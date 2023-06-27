Ситуація з виплатами громадянам на відновлення житла незадовільна, - Шмигаль

За програмою єВідновлення подано 21 600 заяв, тоді як лише 378 заяв передано на виплату.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискоритись", — наголосив прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що ця робота має займати не місяці, а тижні, які Уряд дає на виправлення ситуації.

Також Кабмін затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ідеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення.

"Тобто, більш ніж 8 млрд грн зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, аби якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору", — підкреслив прем’єр-міністр і додав, що один із п’яти пріоритетів Уряду на цей рік — допомогти громадянам відремонтувати пошкоджене житло.

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