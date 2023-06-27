УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10128 відвідувачів онлайн
Новини
1 776 31

Ситуація з виплатами громадянам на відновлення житла незадовільна, - Шмигаль

шмигаль

За програмою єВідновлення подано 21 600 заяв, тоді як лише 378 заяв передано на виплату.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискоритись", — наголосив прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що ця робота має займати не місяці, а тижні, які Уряд дає на виправлення ситуації.

Також Кабмін затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ідеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення.

"Тобто, більш ніж 8 млрд грн зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, аби якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору", — підкреслив прем’єр-міністр і додав, що один із п’яти пріоритетів Уряду на цей рік — допомогти громадянам відремонтувати пошкоджене житло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Почалися перші виплати за програмою єВідновлення, - Шмигаль

Автор: 

компенсації (702) Шмигаль Денис (4631) відбудова (362) єВідновлення (109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Слуги стирили занадто багато?
показати весь коментар
27.06.2023 19:49
+8
А мені цікавий сам механізм оцінки пошкоджень та/або повної руйнації, тобто тотального збитку...і хто оцінює ті збитки, бо там намити можне ще більше, ніж військова адміністрація намиває на укриттях.
показати весь коментар
27.06.2023 20:03
+7
виплатять... частину... коли почнуться дощі та ожеледі... числа 19 грудня...
показати весь коментар
27.06.2023 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
виплатять... частину... коли почнуться дощі та ожеледі... числа 19 грудня...
показати весь коментар
27.06.2023 19:48 Відповісти
Та ні..під ялинку
показати весь коментар
27.06.2023 20:00 Відповісти
«Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу.»….???!!!

Та, ну! Що створив уряд?

Принятий Закон дуже поганий. Він не дае компенсацію/ повернення житла, що знищено або пошкоджено кацапами.

Чому?

Тому, що влада замість видачі напряму грошей постраждалим або нового житла,
він ввів цілий КЛАН посередників - спекулянтів,

які будуть « оперувати житловими сертііікатами».

Це так звані « застройникі-інвестори», які будуть наживаться на цьому, а потерпіли будуть получати копійки.

Зараз Шмигаль каже , що вони ( влада) - « допомагають у ремонті»…!?

Не компенсують усе, а « допомагають».
Часткові покриття.
А потерпіли потрібні платити.!!!

Тому Шмигаль/ Рада/ влада не зробив « механізма компенсації». Ні реальної, ні цифрової.

А перекладання на місцеву владу своїх обовьязків, це «старинам руськая игра»
показати весь коментар
27.06.2023 20:33 Відповісти
ПС. Громадяни України які втратили свое житло та майно потребують особливого відношення держави.

Вони постраждали від кацапського агрессора.

Чому вони повинні ще страждати від української «влади»?!
показати весь коментар
27.06.2023 20:36 Відповісти
За повністю зруйноване житло наразі допомогли:
Місцева влада: 0 грн. (вони допомагають лише тим, у кого вибило шибки, поламало загорожу і т.п.).
Держава Україна: 0 грн. (немає грошей, механізмів і натякнули, що не варто сподіватися на щось до до перемоги, а потім в порядку черги після пільговиків і якщо буде можливість - тобто, у цьому поколінні малоймовірно. Зате, аби зробити нормальні акти з пошкодженнями і т.п. треба 50-60 тисяч грн. мінімум занести приватним конторам бо місцева комісія нічого не дає.
ООН: 0 грн. хоча приїхали на наступний день у новенькому позашляховику Toyota і поспівчували.
показати весь коментар
27.06.2023 21:44 Відповісти
Слуги стирили занадто багато?
показати весь коментар
27.06.2023 19:49 Відповісти
Цікаво, а за чий рахунок банкет? Якщо за рахунок місцевих бюджетів, то довго чекати їм тих виплат.
показати весь коментар
27.06.2023 19:50 Відповісти
Наприклад, в Хмельницькому після вибуху 13 травня повністю знищено лише кілька будинків, але міська рада вирішила не виділяти жодної копійки допомоги постраждалим найбільше. Виділили лише тим, у кого незначні пошкодження - спочатку матеріалами і трохи грошима.
показати весь коментар
27.06.2023 21:33 Відповісти
Зараз піде, і в туалеті себе відшмагає.
показати весь коментар
27.06.2023 19:51 Відповісти
А они там жить собрались?
Какое там нахер жильё если 10 миллионов сбежали и возвращаться не собираются,ещё 10 миллионов уже на чемоданах,готовятся сбежать.
показати весь коментар
27.06.2023 19:52 Відповісти
кто же віноват?
показати весь коментар
27.06.2023 19:52 Відповісти
А є потерпіли зі списку "слуга народу" ?
показати весь коментар
27.06.2023 19:53 Відповісти
резніков.. від води лотки з яйцями розлізлися
показати весь коментар
27.06.2023 20:06 Відповісти
кароче,нужон старший по распределению клеёнки...
показати весь коментар
27.06.2023 19:55 Відповісти
Гарно співає.....
показати весь коментар
27.06.2023 19:59 Відповісти
Що ти Шмигаль з ними розмовляєш, по доганні їм, негайно!
показати весь коментар
27.06.2023 20:00 Відповісти
А мені цікавий сам механізм оцінки пошкоджень та/або повної руйнації, тобто тотального збитку...і хто оцінює ті збитки, бо там намити можне ще більше, ніж військова адміністрація намиває на укриттях.
показати весь коментар
27.06.2023 20:03 Відповісти
Наприклад, такі компанії, не реклама:

