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Новини Агресія Росії проти України
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Майже 300 дітей рашисти хочуть вивезти з окупованої Запорізької області до Чувашії, - Центр нацспротиву

діти,депортація

Російські окупанти планують вивезти "на відпочинок" близько 300 дітей з тимчасово захопленої території Запорізької області в російську Чувашію.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 300 дітей мають бути вивезені до Чуваської республіки, але, як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні", - йдеться в повідомленні.

При цьому російська сторона заблокувала виїзд до України. Тим самим дітей використовують як заручників аби змусити виїхати їх батьків за ними.

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депортація (729) діти (5123) Центр національного спротиву (823)


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а хто здав ворогу цих дітей? Хто дозволив ворогу безперешкодно захопити Запорізьку область аж по Кам'янку, Пологи, Рівнопіль?
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28.06.2023 07:59 Відповісти
Перекривають свої втрати у живій силі.
Якби уряд України мав яйця і хоч мінімальні зародки інстинкту самозбереження, цих дітей можна було б повернути, де б вони не були.
Достатньо "кінуть прогон" по кримінальному світу росії: "за каждого хохльонка - десять кіло хрустов". Русняві АУЄшники знайдуть всіх і доставлять аж до самого кордону.
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28.06.2023 08:29 Відповісти
 
 