Путін явно програє війну в Україні та програє війну вдома, - Байден

Президент США Джо Байден висловив переконання, що президент РФ Володимир Путін програє війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін явно програє війну в Україні та програє війну вдома, і він став щось на кшталт вигнанця у всьому світі", - заявив журналістам президент США.

Водночас Байден зазначив, що поки що важко сказати, чи призвели події, пов'язані зі спробою заколоту голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, до послаблення влади Путіна.

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