https://www.expert-in.com.ua/otsinka-poshkodzhen-nerukhomosti/

Зараз у них настали часи "кінця епохи бідності", гроші можна лопатами гребти.
показати весь коментар
27.06.2023 20:28 Відповісти
Напевне чекають на відкати. Зелені по іншому не вміють.
показати весь коментар
27.06.2023 20:23 Відповісти
Ситуація з виплатами громадянам на відновлення житла незадовільна, - Шмигаль
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Шмигаль, ты премьер или пресс-секретарь кабмина?
Если ситуация с выплатами х..., значит ты никудышний премьер и руководитель.
показати весь коментар
27.06.2023 20:26 Відповісти
"Где деньги, Зин" ?????
показати весь коментар
27.06.2023 20:32 Відповісти
Потрібно терміново оголосити догану на засіданні Кабміну. Можна ще одну Кличку.
показати весь коментар
27.06.2023 20:39 Відповісти
А ви знаєте що в давнину в цементний розчин клали яйця? Давайте відновимо славні традиції предків! Починаємо програму "Велике Яйцівництво"
показати весь коментар
27.06.2023 20:42 Відповісти
Звичайна буденність. Я би дуже здивувався, якщо б виплати були задовільними.
показати весь коментар
27.06.2023 20:50 Відповісти
Хіба у вас тільки ця ситуація незадовільна? - У вас все незадовільне!
показати весь коментар
27.06.2023 20:54 Відповісти
У Києві близько двухсот покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування зверталися тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему кілька років саботують вирішення питання, байдужі до страждань громадян та вочевидь зацікавлені саме у такому положенні! Покупці/інвестори вже багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять Шмигаля КМДА, Кличко, Непопа, Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовниа, але замість організувати добудову, за ініціативи КМДА на недобудованих ЖК розплодились організовані угруповання, кооперативи які дерибанять вільні площі за які можна добудувати та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень, але 6 років не завершили будівництво та не здали в експлуатацію жоден ЖК!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
показати весь коментар
27.06.2023 21:03 Відповісти
Здається у 2019 році група активістів, потерпілих від недобросовісних забудовників, спробувала звернутись до премьер-міністра Шмигаля по допомогу у вирішенні питання недобудов. Що вам сказати... тлумачення його прізвища одразу стало зрозумілим! Аби ви бачили як він шмигає від людей 😭 активісти хотіли звернутися, стояли чекали поки він вийде, розклали плакати, тут виходить Шмигаль та мабуть охорона, Шмигаль як побачив людей з плакатами, прошмигнув так, що аж пяти мерехтіли, заскочив у машину, машиною розвернувся на плакатах і на швидкості втік! - Ганьба!!!
показати весь коментар
27.06.2023 21:31 Відповісти
Жде відкати ,у них уже накатано по Бучі ,мародери
показати весь коментар
27.06.2023 21:43 Відповісти
підрахували, створили якусь цифрову куйню, зробили комісії
докуя комісій.....
відкрили рачунки і..........
бабулєси кончились.
як казав один чиновник,
шоб всипати 5 камазів щебня на дорогу і розрівняти екскаватором,
треба 75000 грн.
а щоб це зробити, треба проголосувати на сесії і скласти кошторис
а кошторис, (смєтна документація) коштує 130000грн
от і весь куй до копійки
показати весь коментар
27.06.2023 22:06 Відповісти
А що ви очікували що ці оферисти що в КМ будут віплачувати людям за пошкоджено майно ?
показати весь коментар
27.06.2023 22:09 Відповісти
сами выделили бабки, сами скиздили и сами возмущаются.... а народ без жилья дальше
показати весь коментар
27.06.2023 23:22 Відповісти
 
 