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Новини Агресія Росії проти України
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Доба на Харківщині: ракетний удар по Чугуєву, обстріли сіл Курилівка, Вовчанські Хутори, Колодязне, Зелений Гай, є загиблі та поранена, - ОВА

харківщина

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по м. Чугуїв. Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення зазнала 70-річна жінка. Госпіталізована у важкому стані.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло троє цивільних чоловіків – 45, 48-ми та 57-ми років.

У с. Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.

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обстріл (29006) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Мабуть в кожній області є Зелений Гай.
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29.06.2023 08:38 Відповісти
Знову ракетний удар по місту, знову теракт проти мирних українців. А де наші ракети, щоб ми змогли вдарити по УЦапії? Немає і мабуть не буде, бо сама велика ракета - то марафон, там наші бюджетні гроші і там весь потенціал і шахрайство.
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29.06.2023 08:42 Відповісти
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29.06.2023 08:59 Відповісти
Українців знищують кацапи за допомогою путінських агентів, які захопили владу в Україні, формальний лідер цих агентів - Зеленський.
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29.06.2023 09:33 Відповісти
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29.06.2023 10:37 Відповісти
 
 