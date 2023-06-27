УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10290 відвідувачів онлайн
Новини
1 570 26

Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, - Кличко

кличко

У Києві розпочали встановлювати в укриттях системи автоматизованого доступу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який проінспектував капітальний ремонт укриття в Дарницькому районі, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці. Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги", – повідомив Кличко.

За його словами, загалом у Києві планується встановити системи автоматичного доступу в майже 3000 укриттів та сховищ.

Кличко також зазначив, що 8 червня, за рішенням Київради, місто додатково виділило на ремонт та облаштування укриттів 750 млн грн.. Раніше протягом 2022 та 2023 року на укриття з міського бюджету було виділено 1,2 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У приватних власників укриттів вилучатимуть приміщення за недопуск людей, - Кличко про рішення Київради

Додаткові кошти будуть спрямовані, зокрема, на встановлення автоматизованої системи доступу, на придбання 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання, наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада збільшила фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 100 млн грн. Додаткові кошти призначені для підтримки військових частин гарнізону Києва, а також для підготовки операторів БпЛА для підрозділів тероборони.

Автор: 

Київ (19618) Кличко Віталій (3523) сховище (191) укриття (303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Насрут. И лампочки ********.
показати весь коментар
27.06.2023 18:17
+4
Для чого ти цевиклав?
показати весь коментар
27.06.2023 18:10
+3
Кличка за барабани відчитали чи що ?
А можна і зеленському догану з посадкою за здачу півдня і напад кацапів на Київщину ?
показати весь коментар
27.06.2023 18:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе-голови райрад розікрадуть.
показати весь коментар
27.06.2023 18:02 Відповісти
если честно,идея конечно хорошая, но в случае с баллистикой практически бесполезная. Баллистика летит 5-7 минут. времени чтобы собраться и добежать до укрытия-впритык, разве что ты возле него живешь. намного безопаснее оставаться дома, применяя правило двух стен.
если бы те жертвы обстрела остались дома - выжили бы.
хотя я живу в 200 метрах от метро - при баллистической угрозе всегда остаюсь дома. и пару раз слышал как соседи топали по лестнице, а когда были на улице - над их голвами уже работало ПВО.
такой себе экстрим.
показати весь коментар
27.06.2023 18:57 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2023 18:03 Відповісти
Для чого ти цевиклав?
показати весь коментар
27.06.2023 18:10 Відповісти
я порохобот. это не значит что я идиот и буду топить против любого кто не Порошенко.
Кличко - второй адекватный претендент на президентство после Пороха. и наезды Боневтика на Кличко - это не просто желание подмять под себя Киев. Это страх наполеончика перед реальным конкурентом на место президента Украины.
показати весь коментар
27.06.2023 18:52 Відповісти
Кабмін оголосив догану Кличку і Попку
Джерело:

Мабуть за бомбосховища.
показати весь коментар
27.06.2023 18:17 Відповісти
Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста.
показати весь коментар
27.06.2023 18:29 Відповісти
Безпека населення і є бомбосховища.
показати весь коментар
27.06.2023 18:39 Відповісти
Таким чином, і військові адміністрації, і військово-цивільні адміністрації це є тимчасові державні органи, які призначаються президентом України на відповідній території.
показати весь коментар
27.06.2023 19:30 Відповісти
плюй на зелених - роби для киян, саме за тим вони тебе і вибрали за мера.
показати весь коментар
27.06.2023 18:05 Відповісти
Не проще всегда держать их открытыми?
показати весь коментар
27.06.2023 18:15 Відповісти
Насрут. И лампочки ********.
показати весь коментар
27.06.2023 18:17 Відповісти
простые решения - не всегда верные. Боневтик тому яркий пример.
показати весь коментар
27.06.2023 18:54 Відповісти
Півтора року пройшло. Ну і шустрий Віталька. )))
показати весь коментар
27.06.2023 18:19 Відповісти
Якраз Віталька шустрий. Питання обладнання укриттів не належить до його компетенції, вона (ця компетенція) в руках київської міської військової адміністрації. Проте Віталька за тиждень зробив те що рік не робила та сама військова адміністрація
показати весь коментар
28.06.2023 00:30 Відповісти
друга сранія світу... - ні напасти , ні заколот зробити....
татуїровочкі і бородаті тік тoкі...
показати весь коментар
27.06.2023 18:24 Відповісти
Кличка за барабани відчитали чи що ?
А можна і зеленському догану з посадкою за здачу півдня і напад кацапів на Київщину ?
показати весь коментар
27.06.2023 18:27 Відповісти
це в них останне, шо залишилося...
завтра опа буде призначати мерів сама!
все іде за кацапським сценаріумом...
не викидуйте попкорн - все саме їбанутіше шє попереду..
показати весь коментар
27.06.2023 18:35 Відповісти
зелений карлик дав Клячку хука,
а тей і не помітв замалий кулачокс!
показати весь коментар
27.06.2023 18:54 Відповісти
Первыми по сигналу тревоги будут заходить местные бомжи.
показати весь коментар
27.06.2023 19:30 Відповісти
и. не открывать вообще никогда?
показати весь коментар
27.06.2023 23:08 Відповісти
молодцы. правильно.
показати весь коментар
28.06.2023 05:31 Відповісти
 
 