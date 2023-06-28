УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10348 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 235 110

Путін явно програє війну в Україні та програє війну вдома, - Байден

байден

Президент США Джо Байден висловив переконання, що президент РФ Володимир Путін програє війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін явно програє війну в Україні та програє війну вдома, і він став щось на кшталт вигнанця у всьому світі", - заявив журналістам президент США.

Водночас Байден зазначив, що поки що важко сказати, чи призвели події, пов'язані зі спробою заколоту голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, до послаблення влади Путіна.

Також читайте: США і західні союзники не мають жодного стосунку до спроби заколоту в Росії, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2892) путін володимир (24051)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
А ви тягніть резину Джо,тягніть,,і щур з кута,вам посміхнеться!((,
показати весь коментар
28.06.2023 18:40
+15
Не хотілось би розводити пессімізм, але з яких показників видно, що ***** шось програє? Результатів контрнаступу покищо нема. Ракети, снаряди і дибіли в кацапів покищо не закінчилися. Так, є непрямі докази, шо скоро все може посипатися, але ж на то вони і непрямі, шоб ставитися до них обережно...
показати весь коментар
28.06.2023 18:59
+10
Головне шоб перед самогубством встиг одружитися на Єві Браун Кабаєвій.
показати весь коментар
28.06.2023 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В матрьошках
показати весь коментар
28.06.2023 21:32 Відповісти
Байден як завжди має рацію.
показати весь коментар
28.06.2023 19:26 Відповісти
как (и с чьейподачи) "изгнанник" одновременно может быть постоянным членом оон с правом вето вести захватническую войну, сидеть в магате, заниматься пиратством, массовыми военными преступлениями и т.д. и т.п.
показати весь коментар
28.06.2023 19:31 Відповісти
Прикольный троллинг от Джо.
показати весь коментар
28.06.2023 19:50 Відповісти
Эх, Байден-Байден. . .
показати весь коментар
28.06.2023 20:06 Відповісти
Бидон и спас Пыньку, собственно.
показати весь коментар
28.06.2023 20:08 Відповісти
Не написали что в этой речи он опять перепутал Украину с Ираком.

https://www.youtube.com/watch?v=kniO382Hlug
показати весь коментар
28.06.2023 20:12 Відповісти
В парламенті Канади казало, що воно в China.
показати весь коментар
29.06.2023 07:37 Відповісти
Нам необходимо что то срочно для разминирования перед штурмом пехоты!
Это прям горит на вчера!
показати весь коментар
28.06.2023 20:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 