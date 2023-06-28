Швейцарія відхилила запит на продаж майже 100 Leopard 1 для України

Федеральна рада Швейцарії повідомила 28 червня, що відхилила запит швейцарської оборонної фірми Ruag на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для використання в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на Радіо Свобода.

Такий продаж суперечив би законодавству та спричинив би коригування політики нейтралітету Швейцарії, заявили в уряді.

Раніше в червні верхня палата парламенту Швейцарії вирішила, що реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни не суперечить позиції швейцарського нейтралітету і може бути дозволений за певних умов.

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