Загроза застосування дронів-камікадзе Shahed у 3 областях України, - Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 28 червня російська армія атакує територію України ударними дронами Shahed. Під загрозою територія 3 областей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку загроза ударів безпілотниками Shahed виникла у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Згодом небезпека поширилася на Кіровоградську область.

В цих регіонах оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ також попередили про загрозу застосування балістичних ракет армією РФ по Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Ракетна небезпека також на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині.

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