнице, а когда были на улице - над их голвами уже работало ПВО.
такой себе экстрим.
Кличко - второй адекватный претендент на президентство после Пороха. и наезды Боневтика на Кличко - это не просто желание подмять под себя Киев. Это страх наполеончика перед реальным конкурентом на место президента Украины.
Джерело:
Мабуть за бомбосховища.
татуїровочкі і бородаті тік тoкі...
А можна і зеленському догану з посадкою за здачу півдня і напад кацапів на Київщину ?
завтра опа буде призначати мерів сама!
все іде за кацапським сценаріумом...
не викидуйте попкорн - все саме їбанутіше шє попереду..
а тей і не помітв замалий кулачокс!