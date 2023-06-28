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Новини
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Суддя Підберезний, якого судять за хабар, продовжує розглядати справи про хабарництво, - Центр протидії корупції

підберезний

Кілька років тому суддю Кіровського райсуду Дніпра Геннадія Підберезного затримали в кабінеті тодішнього голови САП Холодницького під час передачі частини хабаря у розмірі $50 тисяч. Попри це, суддя продовжує розглядати справи про хабарництво.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Історія судді Підберезного. Спочатку тебе ловлять на хабарі в 50 тисяч доларів, потім дають згоду на твій арешт, далі ти вносиш заставу і виходиш на волю, після чого тобі забороняють вершити судочинство. Але термін відсторонення минає, тому ти повертаєшся на роботу", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що наразі справа судді розглядається у Шевченківському суді Києва. Тим часом Підберезний продовжує працювати у Дніпрі.

"Зокрема, зараз на розгляді Підберезного щонайменше 8 справ щодо хабарництва і ще 4 справи щодо держзради", - додають в ЦПК.

За даними Автомайдану, у листопаді 2020 року суддя Підберезний виправдав прокурора Костюченка, якого у 2015 році викрили на ймовірному отриманні $500 та 50 тисяч грн за непритягнення до кримінальної відповідальності у справі про незаконну вирубку лісу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шевченківський суд Києва почне розгляд справи суддів, обвинувачених у підкупі Холодницького, в жовтні. ФОТОрепортаж

Підберезний вирішив, що досудовим слідством нібито не було здобуто достатніх доказів. При цьому суддя побачив провокацію правоохоронних органів, визнав недопустимими і відкинув багато доказів.

Вже цього року Дніпровський апеляційний суд виправдувальний вирок скасував і відправив справу Костюченка на новий розгляд через неповноту судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та порушення Підберезним кримінального процесуального закону.

"Суддя, якого судять за хабар, несправедливо виправдав прокурора, якого звинувачують у хабарництві. І продовжує вершити правосуддя отримувати високу зарплатню за наш з вами рахунок", - додають у ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засідання у справі про спробу суддів дати Холодницькому $300 тис. хабара перенесли на 14 травня через неправильне визначення складу суду

Автор: 

суддя (1586) Підберезний (5) Центр протидії корупції (266)


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Топ коментарі
+20
а потім зрадники отримують умовно. чудово
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28.06.2023 14:32
+18
судова реформа вона така...
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28.06.2023 14:33
+14
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28.06.2023 14:32
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а потім зрадники отримують умовно. чудово
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28.06.2023 14:32 Відповісти
---
з такою владою в жопу а не в європу
....
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28.06.2023 15:07 Відповісти
а судді ідуть у почесну відставку з пенсією 100 тис. грн. Ляпота!
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28.06.2023 17:32 Відповісти
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28.06.2023 14:32 Відповісти
судова реформа вона така...
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28.06.2023 14:33 Відповісти
безжалісна та невідворотна
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28.06.2023 15:08 Відповісти
так, а фулі.....??
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28.06.2023 14:34 Відповісти
точно якісь 50 штук,який то хабар???так дрібниці для кавоавтомата
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28.06.2023 14:59 Відповісти
Какая омерзительная рожа!
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28.06.2023 14:35 Відповісти
----
та ви що ? ....Почему омерзітєльная рожа ???
...
Типовий , яби сказав зразковий представник Українських бюрократів..
...
А то що він виглядає як Держиморда - то від тата дісталось в спадок...
...
Тато був партЄйним керівником
...
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28.06.2023 15:10 Відповісти
Эти глаза взяток не берут.
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28.06.2023 14:35 Відповісти
Як так може бути ?
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28.06.2023 14:43 Відповісти
Вперед до перемоги під керівництвом злодіїв а зрадників !
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28.06.2023 14:44 Відповісти
Остап Дроздов:
Ніколи не святкував Дня Конституції і не вважав його якимось знаковим державним святом. У країні беззаконня й свавільної узурпації святкувати недієвий документ - із розряду дотепів.

Один поважний юрист розповідав, як він в апеляційному суді посилався на норми Конституції, які, о диво, є нормами прямої дії - то судді його присоромили, висміяли й попросили більше не ганьбитися.

Українська Конституція - найбільш гвалтований документ. Кожен президент пробував перекроювати її під себе й свої апетити. Бо сама Конституція - компромісний із комуністами-96 документ, слабенький, формальний, плутаний, маніфестальний.

Більшість норм не діють чи системно порушені, абсолютно відірвані від теперішнього часу, не відповідають не то що умовам війни, але й світовим трендам і новим цінностям людства.

Деякі параграфи є навіть шкідливі, бо стоять на сторожі чужинця, русифікованого креола, манкурта й перекінчика - а не Українця, носія тієї національної ідентичності, для якої, власне, й створена була держава.

Ця Конституція писалася совєтськими людьми для пост-совєтських. Нинішні піонери навіть уже й не зважають на неї: правові рамки ж бо - не для царів і царевичів.

Час, коли Конституцію писатимуть українці для українців - ще попереду.
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28.06.2023 14:45 Відповісти
++100500 %%👍👍
памятаю, як цим ше пишались, як приймали(чи затверджували) кацапо-червонопузим парламентом, ОДНУ ніч до ранку!!!! Це як студент двієчник на сесіі за ніч "сварганив"в курсові - ШОПОПАЛО, з розрахунком, всього - не перечитають!!!! 🤮🤮🤮🤮

а потім ше, мало не національних героів робили, з партачів, фільми документальні ГЕРОЙСЬКІ знімали!!!! 😡😡
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28.06.2023 15:53 Відповісти
Правильно! Він вивчає тему, щоб бути в курсі! Розцінок...
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28.06.2023 14:45 Відповісти
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28.06.2023 14:51 Відповісти
Ну Мюнхгаузен же себя из болота вытащил!!!!А чем этот хуже??!!
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28.06.2023 14:51 Відповісти
Все вірно, має великий досвід не по книжці, а на собі
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28.06.2023 14:52 Відповісти
Як вам така реформа правосуддя, ЄСі НАТО
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28.06.2023 14:54 Відповісти
Хоть один чел может написать реальную программу по борьбе с коррупцией в Украине? Нет? Тогда давайте писать вместе. Предлагаю включить следующие пункты:
1. Всем депутатам и чиновникам предоставлять Декларации о Расходах, в дополнение к декларациям о доходах.
2. Запретить избираться в ВР Украины бизнесменам, а также гражданам имеющим доходы/расходы выше определенной суммы.
3. Председателями высших судов нанять, по контракту, иностранцев.
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28.06.2023 14:59 Відповісти
відмовлятись від ЕЛІТИ НАЦІЇ та ви що....
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28.06.2023 14:59 Відповісти
гротеск 🤡
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28.06.2023 15:15 Відповісти
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб усі пропозиції були публічними.
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28.06.2023 15:33 Відповісти
Ось і справдній фахівець.
Пацан реальнА ф тЄмЄ
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28.06.2023 15:40 Відповісти
Полный 3,14здец! Тут самое омерзительное, что после всех экивоков Подберезный считает, что имеет моральное право вершить правосудие!
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28.06.2023 16:22 Відповісти
в цьому і полягає весь устрій чинної влади
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28.06.2023 17:19 Відповісти
Яка відвратна пика🤮
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29.06.2023 06:23 Відповісти
 
 