Швейцарія відхилила запит на продаж майже 100 Leopard 1 для України
Федеральна рада Швейцарії повідомила 28 червня, що відхилила запит швейцарської оборонної фірми Ruag на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для використання в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на Радіо Свобода.
Такий продаж суперечив би законодавству та спричинив би коригування політики нейтралітету Швейцарії, заявили в уряді.
Раніше в червні верхня палата парламенту Швейцарії вирішила, що реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни не суперечить позиції швейцарського нейтралітету і може бути дозволений за певних умов.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.06.2023 14:59 Посилання
+23 Andrei Tsourkan #525825
показати весь коментар28.06.2023 14:59 Посилання
+19 володимир омельянов
показати весь коментар28.06.2023 15:00 Посилання
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Ця задачка на дві дії, не така вже й складна, навіть для теперішньої влади.
Хоча постає питання - яке взагалі Швейцарія має відношення до Леопардів? Якусь швейцарську гайку там поставили?
http://prosvit.in.ua/history/moscow-vs-ukrainian.html
http://prosvit.in.ua/history/moscow-vs-ukrainian.html
швейцарія-упорота у своїй"послідовності"..
шлюха там лише угорщина..
Відкликати зі Швейцарії посла!
Тут радше економічні проблеми для їх ВПК. Он вони виробляють якісь військові штуки - от як ті снаряди для німецьких Гепардів, тощо.
І вони не захотіли поставляти ці снаряди в Україну для німецьких Гепардів - бо нейтралітет.
Так всі їх партнери по ВПК - та ж Германія - вже повинні задуматися, що якщо хтось нападе на Германію, то набоїв для своїх Гепардів вони не дочекаються від Швейцарії.
Тож сто пудів всі зара шукають заміну постачальників військової оборудки на заміну швейцарським контрактам.
Пдц **** кончені.🤬
Вони звужують свої можливості на ринку зброї.
Обмеженням можливості перепродажу навіть союзникам.