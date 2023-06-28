Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду
Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області.
Топ коментарі
+45 MrStepanovM
показати весь коментар28.06.2023 17:19 Посилання
+22 Ольга Иванченко #566084
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+21 Komunalnyk
показати весь коментар28.06.2023 17:13 Посилання
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ВАЖКО ПОВІРИТИ що таке може бути в Україні..
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Де при владі не тільки зрадники а ще й злодії та бандити..
...
шкода що проконтролювати відбуття покарання не можливо...
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скоріше всього через пару років відмажуть..
...
Своіх нє бросаєм
...
Не забуваємо про адміністрацію та працівників установи, які "поважають" органи прокуратури
У нас поки що з засуджених на пожиттєве ніхто 20 років не відсидів. А там все може бути.
реформированная прокуратура!!!!???? тварь на твари
Якhttps://nikcenter.org/2023/01/newsitem-76027/ писав Центр журналістських розслідувань, раніше в судових засіданнях повідомили, що канал вів проросійський блогер Юрій Подоляка, а отримана інформація передавалась Ігорю Безлеру, підполковнику військової розвідки РФ, одному з лідерів маріонеткової "ДНР", якому https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pered-sudom-postane-vatazhok-boiovykiv-bezlier-vidomyi-katuvanniamy-ta-vbyvstvamy-na-donbasi СБУ висунула обвинувачення у порушенні законів і звичаїв війни.
Як твердить слідство, в обвинуваченого був ідеологічний мотив. Крім цього, він очікував отримати посаду в прокуратурі окупантів.
Слідство вважає, що Герман передав відомості про полонених російських військових, наслідки обстрілів, кількість загиблих цивільних та військових ЗСУ. Він, ймовірно, надсилав свої спостереження за соціально-побутовою та оперативною обстановкою у Миколаєві (стан мостів, завантаженість основних доріг, настрої чинних та колишніх співробітників правоохоронних органів). Серед іншого, за версією слідчих, він здавав паролі для проходження блокпостів у місті та інформацію про роботу рятувальників. Зокрема відомості щодо наслідків ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.