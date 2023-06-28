Путін явно програє війну в Україні та програє війну вдома, - Байден
Президент США Джо Байден висловив переконання, що президент РФ Володимир Путін програє війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Путін явно програє війну в Україні та програє війну вдома, і він став щось на кшталт вигнанця у всьому світі", - заявив журналістам президент США.
Водночас Байден зазначив, що поки що важко сказати, чи призвели події, пов'язані зі спробою заколоту голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, до послаблення влади Путіна.
Топ коментарі
+15 Frenk Rex
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+15 Зэлэный_Змий
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+10 Зэлэный_Змий
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Это прям горит на вчера!