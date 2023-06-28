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Загроза застосування дронів-камікадзе Shahed у 3 областях України, - Повітряні сили ЗСУ

шахед

У ніч на 28 червня російська армія атакує територію України ударними дронами Shahed. Під загрозою територія 3 областей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку загроза ударів безпілотниками Shahed виникла у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Згодом небезпека поширилася на Кіровоградську область.

В цих регіонах оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ також попередили про загрозу застосування балістичних ракет армією РФ по Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Ракетна небезпека також на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині.

Загроза застосування дронів-камікадзе Shahed у 3 областях України, - Повітряні сили ЗСУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія регулярно отримує нові партії "шахедів" не лише повітрям, але й морем, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4285) дрони (4830) Повітряні сили (2723) повітряна тривога (931)


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чекайте на посилення ударів кацапських ******* - *****-пітух буде своїм пітухам доказувати , що він не пітух
і замилювату стидобу....
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28.06.2023 01:34 Відповісти
Нехай краще застрелиться це плюгаве ху@ло і
не чекає ,
поки йому не вставлять черенок в дупу 🫤
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28.06.2023 01:44 Відповісти
так двойника может застрелить только тот кто его поставил а оригинального путлера уже давно нет . поэтому и какашки свои прячет сейчас что бы его днк не вычислили
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28.06.2023 07:24 Відповісти
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28.06.2023 03:24 Відповісти
 
 