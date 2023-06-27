Директором Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, призначено Ключковського, - Мін’юст
Засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського призначено виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.
"Після узгодження Правил призначення та звільнення членів ради Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, було запропоновано призначити виконавчого директора реєстру. За пропозицією уряду України та ухвалою конференції ним став Маркіян Ключковський. Це цілком логічне, закономірне призначення людини, яка запропонувала модель компенсаційного механізму та не припиняє ні на мить працювати над ним, над його запуском", - написала Мудра за підсумками Конференції учасників Реєстру збитків в Страсбурзі.
Крім того, на конференції було затверджено попередні витрати на період з 1 липня до 30 вересня 2023 року. Також було обговорено інші адміністративні питання: розміщення реєстру в Гаазі (угода з приймаючою державою між Радою Європи та Нідерландами). Незабаром розпочнеться прийом кандидатів у члени ради реєстру.
"Наступний чекпоінт - 12 вересня 2023 року в Ризі (Латвія), наступна конференція учасників, де звіримось остаточно, як усе в нас запрацювало, та побіжимо далі проваджувати інші компоненти компенсаційного механізму: компенсаційну комісію та фонд. А паралельно продовжуємо лупити скелю під назвою: конфіскація російських суверенних активів", - підсумувала Мудра.
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А тепер головне. Покійний Коцюбайло і мАліна були у шлюбі ? Ні. Так чому у цей католицькій університет набирають різних шмар або чому цей університет ще й досі має назву "католицькій" ???
Ну, новий?
Де, його бачення?
Що він збирається робити?
Яка «стратегія та тактика» рахунку УСІХ Збитків та повіртання коштів Україні?
А далі - подивимось.
Большой секрет, большой секрет…»
» Модель компенсационного механизму» шо Це?
1. модель? Навіщо нам модель? Україні потрібен серьезний облик усіх втрат України. Усіх!
Тіх що е. Та Тіх які витікають із втрат. «втрачена вигода». Тощо.
- люди та краіна понесли збитків від параші- майно, нерухомість, автівки, переїзди, інфраструктура, виключення енергії, газу, стреси у міліонів людей- це усе повинно бути пораховано.
Де тут его «модель»?!
2. « компенсаціонний механізм»- що це?
Де пояснення?
Це стосується міліонів українців- чому ніхто нічого не знае?
Взагалі, проблема то і не дуже складна.
Якщо когось пограбували, та имья грабіжника
Відомо. То треба звертатися до слідчих органів та потім до суду.
Злочинець відомий- це рассея.
украіна, як постраждала сторона, повинна звертатися до «міжнародного суду».
Де Позиви України до Суду?
Це може бути один позив ( від імені міліонів людей- лист додається), або багато позивів.
Але нічого не робиться!
Кадри тусуються. Уряд е. Міністерство юстиції е. Тисячі державних чиновників отримають зарплату.
А Україну кормлять балачками про « модель»…
Хоча я б оте все розбите но голови мокшам скинула..
Фантоции - бухгалтер отдела несчастных случаев