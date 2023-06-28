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Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду

зрадник

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області.

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Автор: 

довічне ув’язнення (50) державна зрада (1711)


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Топ коментарі
+45
потвору кличуть Геннадій Герман і меня ніхуа не зрозуміло чому навіть після вироку так важко в новині згадати це паскудне ім'я і чому знов(!) замазане рило, хоч є беліч фото з новостних ресурсів де рило проглядається!
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28.06.2023 17:19
+22
хороший отбор в прокуратуру провела венедиктова!!!

реформированная прокуратура!!!!???? тварь на твари
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28.06.2023 17:24
+21
НА КОЛ!
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28.06.2023 17:13
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28.06.2023 17:13 Відповісти
На пляшку 😁
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28.06.2023 17:18 Відповісти
Чувак не знімав міни, може і до цього доберуться?
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28.06.2023 18:00 Відповісти
----
ВАЖКО ПОВІРИТИ що таке може бути в Україні..
...
Де при владі не тільки зрадники а ще й злодії та бандити..
...
шкода що проконтролювати відбуття покарання не можливо...
..
скоріше всього через пару років відмажуть..
...
Своіх нє бросаєм
...
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28.06.2023 18:41 Відповісти
На уранові копальні! Не вистачало ще це годувати до гробу..
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28.06.2023 17:16 Відповісти
Марина, не печись, я розумію тебе. За статистикою 3-4 роки і каюк...вони там не витримують і сходять або з розуму, або здихають після псих розладу
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28.06.2023 18:58 Відповісти
Дик чим раніше, тим краще)
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28.06.2023 19:02 Відповісти
А на лагері ********** прокурорських )))
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28.06.2023 17:18 Відповісти
не бзди.. для них існує окрема зона
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28.06.2023 17:20 Відповісти
Як скажеш )
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28.06.2023 17:21 Відповісти
На цій зони також є як з/к колишні мєнти, копи, працівники СБУ, державної виконавчої служби (вертухаї та їхні начальники), податківці, митники, судді, інші види колишніх правоохоронців, які дійсно дуже ******* "зустрічати" "чесних" прокурорів
Не забуваємо про адміністрацію та працівників установи, які "поважають" органи прокуратури
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28.06.2023 17:48 Відповісти
Нехай так, там теж макарони на вечерю )
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28.06.2023 17:24 Відповісти
Beta,цей гондон не попаде на таку зону як простий люд,для таких Підарів спецлагеря,мінтовські,бо на такому лагері,його на лоскути пустять.
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28.06.2023 17:27 Відповісти
для пыжиков ( пожизненных) нет ментовских зон
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28.06.2023 17:33 Відповісти
та яка зона - він буде сидіти в окремій камері все життя, скоріш за все ні с ким не буде спілкуватись, я маю на увазі з іншими в'язнями, може вдвох буде сидіти... з якимось серійником...
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28.06.2023 17:58 Відповісти
Якщо він завчасно "патсуєтілся", то купив у малюські віп-камеру на умові дожиттєвого користування.
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28.06.2023 19:25 Відповісти
Когда садили в кресло прокурора - он клятву давал, гимн Украины и Конституцию наизусть знал, а также сдал экзамен на вільне володіння українською мовою. Плюс - предоставил купленный на базаре в Николаеве диплом.
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28.06.2023 17:19 Відповісти
Хм. Один комік теж здається юрис, мову вивчив і клятву давав, може й Конституцію читав. Стандартний набір зрадника?
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28.06.2023 19:49 Відповісти
потвору кличуть Геннадій Герман і меня ніхуа не зрозуміло чому навіть після вироку так важко в новині згадати це паскудне ім'я і чому знов(!) замазане рило, хоч є беліч фото з новостних ресурсів де рило проглядається!
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28.06.2023 17:19 Відповісти
Мабуть готують підора на "умовно-дострокове"...
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28.06.2023 17:24 Відповісти
Тому що вирок ще не набув законної сили, ще будуть апеляції і чомусь є відчуття, що змінять вирок з довічного на років 25
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28.06.2023 18:19 Відповісти
ти такий розумний! я навіть заздрю...25 кажеш? а за якою статею якого КК, якої країни не підкажеш?
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28.06.2023 22:06 Відповісти
В Херсонській області 95% правоохоронців перейшли до *****. "Нареформували" всілякі Авакови з грузінамі...
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28.06.2023 17:20 Відповісти
Пожиттєве це страшніше ніж на бутилку. Але не вже один він південь зливав?
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28.06.2023 17:21 Відповісти
На пожиттєвих зонах жодного випадку самогубства загратованих не зафіксовано, так жити хочуть.
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28.06.2023 17:29 Відповісти
Також варто перевірити всіх його ставлеників, там явно всі свої...
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28.06.2023 21:31 Відповісти
Не таке вже і страшне. В Західних країнах та в США бувають випадки, що зеки з декількома пожиттєвими строками, а не лише одним, виходять на волю. Через 20 років вони мають право подати заяву на помилування і багатьом вдається вийти.
У нас поки що з засуджених на пожиттєве ніхто 20 років не відсидів. А там все може бути.
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28.06.2023 23:51 Відповісти
Ну і на хіба вішати цього підора на шию державі? Його утримання на місяць вартуватиме бюджету більше, ніж три пенсіонера пенсій отримують! Завели за прокуратуру, в голову з "форту" шльоп, і в канаву, гнилота до гнилоти, падло до падла, амінь. Або, варік для наших ***** гуманістів - на фронт, хай біжить перед нашими військовими і розміновує мінні поля. Хоч якась користь з уйобка буде.
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28.06.2023 17:23 Відповісти
хороший отбор в прокуратуру провела венедиктова!!!

