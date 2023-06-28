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Швейцарія відхилила запит на продаж майже 100 Leopard 1 для України

leopard1

Федеральна рада Швейцарії повідомила 28 червня, що відхилила запит швейцарської оборонної фірми Ruag на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для використання в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на Радіо Свобода.

Такий продаж суперечив би законодавству та спричинив би коригування політики нейтралітету Швейцарії, заявили в уряді.

Раніше в червні верхня палата парламенту Швейцарії вирішила, що реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни не суперечить позиції швейцарського нейтралітету і може бути дозволений за певних умов.

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Автор: 

Швейцарія (867) Leopard (139)


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Топ коментарі
+23
Допомогти зброєю звільнити українцям свою країну від мерзенних кацапських вбивць Швейцарія відмовляєтья бо нейтралітет-а зберігати на банківських рахунках корупційні кацапські кошти ні...Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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28.06.2023 14:59
+23
Передчасно раділи рішенням верхньої палати. Як золото купувати в нацистської Німеччин з икоронок вбитих євреїв, то нейтральна Швейцарія не гребувала, а допомогти країні яка захищається, це суперечить законодавству. Лицеміри
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28.06.2023 14:59
+19
Добре працює Венедіктова послом є результат.
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28.06.2023 15:00
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дырявые блд
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28.06.2023 14:58 Відповісти
Допомогти зброєю звільнити українцям свою країну від мерзенних кацапських вбивць Швейцарія відмовляєтья бо нейтралітет-а зберігати на банківських рахунках корупційні кацапські кошти ні...Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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28.06.2023 14:59 Відповісти
А скільки там вкрадених в Україні грошей, але вони їм не пахнуть, як не пахло нацистське золото.
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28.06.2023 15:14 Відповісти
Швейцарія дозволяє реекспорт своєї зброї в Україну, але не дозволяє прямий експорт через свій нейтралітет. Як то кажуть: "Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших возможностей. А сейчас спешите, я должен выполнить свой долг. Гав-гав!"
Ця задачка на дві дії, не така вже й складна, навіть для теперішньої влади.
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28.06.2023 16:55 Відповісти
На реекспорт з третіх країн теж потрібен дозвіл.

Хоча постає питання - яке взагалі Швейцарія має відношення до Леопардів? Якусь швейцарську гайку там поставили?
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28.06.2023 19:23 Відповісти
Передчасно раділи рішенням верхньої палати. Як золото купувати в нацистської Німеччин з икоронок вбитих євреїв, то нейтральна Швейцарія не гребувала, а допомогти країні яка захищається, це суперечить законодавству. Лицеміри
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28.06.2023 14:59 Відповісти
Добре працює Венедіктова послом є результат.
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28.06.2023 15:00 Відповісти
Так, на це вони також звертають увагу, кому давати танки, корумпованій владі? А наші спочатку розпіарили отримання, можливо краще було б помовчати? У швейцарських банках дуже багато грошей московитів і вони точно не бажають з ними суперечити. А хто такі ми після Венедіктової?
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28.06.2023 15:22 Відповісти
Мрію про одне, щоб ядерною боєголовкою пуйло шмальнуло по Швейцарії.
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28.06.2023 15:02 Відповісти
Такі самі підлабузники, як і Ізраіль. Гроші не пахнуть. І вашим і нашим. Але коли треба, все під себе.
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28.06.2023 15:03 Відповісти
Есть разница. В Израиле идет война уже несколько десятилетий.
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28.06.2023 15:08 Відповісти
А у нас война с Россией уже идет несколько столетий!
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28.06.2023 16:14 Відповісти
Та Вы ШО? Хватит ерунду писать.
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28.06.2023 16:19 Відповісти
Да все уже поняли, что вы малоросс, с низким интелелктом. Можете не стараться)
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28.06.2023 16:28 Відповісти
Ну расскажи, эксперд, как Украина воевала с РСФСР целых 75 лет? Даже интересно послушать такого великого историка как ты, Серега. Смелее, я верю в тебя, Серега!
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28.06.2023 16:31 Відповісти
Ну как? Серега лично не ел черную икру чем подрывал экономическое могущество РСФСР.
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28.06.2023 16:47 Відповісти
Эта война отменяется((( Черная икра шла не из РСФСР, а из Азербайджанской ССР.
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28.06.2023 17:05 Відповісти
Ви обидва десь не праві вам теж буде корисне посилання дивіться особливо дати при ссср
http://prosvit.in.ua/history/moscow-vs-ukrainian.html
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28.06.2023 16:51 Відповісти
Мы говорим про войну УССР и РСФСР.
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28.06.2023 16:57 Відповісти
Ну если так брать то да
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28.06.2023 17:06 Відповісти
Нет, мы говорили про войну Украины и России в целом, не только про СССР
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28.06.2023 18:17 Відповісти
Ну расскажи, эксперд, как Украина воевала с РСФСР целых 75 лет? Даже интересно послушать такого великого историка как ты, Серега. Смелее, я верю в тебя, Серега!
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28.06.2023 18:28 Відповісти
Израиль тоже не каждый день воюет. Вообще Израиль существует только с 1948 года. А Украина воюет уже очень давно, вспомни Конотопскую битву 1659 года, или войну большевиков и УНР 1919 года
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28.06.2023 18:18 Відповісти
Давай хоч і при всій ненависті до русни, але об'єктивно як є, а не як захочеться ,ось посилання до 2014 року
http://prosvit.in.ua/history/moscow-vs-ukrainian.html
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28.06.2023 16:46 Відповісти
Так я так само і написав, сотні років з ними воюєм, що не так?
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28.06.2023 18:23 Відповісти
Кантони штопані!
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28.06.2023 15:07 Відповісти
австрія, швейцарія, угорщина - три найогидніші за своєю продажною суттю країни Європи.
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28.06.2023 15:08 Відповісти
Чому ж, ще Ліхтенштайн може підписатися. І Ватикан.
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28.06.2023 15:33 Відповісти
австрія-"прохідний двір"
швейцарія-упорота у своїй"послідовності"..

