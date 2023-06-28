Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Яременку - командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 "Кинджалів"
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.
Яременко очолює підрозділ, який відбиває повітряні атаки на центральні та північні регіони України, а також . забезпечує протиповітряний захист столиці.
Саме зенітники під командуванням Яременка на позивний Граніт витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні — червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 "непереможних" аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".
Топ коментарі
+27 Alex Asd
показати весь коментар28.06.2023 16:41 Посилання
+22 Komunalnyk
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+19 Игорь С #498349
показати весь коментар28.06.2023 16:47 Посилання
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Сэров учить- как русских мочить!
-его ?
- почему "героя"...?
Ведь он не голыми руками это сделал...
Это автоматически сделали американские системы...
Логичнее было бы наградить американских разработчиков....
Я не понимаю в чем лично его заслуга....
НЕТ !!!
Это сделано ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЭТРИОТАМИ !!!! ТАК ЧТО ЭТО РАЗРАБОТЧИКИИ ГЕРОИ!!!
А ПВО сидят в тылу по сравнению с пехотой !!!! Пехота куда более герои !!!