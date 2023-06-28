Майже 300 дітей рашисти хочуть вивезти з окупованої Запорізької області до Чувашії, - Центр нацспротиву
Російські окупанти планують вивезти "на відпочинок" близько 300 дітей з тимчасово захопленої території Запорізької області в російську Чувашію.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 300 дітей мають бути вивезені до Чуваської республіки, але, як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні", - йдеться в повідомленні.
При цьому російська сторона заблокувала виїзд до України. Тим самим дітей використовують як заручників аби змусити виїхати їх батьків за ними.
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Якби уряд України мав яйця і хоч мінімальні зародки інстинкту самозбереження, цих дітей можна було б повернути, де б вони не були.
Достатньо "кінуть прогон" по кримінальному світу росії: "за каждого хохльонка - десять кіло хрустов". Русняві АУЄшники знайдуть всіх і доставлять аж до самого кордону.