реформированная прокуратура!!!!???? тварь на твари
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28.06.2023 17:24 Відповісти
Нічого пройде деякий час и негідник буде судитись до того часу поки не знайдеться "гуманний" суд що скасує довічне))!! У нас все просто це Україна!! Не довіряю судовій системі!! Є випадки коли "судять" Умовно колаборантів!!
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28.06.2023 17:27 Відповісти
теж ніколи не повірю, шо він буде сидіти.....
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28.06.2023 18:04 Відповісти
Цікаво, а наколки у нього будуть чисто бандюганські чи якісь особливі прокурорські? )))
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28.06.2023 17:27 Відповісти
Геннадій Герман очолив Миколаївську окружну прокуратуру за рік до повномасштабного вторгнення РФ. Колективу його представили 18 березня 2021 року. Германhttps://myk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=291147 пройшов три етапи прокурорської атестації. Він родом із Харківщини. Освіту здобув у Національній академії ім. Ярослава Мудрого. Раніше працював у прокуратурі Харківської і Полтавської областей, а також в Офісі Генпрокурора.У тексті обвинувального https://reyestr.court.gov.ua/Review/106586494 акту йдеться, що Геннадій Герман був підписаний на телеграм-канал російського пропагандистського змісту. Автор цього каналу пов'язаний зі спецслужбами РФ, виконував їхні завдання. За даними слідства, на початку російського вторгнення в березні 2022 року Герман зв'язався з адміністратором цього каналу та попросив контакти автора, адже "не погоджувався з інформаційною політикою органів державної влади України щодо висвітлення причин і наслідків ведення РФ військової агресії проти України". Надалі автор каналу доручив повідомляти йому всю наявну у прокурора інформацію щодо Миколаєва і області.

Якhttps://nikcenter.org/2023/01/newsitem-76027/ писав Центр журналістських розслідувань, раніше в судових засіданнях повідомили, що канал вів проросійський блогер Юрій Подоляка, а отримана інформація передавалась Ігорю Безлеру, підполковнику військової розвідки РФ, одному з лідерів маріонеткової "ДНР", якому https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pered-sudom-postane-vatazhok-boiovykiv-bezlier-vidomyi-katuvanniamy-ta-vbyvstvamy-na-donbasi СБУ висунула обвинувачення у порушенні законів і звичаїв війни.

Як твердить слідство, в обвинуваченого був ідеологічний мотив. Крім цього, він очікував отримати посаду в прокуратурі окупантів.

Слідство вважає, що Герман передав відомості про полонених російських військових, наслідки обстрілів, кількість загиблих цивільних та військових ЗСУ. Він, ймовірно, надсилав свої спостереження за соціально-побутовою та оперативною обстановкою у Миколаєві (стан мостів, завантаженість основних доріг, настрої чинних та колишніх співробітників правоохоронних органів). Серед іншого, за версією слідчих, він здавав паролі для проходження блокпостів у місті та інформацію про роботу рятувальників. Зокрема відомості щодо наслідків ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.
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28.06.2023 17:27 Відповісти
Детальніше в статті Олесі Баранцевич, Журналістки-розслідувачки Мколаївського центру журналістських розслідувань "https://nikcenter.org/2022/12/newsitem-75639/ Зрадник серед правоохоронців: що відомо про справу миколаївського прокурора, який співпрацював з росіянами "
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28.06.2023 17:40 Відповісти
На Навального похож, не брат?
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28.06.2023 17:45 Відповісти
Брат-близнюк. По розуму, вірніше по відсутності розуму.
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28.06.2023 20:01 Відповісти
А хто ж призназначив того, хто призначив цього зрадника, невже сам найвеличніший піссюаніст всесвіту?
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28.06.2023 17:30 Відповісти
ну, не своїми же власними руками, а бенедіктовими...
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28.06.2023 17:42 Відповісти
Щож таке? Чи йому наше сало не сподобалось ? Чи горілка ?
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28.06.2023 17:31 Відповісти
четвертувать пітуха
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28.06.2023 17:34 Відповісти
Нашо фізіономію замазали? Вина доведена.
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28.06.2023 17:38 Відповісти
Можуть обміняти, як медведчука.
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28.06.2023 17:49 Відповісти
І це все ,а де запальні зрадники-розміновувачі ?
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28.06.2023 18:42 Відповісти
Єрмак таких вписує в списки обміну разом з полоненими кацапами.
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28.06.2023 18:47 Відповісти
Ще я буду платить налог на утримування цього пі...ра, розстріляйте або дайте я його розстріляю.
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28.06.2023 19:20 Відповісти
Знову лайно з Харкова пливе. Потрібно ліквідувати ту кляту Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, а її дипломи визнати недійсними!!!
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28.06.2023 20:47 Відповісти
Дуже слушна ідея. Дійсно! Харківська юракадемія вже давно згнила. Все що з неї виходило з моменту здобуття Незалежності просякнуте корумпованим гівном. Схоже що реформувати її вже неможливо. Тільки закриття.
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28.06.2023 22:03 Відповісти
 
 