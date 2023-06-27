Російські окупанти обстріляли Херсон, поранено двох мирних мешканців

Російські окупанти обстріляли житлові райони Херсона, поранено двоє людей.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Легкі поранення отримала жінка. Їй надали допомогу на місці.

До лікарні доставлено 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Медпрацівники надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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