УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9994 відвідувача онлайн
Новини
2 870 64

Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" зареєстровано у ВР.

У пояснювальній записці зазначається, що проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Також читайте: Зеленський подав до ВР закон про зміну святкових дат

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) англійська мова (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Тут ще не всі володіють українською в потрібній мірі, а воно вже за агліцьку береться.
показати весь коментар
28.06.2023 12:14
+17
Те що англійська мова є мовою міжнародного спілкування це і так зрозуміло , навіщо це закріплювати законодавчо ? краще подбали про захист української ,адже навіть війна багатьох не навчила що все російське вбиває.
показати весь коментар
28.06.2023 12:21
+13
Спочатку хай з освітньою програмою розберуться, а то в школі роками вчать англійську а на виході для того щоб нею володіти потрібні додаткові курси чи репетитор. Якщо вона стане обовязковою на державному рівні то держава повинна взяти на себе повноваження, точніше нормально виконати ці повноваження по надання доступу населенню до освітніх програм з прийнятним результатом.
показати весь коментар
28.06.2023 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут ще не всі володіють українською в потрібній мірі, а воно вже за агліцьку береться.
показати весь коментар
28.06.2023 12:14 Відповісти
Кінцевою метою цієї анлонізації є - та гаварі уже па русскі!
показати весь коментар
28.06.2023 12:26 Відповісти
Зелена пліснява ладна просувати будь - яку мову лиш би це була не українська.
показати весь коментар
30.06.2023 15:49 Відповісти


як однієї з мов ?міжнародного спілкування в Україні.
показати весь коментар
28.06.2023 12:15 Відповісти
Спочатку хай з освітньою програмою розберуться, а то в школі роками вчать англійську а на виході для того щоб нею володіти потрібні додаткові курси чи репетитор. Якщо вона стане обовязковою на державному рівні то держава повинна взяти на себе повноваження, точніше нормально виконати ці повноваження по надання доступу населенню до освітніх програм з прийнятним результатом.
показати весь коментар
28.06.2023 12:19 Відповісти
Те що англійська мова є мовою міжнародного спілкування це і так зрозуміло , навіщо це закріплювати законодавчо ? краще подбали про захист української ,адже навіть війна багатьох не навчила що все російське вбиває.
показати весь коментар
28.06.2023 12:21 Відповісти
Захищати українську - дуже небезпечно. А англійську, ще й печеньку отримає.
показати весь коментар
28.06.2023 13:52 Відповісти
це нормально, знати англійську мову, та вільно єю володіти, якщо ти працюєш на більш менш значущій посаді в державі.

Однак, це не європейська практика, наприклад, в Німеччині англійська мова наче під забороною) мало німців єю володіють, відсутні написи, навіть коли їдеш по авто трасам, все таки по німецькому, якщо не володієш, важко і зрозуміти, куди повертати
показати весь коментар
28.06.2023 12:21 Відповісти
це, ймовірно, ім там нічим зайнятися, нудьга заїла... Створюють видимість активної роботи.
показати весь коментар
28.06.2023 12:22 Відповісти
А це не видимість, це активна робота проти всього українського.
показати весь коментар
28.06.2023 12:30 Відповісти
іді нахй, оманський вилупок.
показати весь коментар
28.06.2023 12:22 Відповісти
Хоч одне нормальне рішення. Треба стимулювати людей вивчати іноземну мову; треба інтегруватися в цивілізований світ.
А щодо української, хто хотів, той розмовляє, а малороси назавжди залишаться малоросами....
Малороси і англійської не будуть вивчати, бо "не скрєпно"
показати весь коментар
28.06.2023 12:24 Відповісти
Коломойський малорос?
показати весь коментар
28.06.2023 12:29 Відповісти
Коломойський етнічний єврей і громаданин Ізраїлю. Ви не знали?
показати весь коментар
28.06.2023 12:33 Відповісти
Коломойський не громадянин України? Мається ж на увазі, що ті громадяни України, що говорять російською мовою є етнічними малоросами.
показати весь коментар
28.06.2023 12:35 Відповісти
А...ну да...Зеленський позбавив Коломойського громадянства України...тобто був етнічним малоросом, а став етнічним євреєм...
показати весь коментар
28.06.2023 12:41 Відповісти
Даю Вам приклад: всім відомий Віктор Федорович, є типовим представником малороса.
показати весь коментар
28.06.2023 12:43 Відповісти
Так він білорус наче...а у білорусіі ті, хто говорять російською мовою теж малороси?
показати весь коментар
28.06.2023 13:02 Відповісти
В біографії він писав, що він українець, хоч і батько має литовське та польське коріння.
показати весь коментар
28.06.2023 13:04 Відповісти
всі чи майже всі призвіща тиу Янукович, Яремич чи Мілошевич скоріше всього сербського походження. В часи катерини другої їх заїхало в Україну пару десятків тисяч. В мене були знайомі, з подібними призвіщами що візуально нагадували януковича. генетику не обманиш - якщо пливе як качка, виглядає як качка ... і так далі
показати весь коментар
28.06.2023 15:57 Відповісти
То як у білорусіі називаються ті, хто говорить російською мовою, одним словом?
показати весь коментар
28.06.2023 13:13 Відповісти
зросійщені, асимильловані бувщі білоруси.
показати весь коментар
28.06.2023 14:12 Відповісти
Тобто одним словом ніяк...це лише українців, виходить, можна...
показати весь коментар
28.06.2023 14:20 Відповісти
москалі називали литвинів білорусами, українців малоросами лише для того аби назвавшись великоросами закріпити ті території за москвою. білоруси погодилися, тепер більшість взагалі не знає рідної. зміниться ситуація, появиться національна гордість - може мова й відродиться (як на мене - дуже гарна, значно милозвучніша за російську). З іншої сторони без мови національна свідомість бувших литвинів-русів не відроджиться.
показати весь коментар
28.06.2023 16:04 Відповісти
Коломойський не громадянин України!

