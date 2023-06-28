Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Яременку - командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 "Кинджалів"

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Яременко очолює підрозділ, який відбиває повітряні атаки на центральні та північні регіони України, а також . забезпечує протиповітряний захист столиці.

Саме зенітники під командуванням Яременка на позивний Граніт витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні — червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 "непереможних" аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

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