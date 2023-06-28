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Новини Війна
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Активізувалася російська авіація. Є загроза удару, - Повітряні сили

літак,російський

На південному сході спостерігається активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння!" - йдеться в повідомленні.

В Повітряних силах закликали в разі оголошення тривоги прямувати до укриття.

Дивіться: Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Повітряні сили (2723)


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Звичайно, бо сьогодні День Конституції України. Тримайтесь
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28.06.2023 08:37 Відповісти
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28.06.2023 08:44 Відповісти
Бажаю Україні,щоб Конституція була таки законом для усіх, починаючи насамперед з президента і його кодла. І щоб слуги не знаю якого народу не мали шансів на її зміну. Україна понад усе
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28.06.2023 08:50 Відповісти
 
 