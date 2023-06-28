Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" зареєстровано у ВР.

У пояснювальній записці зазначається, що проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

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