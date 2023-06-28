Активізувалася російська авіація. Є загроза удару, - Повітряні сили
На південному сході спостерігається активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння!" - йдеться в повідомленні.
В Повітряних силах закликали в разі оголошення тривоги прямувати до укриття.
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Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар28.06.2023 08:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар28.06.2023 08:50 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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