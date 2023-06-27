Ситуація з виплатами громадянам на відновлення житла незадовільна, - Шмигаль
За програмою єВідновлення подано 21 600 заяв, тоді як лише 378 заяв передано на виплату.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискоритись", — наголосив прем’єр.
Шмигаль підкреслив, що ця робота має займати не місяці, а тижні, які Уряд дає на виправлення ситуації.
Також Кабмін затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ідеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення.
"Тобто, більш ніж 8 млрд грн зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, аби якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору", — підкреслив прем’єр-міністр і додав, що один із п’яти пріоритетів Уряду на цей рік — допомогти громадянам відремонтувати пошкоджене житло.
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Та, ну! Що створив уряд?
Принятий Закон дуже поганий. Він не дае компенсацію/ повернення житла, що знищено або пошкоджено кацапами.
Чому?
Тому, що влада замість видачі напряму грошей постраждалим або нового житла,
він ввів цілий КЛАН посередників - спекулянтів,
які будуть « оперувати житловими сертііікатами».
Це так звані « застройникі-інвестори», які будуть наживаться на цьому, а потерпіли будуть получати копійки.
Зараз Шмигаль каже , що вони ( влада) - « допомагають у ремонті»…!?
Не компенсують усе, а « допомагають».
Часткові покриття.
А потерпіли потрібні платити.!!!
Тому Шмигаль/ Рада/ влада не зробив « механізма компенсації». Ні реальної, ні цифрової.
А перекладання на місцеву владу своїх обовьязків, це «старинам руськая игра»
Вони постраждали від кацапського агрессора.
Чому вони повинні ще страждати від української «влади»?!
Місцева влада: 0 грн. (вони допомагають лише тим, у кого вибило шибки, поламало загорожу і т.п.).
Держава Україна: 0 грн. (немає грошей, механізмів і натякнули, що не варто сподіватися на щось до до перемоги, а потім в порядку черги після пільговиків і якщо буде можливість - тобто, у цьому поколінні малоймовірно. Зате, аби зробити нормальні акти з пошкодженнями і т.п. треба 50-60 тисяч грн. мінімум занести приватним конторам бо місцева комісія нічого не дає.
ООН: 0 грн. хоча приїхали на наступний день у новенькому позашляховику Toyota і поспівчували.
Какое там нахер жильё если 10 миллионов сбежали и возвращаться не собираются,ещё 10 миллионов уже на чемоданах,готовятся сбежать.
https://www.expert-in.com.ua/otsinka-poshkodzhen-nerukhomosti/
Зараз у них настали часи "кінця епохи бідності", гроші можна лопатами гребти.
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Шмигаль, ты премьер или пресс-секретарь кабмина?
Если ситуация с выплатами х..., значит ты никудышний премьер и руководитель.
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докуя комісій.....
відкрили рачунки і..........
бабулєси кончились.
як казав один чиновник,
шоб всипати 5 камазів щебня на дорогу і розрівняти екскаватором,
треба 75000 грн.
а щоб це зробити, треба проголосувати на сесії і скласти кошторис
а кошторис, (смєтна документація) коштує 130000грн
от і весь куй до копійки