Суддя Підберезний, якого судять за хабар, продовжує розглядати справи про хабарництво, - Центр протидії корупції

Кілька років тому суддю Кіровського райсуду Дніпра Геннадія Підберезного затримали в кабінеті тодішнього голови САП Холодницького під час передачі частини хабаря у розмірі $50 тисяч. Попри це, суддя продовжує розглядати справи про хабарництво.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Історія судді Підберезного. Спочатку тебе ловлять на хабарі в 50 тисяч доларів, потім дають згоду на твій арешт, далі ти вносиш заставу і виходиш на волю, після чого тобі забороняють вершити судочинство. Але термін відсторонення минає, тому ти повертаєшся на роботу", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що наразі справа судді розглядається у Шевченківському суді Києва. Тим часом Підберезний продовжує працювати у Дніпрі.

"Зокрема, зараз на розгляді Підберезного щонайменше 8 справ щодо хабарництва і ще 4 справи щодо держзради", - додають в ЦПК.

За даними Автомайдану, у листопаді 2020 року суддя Підберезний виправдав прокурора Костюченка, якого у 2015 році викрили на ймовірному отриманні $500 та 50 тисяч грн за непритягнення до кримінальної відповідальності у справі про незаконну вирубку лісу.

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Підберезний вирішив, що досудовим слідством нібито не було здобуто достатніх доказів. При цьому суддя побачив провокацію правоохоронних органів, визнав недопустимими і відкинув багато доказів.

Вже цього року Дніпровський апеляційний суд виправдувальний вирок скасував і відправив справу Костюченка на новий розгляд через неповноту судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та порушення Підберезним кримінального процесуального закону.

"Суддя, якого судять за хабар, несправедливо виправдав прокурора, якого звинувачують у хабарництві. І продовжує вершити правосуддя отримувати високу зарплатню за наш з вами рахунок", - додають у ЦПК.

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