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Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Яременку - командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 "Кинджалів"

яременко

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Яременко очолює підрозділ, який відбиває повітряні атаки на центральні та північні регіони України, а також . забезпечує протиповітряний захист столиці.

Саме зенітники під командуванням Яременка на позивний Граніт витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні — червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 "непереможних" аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну Володимиру Примаченку

Автор: 

Герой України (321) нагорода (1271) ППО (3255)


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Топ коментарі
+27
Героям слава!
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28.06.2023 16:41
+22
Дякуємо полковник тобі і твоїм хлопцям за те що ми живі
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28.06.2023 16:53
+19
Молодцы!!Низкий поклон Вам ребята.Храни Вас Господь!
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28.06.2023 16:47
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Героям слава!
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28.06.2023 16:41 Відповісти
"несбиваемая вундервафля" хлопці молодці
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28.06.2023 16:42 Відповісти
Дякуємо полковник тобі і твоїм хлопцям за те що ми живі
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28.06.2023 16:53 Відповісти
Молодцы!!Низкий поклон Вам ребята.Храни Вас Господь!
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28.06.2023 16:47 Відповісти
Молодці,підтримую.
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28.06.2023 16:48 Відповісти
Сподіваюсь, безпосередніх виконавців збиття теж нагородили, а не лише командира.
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28.06.2023 16:52 Відповісти
І я бажав поставити точно таке питання. Бо нагорода командира, це дуже важка праця всієї бригади.
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28.06.2023 16:57 Відповісти
Героям слава !!!
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28.06.2023 16:52 Відповісти
А хіба можна так "засвічувати" військових та й ще таких специфічних?
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28.06.2023 16:55 Відповісти
Теперь понятно кто Патриотом управляет. Осталось вычеслить родственников, местным агентам фсб, а дальше дело техники... молодец зеля
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28.06.2023 16:57 Відповісти
100%. И по геолокации мобилки вычислить где стоит установка или где она чаще всего бывает. А если еще и родственника похитить то сам сдаст
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28.06.2023 17:02 Відповісти
Я дартан'ян, ви все підараси? Так, по Вашому? На 0 без ніхера не герої
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28.06.2023 17:24 Відповісти
Мисліть глибше.Тут головне тринадцять збитих кинджалів,тобто "аналаговнєт" взагалі уже нєт бо збиті.
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28.06.2023 17:04 Відповісти
Юзік-герой ..
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28.06.2023 16:57 Відповісти
47 без рук, ніг, не герої?
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28.06.2023 16:58 Відповісти
Согласен. Немножко не справедливо. Одним дали оборудование за пол миллиарда баксов чтобы в тылу сидеть в чистоте и тепле и сбивать ракеты раз в неделю. А другим ржавый автомат и гниют по пол года в окопах на передке отдавая жизни и здоровье. Или тех которые подрывали мосты в тылу врага ценой своей жизни. Но помнить будут только тех кто сбил ракеты
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28.06.2023 17:05 Відповісти
Пішов ти, все, що хочу сказати
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28.06.2023 17:21 Відповісти
Бо ми, мобілізовані і потенційно мобілізовані цивільні, здатні бути тільки бути мясом, а не управляти установками за мільярд баксів. Сумніваюся, що ви б посадили вчорашнього бухгалтера на Патріот.
І в вашою логікою Залужного теж в окоп треба відправити
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28.06.2023 17:53 Відповісти
Дядя, ты дурак?(с)
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28.06.2023 17:57 Відповісти
Заслужена нагорода! А стосовно засвітили справжнє ім'я Героя - питання.
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28.06.2023 17:03 Відповісти
Яременко -жінка ??
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28.06.2023 17:14 Відповісти
Так а ему за что!!!??? Присвойте это высокое звание ВОИНАМ, которые это сделали!
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28.06.2023 17:28 Відповісти
Він командир бригади. Без його керівництва такого результату могло би і не бути. Це не просто однією пусковою установкою командувати, хоча вони всі молодці.
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28.06.2023 17:39 Відповісти
Всі нагороджені, не сци.
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28.06.2023 17:58 Відповісти
Я рад за Хитрушко! Начальник строевой части? ( не знаю, как это у вас сейчас называется).
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28.06.2023 18:01 Відповісти
Хворий чи шо???? Ти хоч, дурень, в армії служив колись??? А то, як на міни хтось попав, так тільки командири винуваті, а як завалили кінджали, так герої тільки сержанти з рядовими.. Так??
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28.06.2023 18:10 Відповісти
Мне, извини, не хочется тратить сове время, если ты пишешь от себя лично.! Хотя перечитал твою видповидь, Ты Дурень! И живи с цим як хочеш!
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28.06.2023 18:14 Відповісти
У моих ракет тоже фотографировались! Не хочу обидеть Это расчет?
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28.06.2023 18:16 Відповісти
Неделю назад была серия фото. Их наградили на позиции. ордена и наградные пистолеты.
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28.06.2023 19:06 Відповісти
Ок! Я знаю как это сложно 24 часа в сутки сидеть на боевом посту! И я знаю, когда в мирное время тебя командир отправляет на "хорошее дело" и говорит, что не знает как все пройдет, но мое мнение не изменилось! Героев нужно присваивать не начальникам, а исполнителям!"
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28.06.2023 19:19 Відповісти
Если служили в ПВО, должны помнить, что это коллективное оружие. И за невыполнение задачи 3,14ды получает, прежде всего, первое лицо. Думаю, расчёт никто не обидел. Да и смысл? Им ещё сбивать и сбивать. А для полковника звезда - ещё и плюс к карьере. Нам же нужны толковые боевые генералы?))
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28.06.2023 19:29 Відповісти
Первое лицо не сидит на позиции! Я Не хочу с Вами спорить, но " вместо боевых генералов" я бы радовался слаженным и смелым боевым расчетам! Да, я видел насколько сложна работа на КП полка ЗРП ! И как не просто командовать воздушным боем, но подразделения во время этого боя рискуют на много больше.
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28.06.2023 19:37 Відповісти
А операторам ЗРК, які собсно і збивали, хоч грамоти дали? Штопаний совок...
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28.06.2023 17:52 Відповісти
Є купа інших нагород різного ступеня. Але не будуть про нагородження кожного носильщика снарядів писати в новинах
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28.06.2023 17:55 Відповісти
Нагородили раніше. Писали і фото було.
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28.06.2023 17:59 Відповісти
Тоді супер!
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28.06.2023 18:55 Відповісти
После войны поедет Яременко
В Вест-Пойнт
Сэров учить- как русских мочить!
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28.06.2023 17:53 Відповісти
Це так. За кількомісячний строк виучити і мотивувати ТАКИХ спеців - гідно самої високої пошани.
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28.06.2023 18:02 Відповісти
Мне это напоминает, как повара приготовили шикарный а обед, а благодарности получил только хозяин, который ничего не готовил и никого не учил готовить...
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28.06.2023 20:04 Відповісти
Дякую БРАТИКІ!!! 🥰
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28.06.2023 18:37 Відповісти
Слава Героям !!!
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28.06.2023 19:43 Відповісти
Я как не против, но почему :
-его ?
- почему "героя"...?
Ведь он не голыми руками это сделал...
Это автоматически сделали американские системы...

