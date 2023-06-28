Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області.

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