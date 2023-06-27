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Білорусь зробила Фірташа дипломатом, - ЗМІ

фирташ,фірташ

Український одіозний бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – одній з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

Як інформує Цензор.НЕT, про це пише"Європейська правда",

Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, який є в розпорядженні DW.

У тексті рішення віденського суду вказано, що Фірташ має статус "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні" ще з 2021 року. Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

Аби довести, що Фірташ як радник при UNIDO має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканістю, адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовану одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права.

Водночас Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського Міністерства закордонних справ – тобто не вважається особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з імунітетом.

Суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Фірташа, однак Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов'язавши суд самостійно визначити, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа.

У посольстві Білорусі в Австрії не відповіли, чим саме займається Фірташ у статусі радника постпреда Білорусі при міжнародних організаціях. Також невідомо, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком або урядом у Мінську і з чиєї саме ініціативи українець почав працювати на цій посаді.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Автор: 

кордон (4807) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+47
Никогда не понимал что вот прямо сейчас мешает отобрать у Фирташа все что у него есть в Украине. Ах да, за ним же стоят уважаемые люди.
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27.06.2023 22:18
+41
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27.06.2023 22:18
+39
Зельониє "пробачили" борги Фірташа перед Україною. Більше 3 млрд. доларів. Звичайно ж не просто так. Щедро поділився.
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27.06.2023 22:37
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А чому на цього чорта не порушено кримінальну справу в Україні ?чому не заарештоване його майно ,чому жодних питань до Кучми батька олігархату?
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28.06.2023 08:44 Відповісти
Памятаю були повідомлення у змі, що й Україна свого часу на державному рівні допомагала відмазувати хвірташа в австрійських судах.
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28.06.2023 12:13 Відповісти
А все потому что кто то очень не хотел его экстрадиции в США. Ни когда не поверю что бы у штатов не нашлось рычагов давления на Австрию. Видимо коррупция и договорняк.
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28.06.2023 09:24 Відповісти
За Фирташа залог в суде внесли россияне. Его завод работает в Крыму на оккупированной территории, отравляет украинскую землю, теперь его вообще подрывать собираются. Он явный колаборант и пособник Кремля. Но украинская власть дарит ему заводы, дает воровать из бюджета и прощает долги.
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28.06.2023 09:58 Відповісти
Кстати, первый раз в Германию Фирташ въехал по поддельным документам, его вообще туда больше пускать не должны были. Он преступник. Но деньги не пахнут и в Европе.
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28.06.2023 10:03 Відповісти
Яка ж вона українська, ця власть?
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28.06.2023 12:15 Відповісти
***@ний цирк на всіх рівнях - що у нас досі ще не забрали активи цього покидька (а може вже все перереєстрували чи вивели в інші країни), що на міжнародному рівні: всі знають, хто такий цей фірташ, але нічого не роблять, крім балачок
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28.06.2023 13:17 Відповісти
Этот чёрт паразитирует на теле общества уже три десятилетия , а с него , как с гуся вода ! Это надо уметь !!! Талантище какой !
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29.06.2023 06:48 Відповісти
Есть ещё такой же чертила - Чучма ! Голову Гонгадзе отрубил ! Отец украинского олигархата ! Сейчас занимается спортивной ходьбой со-скандинавскими палками с двумя охранниками в Монако, сто лет себе намерил видно и тоже КАК С ГУСЯ ВОДА !!!
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29.06.2023 06:52 Відповісти
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