шлюха там лише угорщина..
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28.06.2023 18:06 Відповісти
Leopard 1 не швейцарська зброя!

Відкликати зі Швейцарії посла!
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28.06.2023 15:09 Відповісти
Ну, ці хоча б як Ізраїль не нарощують товарообіг з Помийкою. Пейсаті вже біля кожного хліва дип-консульства будують для орків.
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28.06.2023 15:10 Відповісти
А ці багаті швейцари, що, не маюь хоч маленької думки ізвілін в бошці про те , що якщо на них хтось сильно нападе, а їм ніхто не допоможе. Їх суперармія всіх мужиків з автоматами ніц не зарадить балістичним ракетам, авіації, та підірваним водосховищам. Дебіли мля. Сподіваються на свої Банки, де всі тварі світу в них тримиають брудні гроші.
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28.06.2023 15:14 Відповісти
Байки про мощь швейцарской армии єто дичь на лоха, что в каждом огороде стоит зенитка ******* для малолетних
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28.06.2023 15:23 Відповісти
Тут скоріш проблема не в тому, що коли на них нападуть (ну, раптом), то їм ніхто не допоможе. Допоможуть.

Тут радше економічні проблеми для їх ВПК. Он вони виробляють якісь військові штуки - от як ті снаряди для німецьких Гепардів, тощо.
І вони не захотіли поставляти ці снаряди в Україну для німецьких Гепардів - бо нейтралітет.
Так всі їх партнери по ВПК - та ж Германія - вже повинні задуматися, що якщо хтось нападе на Германію, то набоїв для своїх Гепардів вони не дочекаються від Швейцарії.

