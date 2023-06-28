Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні
Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" зареєстровано у ВР.
У пояснювальній записці зазначається, що проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.
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як однієї з мов ?міжнародного спілкування в Україні.
Однак, це не європейська практика, наприклад, в Німеччині англійська мова наче під забороною) мало німців єю володіють, відсутні написи, навіть коли їдеш по авто трасам, все таки по німецькому, якщо не володієш, важко і зрозуміти, куди повертати
А щодо української, хто хотів, той розмовляє, а малороси назавжди залишаться малоросами....
Малороси і англійської не будуть вивчати, бо "не скрєпно"
Якщо вони етнічно українці, і при цьому розмовляють, в побуті, російською, то так, вони малороси.
лайк "Найвеличнішому" - хоч шось
Чи ви держслужбовець і просто не бажаєте вивчати англійську мову ?
звісно, імбецилам-кацапам і тупорилим малоросам-жлобам це не подобається - зайва хромосома чи одна звивина (та й та на сраці) не дозволяють
людина як РІК не могла наважитись пісдписати закон який хоч трохи завадить експансії кацапен ізіка в Україні, взялась активно вішати лапшу на вуха лохторату.
Дайош програму припіздента "Велике англіцьківнитцво"
Для цього потрібно змінити освітні програми - впровадити технології, які ефективно дають результат.
Освітні програми - це, звісно, і школа, але і вільні курси (типу відео в youtube) ДЛЯ ВСІХ, ХТО ХОЧЕ оволодіти певними знаннями, навичками, технологіями.
Наприклад, не вивчення, а засвоєння мови - як дитина засвоює рідну мову, не знаючи ще ніякої мови і взагалі не вміючи розмовляти, так же людина може засвоїти і іншу мову.
КЛЮЧ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОВИ - ЗРОЗУМІЛИЙ ВХІД. І ще треба не боятися, бо страх блокує процес.
Докладно про цей метод Стівен Крашен - https://www.youtube.com/watch?v=NiTsduRreug
Головний аргумент "антиглобалістів": чужинці забирають наші робочі місця (і зарплати), тому ми хочемо заборонити їм це робити, заборонивши їм вхід на цю нашу територію.
- Ніби, логіка присутня. Але в результаті робота (робочі місця) і зарплати "тікають" від них в інші країни, наприклад, в тоталітарний Китай, який потім диктує не тільки економічні, але і політичні умови.
Тож, думаю, обмежувати вхід для якоїсь частини іноземців - це нормально. Наприклад, для тих, хто ще не встиг розвинутися до деякого задовільного чи прийнятного рівня культури, в т.ч. для ворогів, які націлені руйнувати країну чи культуру, в яку намагаються проникнути. Можна запропонувати якісь навчальні можливості чи навіть економічні можливості на території країн походження мігрантів або на якихось спеціальних частинах територій, наприклад, для політичних біженців.
Однак економічно потрібно конкурувати. Наприклад, знижуючи податки і регуляторні обмеження. І навіть протекціоністською політикою сприяти виробництву і розвитку науки і технологій на своїй території.