Майже 300 дітей рашисти хочуть вивезти з окупованої Запорізької області до Чувашії, - Центр нацспротиву

Російські окупанти планують вивезти "на відпочинок" близько 300 дітей з тимчасово захопленої території Запорізької області в російську Чувашію.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 300 дітей мають бути вивезені до Чуваської республіки, але, як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні", - йдеться в повідомленні.

При цьому російська сторона заблокувала виїзд до України. Тим самим дітей використовують як заручників аби змусити виїхати їх батьків за ними.

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