Логичнее было бы наградить американских разработчиков....

Я не понимаю в чем лично его заслуга....
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28.06.2023 20:02 Відповісти
Вы бригадой командовали? В ПВО служили? Что-то эти американские системы такой эффективности в других странах не дают.. И одно дело сидеть у экрана и выполнять отдельную операцию, а другое - координировать действия расчётов при массовом налёте. Тем более, опыт только приобретается. Кстати, за свои операции расчёт награждён достойно. Будут там ещё и Герои. Или в американской армии Медали Почёта раздают автоматом всем участникам подобного процесса??
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28.06.2023 20:38 Відповісти
Только потому, что калибры ДО этого не применялись. Но их сбивали не благодаря людям (!) а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря Пертиоту !!!!
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28.06.2023 22:47 Відповісти
Американцы ни разу не работали в таких условиях. Так что американцам большое спасибо конечно, но вот за эффективную реализацию возможностей, за которые спасибо разработчикам, ему респект и уважуха.
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28.06.2023 21:11 Відповісти
Эти люди могли так работать на наших ПВО ?! Даже ОЧЕНЬ ПОСТАРАЯСЬ ?!
НЕТ !!!
Это сделано ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЭТРИОТАМИ !!!! ТАК ЧТО ЭТО РАЗРАБОТЧИКИИ ГЕРОИ!!!
А ПВО сидят в тылу по сравнению с пехотой !!!! Пехота куда более герои !!!
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28.06.2023 22:49 Відповісти
 
 