Якщо вони етнічно українці, і при цьому розмовляють, в побуті, російською, то так, вони малороси.
показати весь коментар
28.06.2023 12:41 Відповісти
А як тоді ті євреї, що в побуті розмовляють російською називаються?
показати весь коментар
28.06.2023 12:47 Відповісти
Називаються євреями, що послуговуються російською мовою в побуті
показати весь коментар
28.06.2023 12:50 Відповісти
А одним словом?
показати весь коментар
28.06.2023 13:01 Відповісти
я не лінгвіст, дам Вам право самому підібрати слово; може це Вас заспокоїть
показати весь коментар
28.06.2023 13:03 Відповісти
Ясно. Ярлики вішати лише на українців дозволено. На євреїв не дозволено. Сам ти хто по національності?
показати весь коментар
28.06.2023 13:12 Відповісти
ніби то перд, але я про таку національність ніколи не чув
показати весь коментар
28.06.2023 16:06 Відповісти
І тут і не тут Зеленського називали й називають малоросом, хоча він, як і Коломойський, етнічний єврей. То Зеленського, виходить, можна, а Коломойського не можна? А якщо малорос стає громадянином Ізраїлю, то він вже перестає бути малоросом?
показати весь коментар
28.06.2023 14:23 Відповісти
країною керують зрадники і виродки.
показати весь коментар
28.06.2023 12:27 Відповісти
This law is fuckng little crazy.
показати весь коментар
28.06.2023 12:28 Відповісти
Ти сам хто по національності?
показати весь коментар
28.06.2023 12:32 Відповісти
Багато німців знають англійську? А французів?
показати весь коментар
28.06.2023 13:51 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 12:38 Відповісти
підозрюю, що ті кого вигнали це теж знали обговорювати в барі Панаса Мирного і повторити кільканадцять раз ім'я придурка, що загубив і своє життя, і життя своєї коханої?
показати весь коментар
28.06.2023 16:13 Відповісти
Благослови Го сподь разум цього примата. Вона й так міждународна, якщо він не знав. Її малі діти знають, дякуючи різним онлайн-іграм, зарубіжним форумам, та ін, не кажучи про дорослих, які працюють в інтернеті. Завжди вивчали у школі. Але першість впровадження англ.мови, звісно, припишуть Бубочкі.
показати весь коментар
28.06.2023 12:39 Відповісти
це давно мало би бути, як само собою, за умовчанням..
лайк "Найвеличнішому" - хоч шось
показати весь коментар
28.06.2023 12:39 Відповісти
Деукраїнізація України та українців продовжується.
показати весь коментар
28.06.2023 12:46 Відповісти
Шановний, випийте заспокійливого. Справжній українець завжди буде українцем. Стимулювання, на державному рівні, вивчення мови міжнародного спілкування, робить український народ та державу більш конкурентоздатною та відкритою для цивілізованого світу.

