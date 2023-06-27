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Новини
2 007 15

Директором Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, призначено Ключковського, - Мін’юст

реєстр,колекторів

Засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського призначено виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

"Після узгодження Правил призначення та звільнення членів ради Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, було запропоновано призначити виконавчого директора реєстру. За пропозицією уряду України та ухвалою конференції ним став Маркіян Ключковський. Це цілком логічне, закономірне призначення людини, яка запропонувала модель компенсаційного механізму та не припиняє ні на мить працювати над ним, над його запуском", - написала Мудра за підсумками Конференції учасників Реєстру збитків в Страсбурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС уже становить понад 55 млрд гривень, - Стрілець

Крім того, на конференції було затверджено попередні витрати на період з 1 липня до 30 вересня 2023 року. Також було обговорено інші адміністративні питання: розміщення реєстру в Гаазі (угода з приймаючою державою між Радою Європи та Нідерландами). Незабаром розпочнеться прийом кандидатів у члени ради реєстру.

"Наступний чекпоінт - 12 вересня 2023 року в Ризі (Латвія), наступна конференція учасників, де звіримось остаточно, як усе в нас запрацювало, та побіжимо далі проваджувати інші компоненти компенсаційного механізму: компенсаційну комісію та фонд. А паралельно продовжуємо лупити скелю під назвою: конфіскація російських суверенних активів", - підсумувала Мудра.

Також читайте: Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС

Автор: 

Мін’юст (1600) реєстр (858) збитки (1439)


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Топ коментарі
+3
За все що наробили нам кацапи, кацапстан винен нам трильйони долярів.
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27.06.2023 20:27
+2
Якщо Маркіян Ключковський із Українського католицького університету, то, мабуть, добре.
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27.06.2023 20:42
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За все що наробили нам кацапи, кацапстан винен нам трильйони долярів.
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27.06.2023 20:27 Відповісти
Якщо Маркіян Ключковський із Українського католицького університету, то, мабуть, добре.
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27.06.2023 20:42 Відповісти
Це той університет, що шмара мАлінка закінчила ?
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27.06.2023 20:46 Відповісти
Якщо ця... маліна його і закінчила, то не требп класти тавро на цей вуз. До речі, там Притула заочно навчається і Філімонов.
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27.06.2023 20:53 Відповісти
Мабуть, так. Але це не має ніякого значення у нашому випадку.
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27.06.2023 21:01 Відповісти
Все має якесь значення. А тепер по фактам. Католики і дошлюбні статеві відносини. Для католиків вони гріх ?
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27.06.2023 21:16 Відповісти
Я про проукраїнську позицію університету і професійну кваліфікацію Маркіяна Ключковського, а Ви про гріхи людські.
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27.06.2023 21:47 Відповісти
Відповім за вас. Інтерв'ю з п. Ростиславом Шемечком - доктором богослов'я, викладачем Українського католицького університету, співпрацівником катехитично-педагогічного інституту УКУ.

http://sdbua.net/new/2016/12/20/doshlubna-chystota/

А тепер головне. Покійний Коцюбайло і мАліна були у шлюбі ? Ні. Так чому у цей католицькій університет набирають різних шмар або чому цей університет ще й досі має назву "католицькій" ???
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27.06.2023 21:59 Відповісти
Далі, що?!

Ну, новий?

Де, його бачення?

Що він збирається робити?

Яка «стратегія та тактика» рахунку УСІХ Збитків та повіртання коштів Україні?
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27.06.2023 20:45 Відповісти
ВІн про т це буде докладати іншим людям, можливо "віце-презеденту".
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27.06.2023 20:54 Відповісти
"Це цілком логічне, закономірне призначення людини, яка запропонувала модель компенсаційного механізму та не припиняє ні на мить працювати над ним, над його запуском", - написала Мудра за підсумками Конференції учасників Реєстру збитків в Страсбурзі".
А далі - подивимось.
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27.06.2023 21:04 Відповісти
«Куда, идет король- большой секрет
Большой секрет, большой секрет…»


» Модель компенсационного механизму» шо Це?

1. модель? Навіщо нам модель? Україні потрібен серьезний облик усіх втрат України. Усіх!
Тіх що е. Та Тіх які витікають із втрат. «втрачена вигода». Тощо.

- люди та краіна понесли збитків від параші- майно, нерухомість, автівки, переїзди, інфраструктура, виключення енергії, газу, стреси у міліонів людей- це усе повинно бути пораховано.

Де тут его «модель»?!

2. « компенсаціонний механізм»- що це?
Де пояснення?
Це стосується міліонів українців- чому ніхто нічого не знае?

Взагалі, проблема то і не дуже складна.
Якщо когось пограбували, та имья грабіжника
Відомо. То треба звертатися до слідчих органів та потім до суду.

Злочинець відомий- це рассея.
украіна, як постраждала сторона, повинна звертатися до «міжнародного суду».

Де Позиви України до Суду?
Це може бути один позив ( від імені міліонів людей- лист додається), або багато позивів.
Але нічого не робиться!

Кадри тусуються. Уряд е. Міністерство юстиції е. Тисячі державних чиновників отримають зарплату.

А Україну кормлять балачками про « модель»…
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28.06.2023 03:16 Відповісти
І тут знову у пригоді дороги. Куди дівати будівельне сміття, що після руйнацій?? Не на звалища...перероблюється на бетоний щебень для доріг..дешевше, ніж гранітний...цікаво, хтось вже почав будувати такі свічні заводики? Бо у Європі такі є. А у нас тільки звалища для такого сміття.

Хоча я б оте все розбите но голови мокшам скинула..
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27.06.2023 21:06 Відповісти
вспомнилось...
Фантоции - бухгалтер отдела несчастных случаев
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27.06.2023 21:12 Відповісти
тиждень тому Європа чітко сформулювала:правового механізму передачі заарештованих руzzких активів немає.
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27.06.2023 22:00 Відповісти
 
 