Тож сто пудів всі зара шукають заміну постачальників військової оборудки на заміну швейцарським контрактам.
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28.06.2023 15:37 Відповісти
Так вони вже задумалися. Німеччина офігіла спочатку, а наразі вже сама починає виробляти снаряди для гепардів і збирається купити завод у Іспанії, де теж можна їх виробляти.
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28.06.2023 16:16 Відповісти
вже купили завод та виробляють. та вже поставляють сюди "іспанські" набої для гепардів
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28.06.2023 17:00 Відповісти
я б порадив провідним країнам на майбутнє не продавати швейцарії важку чи нову інтелектуальну зброю (вік не менше 70 років), літаки, ппо, інше... взагалі... навіщо вона нейтральній країні?
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28.06.2023 15:15 Відповісти
Ети твари торгующие золотыми коронками ждут чтобы Украина села за стол переговоров и капитулировала
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28.06.2023 15:18 Відповісти
Це на нейтралітет не схоже, це схоже на протипоставлення себе позиції Заходу. Лярди східних деспотіій переважують в свісах обтяжливий перелік цивілізованих норм. От токо гроші виявляється пахнуть...
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28.06.2023 15:20 Відповісти
это скорее похоже на соучастие в преступлении
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29.06.2023 02:29 Відповісти
підари, вони і в швейцарії - підори! а жиди особливо
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28.06.2023 15:26 Відповісти
а кажуть що пі*ари тільки на передку. ось же вони, в глибокому европейському тилу окопалися...
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28.06.2023 15:31 Відповісти
українці зла не пам'ятають - доводиться усе записувати
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28.06.2023 15:31 Відповісти
Падли смердючі. Здохніть.
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28.06.2023 15:32 Відповісти
Швейцари *****! Навіщо їм танки дали, вони ж нейтральної орієнтації!
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28.06.2023 15:35 Відповісти
Швейцарія - холуї маньяків мацковитських...вони так само в крові як і нелюди путінські...Кинули захисників Маріуполя кацапам без обяцяного контролю, зате сигаретки кацапам справно поставляють
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28.06.2023 15:41 Відповісти
Нормальный народ швейцарами не назовут!
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28.06.2023 15:41 Відповісти
Єто ваше или заимствовано?
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28.06.2023 17:45 Відповісти
Экспромт
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28.06.2023 17:58 Відповісти
Заздрю.
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28.06.2023 18:50 Відповісти
А нехай вони у них поіржавіють! І викинуть на смітник.
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28.06.2023 15:41 Відповісти
А то ***** свои деньги выведет. Жлобы позорные.
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28.06.2023 15:45 Відповісти
Леопард це ж німецькии виріб -- чого іх так ломає .
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28.06.2023 15:56 Відповісти
Суки контонные.
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28.06.2023 16:19 Відповісти
Хтось міцно тримає за яйця цю раду федерастів
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28.06.2023 16:30 Відповісти
До прикладу хаває акула москаля, підпливають рибалки з величезним гарпуном і кажуть: вбивати акулу не будемо бо це спричинить коригування політики нейтралітету 😳
Пдц **** кончені.🤬
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28.06.2023 16:31 Відповісти
Коли нейтралітет працює на користь агресора, то це не нейтралітет а підтримка агресора. Путінські дуполизи.
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28.06.2023 16:37 Відповісти
Крім того, вони продали РФ після 2014 р. високоточне обладнання подвійного призначення , яке РФ використала не для виготовлення швейцарський часів, тому що навіщо Швейцаріі конкуренти, а "Калібрів". Тому всі розмови про Мир з боку Щвейцарії ,доречи, який порушила РФ і нейтралітет це чистий обман та щей глузування над Україною (з вбитих і поранених і це вже не перший раз в історії), за який потрібно відповідальність як порушника міжнародного права і миру - посібники агресивної війни.
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28.06.2023 18:12 Відповісти
А по мені, так це добре, що не дозволили продавати застарілу зброю. Палати в цих картонних танках не тим же, хто хоче гешефт на цьому зробити.
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28.06.2023 16:56 Відповісти
********!как помогали гитлеру деньгами,так с тех пор такими же гнидами и остались!
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28.06.2023 17:07 Відповісти
https://www.facebook.com/ParlCH/?locale=de_DE Это страница в Фейсбуке парламента Швейцарии, надо этим жирным уродам устроить флэшмоб, шлите им фото разрушенного кафе в Краматорске, фото погибших там 14-летних девочек-близняшек. Понятно, что эти циничные продажные твари не пошевелятся, но страницу и их избиратели тоже посещают.
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28.06.2023 17:31 Відповісти
КАЦАПСКИЕ БЛ*ДИ!!!
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28.06.2023 17:34 Відповісти
****** Швейцария
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28.06.2023 18:06 Відповісти
у дальній перспективі швейцарці тупі.

Вони звужують свої можливості на ринку зброї.

Обмеженням можливості перепродажу навіть союзникам.
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28.06.2023 18:09 Відповісти
А почему Америка не может долбануть нах всю банковскую систему зажравшихся швейцаров????
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28.06.2023 18:25 Відповісти
 
 