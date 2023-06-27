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Протягом 27 червня росіяни атакували Нікополь. Є руйнування, - ОВА

обстріл,нікополь

Росіяни обстріляли и Нікополь 27 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У повідомленні зазначається: "Надвечір ворог знову атакував Нікополь. Внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Пожежники працюють на місці.
Пошкоджено загалом 7 житлових будинків, 6 господарчих споруд.

Рятувальники ще зʼясовують наслідки влучання. На даний момент інформації про постраждалих немає. В інших громадах області було спокійно".

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27.06.2023 21:05 Відповісти
БУТУСОВ, ЧОМУ ВАШІ ПИСАКИ НАЗИВАЮТЬ РАШИСТІВ РОСІЯНАМИ?
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28.06.2023 00:50 Відповісти
 
 