Протягом 27 червня росіяни атакували Нікополь. Є руйнування, - ОВА

Росіяни обстріляли и Нікополь 27 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У повідомленні зазначається: "Надвечір ворог знову атакував Нікополь. Внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Пожежники працюють на місці.

Пошкоджено загалом 7 житлових будинків, 6 господарчих споруд.



Рятувальники ще зʼясовують наслідки влучання. На даний момент інформації про постраждалих немає. В інших громадах області було спокійно".

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