Чи ви держслужбовець і просто не бажаєте вивчати англійську мову ?
показати весь коментар
28.06.2023 13:01 Відповісти
Бєларусскій путь...
показати весь коментар
28.06.2023 13:06 Відповісти
інтелектуалізація-глобалізація України та українців продовжується..
звісно, імбецилам-кацапам і тупорилим малоросам-жлобам це не подобається - зайва хромосома чи одна звивина (та й та на сраці) не дозволяють
показати весь коментар
28.06.2023 15:02 Відповісти
клован юріст не знав що англійська і так має такий статус .
людина як РІК не могла наважитись пісдписати закон який хоч трохи завадить експансії кацапен ізіка в Україні, взялась активно вішати лапшу на вуха лохторату.
Дайош програму припіздента "Велике англіцьківнитцво"
показати весь коментар
28.06.2023 12:57 Відповісти
Тепер чиновники будуть казати: хелоу, май нейм із Вова, гів мі пліз е посада, ай вонт красти дофіга мані.
показати весь коментар
28.06.2023 12:57 Відповісти
если выпало счастье иметь украинское гражданство. которое дает возможность выезжать за границу, то знать английский не помешает. Ничего плохого в этом нет.
показати весь коментар
28.06.2023 13:02 Відповісти
Є такий фільм - "Труднощі перекладу", де всесвітньо відомий актор приїхав у Японію за своєю англійською мовою...
показати весь коментар
28.06.2023 13:19 Відповісти
- зі своєю, звичайно...
показати весь коментар
28.06.2023 13:24 Відповісти
Слідуючий великий крок величайшого ввести івріт в ВР !
показати весь коментар
28.06.2023 13:21 Відповісти
Їм івріт до лампочки...в них радной русскій язик.
показати весь коментар
28.06.2023 13:23 Відповісти
Але яке глибоке враження це зробиь на ізраїльский кнессет !
показати весь коментар
28.06.2023 15:08 Відповісти
Це що не видно, що за таким стоїть - ви украінци са сваєй мовай ніхто! отак успішно вже декілька століть виробляється в українців комплекс неповноцінності.
показати весь коментар
28.06.2023 13:21 Відповісти
Зєлєнскій хоче зробити з українців цивілізовану націю, а ми нєблагадарниє...
показати весь коментар
28.06.2023 13:45 Відповісти
Це робиться щоб принизити українську мову всередині України та повернутися до російської.
показати весь коментар
28.06.2023 15:14 Відповісти
Це робиться щоб підтримати РПЦ МП. Повернення російської мови буди останнім мазком пензля у цій картині.
показати весь коментар
28.06.2023 15:20 Відповісти
всё правильно. ой, в смысле, зрада-караул.
показати весь коментар
29.06.2023 01:55 Відповісти
Я підтримую цю ідею: державні службовці і держава в цілому будуть кращими, коли зможуть спілкуватися (в т.ч. вести офіційні справи) не тільки українською мовою, але й англійською.
показати весь коментар
29.06.2023 02:02 Відповісти
Думаю, що буде дуже добре, коли більшість освічених людей в Україні будуть вільно спілкуватися і українською, і англійською мовами.

Для цього потрібно змінити освітні програми - впровадити технології, які ефективно дають результат.

Освітні програми - це, звісно, і школа, але і вільні курси (типу відео в youtube) ДЛЯ ВСІХ, ХТО ХОЧЕ оволодіти певними знаннями, навичками, технологіями.

Наприклад, не вивчення, а засвоєння мови - як дитина засвоює рідну мову, не знаючи ще ніякої мови і взагалі не вміючи розмовляти, так же людина може засвоїти і іншу мову.

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОВИ - ЗРОЗУМІЛИЙ ВХІД. І ще треба не боятися, бо страх блокує процес.

Докладно про цей метод Стівен Крашен - https://www.youtube.com/watch?v=NiTsduRreug
показати весь коментар
29.06.2023 02:21 Відповісти
Всякі "рухи антиглобалістів" та інші "противники глобалізації" - це обман, який пропонує забути про той факт, що всі люди живуть на кулі - на планеті Земля. Атмосферу дуже складно примусити не перетинати кордонів. Навіть потоки людей, які тікають зі своїх країн походження і намагаються прорватися в інші країни, - зупинити їх не дуже легко.

Головний аргумент "антиглобалістів": чужинці забирають наші робочі місця (і зарплати), тому ми хочемо заборонити їм це робити, заборонивши їм вхід на цю нашу територію.
- Ніби, логіка присутня. Але в результаті робота (робочі місця) і зарплати "тікають" від них в інші країни, наприклад, в тоталітарний Китай, який потім диктує не тільки економічні, але і політичні умови.
Тож, думаю, обмежувати вхід для якоїсь частини іноземців - це нормально. Наприклад, для тих, хто ще не встиг розвинутися до деякого задовільного чи прийнятного рівня культури, в т.ч. для ворогів, які націлені руйнувати країну чи культуру, в яку намагаються проникнути. Можна запропонувати якісь навчальні можливості чи навіть економічні можливості на території країн походження мігрантів або на якихось спеціальних частинах територій, наприклад, для політичних біженців.
Однак економічно потрібно конкурувати. Наприклад, знижуючи податки і регуляторні обмеження. І навіть протекціоністською політикою сприяти виробництву і розвитку науки і технологій на своїй території.
показати весь коментар
29.06.2023 02:44 Відповісти
 
 