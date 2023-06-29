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Новини Війна
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У Мелітополі в місцях скупчення російської техніки пролунали вибухи, - Федоров

вибух

На тимчасово окупованій території Запорізької області та у місті Мелітополі у місцях скупчення ворожої техніки пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора для окупантів було наднапружено і на території тимчасово окупованого Мелітополя і на території Запорізької області. Все розпочалось приблизно о півночі, коли більш ніж 5 вибухів пролунало в Мелітополі, продовжилось о 10-й ранку і закінчився день для ворогів вибухами, які лунали приблизно о 20:00", - зазначив очільник міста.

Федоров розповів, що вибухи лунали у захопленому ворогом локомотивному депо, на території військової бази в Авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.

Також через невдалу роботу ворожої системи ППО уламки ракет впали на території центрального парку у Мелітополі.

Читайте: Росіяни підготували паспорти для всіх мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, - Федоров

Автор: 

Мелітополь (772) Запорізька область (3701) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+9
То Бавовнятко бавиться.
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29.06.2023 10:00
+8
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29.06.2023 09:59
+3
А що - треба було промовчать - щоб кацапи верещали що ми б"ємо по мирних районах міст?
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29.06.2023 10:05
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29.06.2023 09:59 Відповісти
То Бавовнятко бавиться.
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29.06.2023 10:00 Відповісти
А ось це не варто було казати -"Також через невдалу роботу ворожої системи ППО уламки ракет впали на території центрального парку у Мелітополі. Джерело: "...
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29.06.2023 10:01 Відповісти
Чому це не варто?
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29.06.2023 10:02 Відповісти
А тому, що коли уламки падають у нас від їх ракет, то що виходить по анаології?..
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29.06.2023 15:55 Відповісти
Нічого не виходить. Аналогії немає, бо це вони на нас напали, а ми захищаємося. Аналогія буде, коли уламки збитих ракет падатимуть на території центральних парків растовів, москв та підірів.
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29.06.2023 15:58 Відповісти
А що - треба було промовчать - щоб кацапи верещали що ми б"ємо по мирних районах міст?
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29.06.2023 10:05 Відповісти
Невже так складно, аналогія ж проста - як наше ПВО збиває ворожі ракети, то якщо уламок падає у будинок, то це погана работа нашого ПВО виходить?....
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30.06.2023 11:13 Відповісти
Я такого не казав Наслідки роботи ППО все одно наявні Саме тому снаряди зенітні обладнуються самоліквідаторами - - щоб не викликали пожеж після падіння Я про сам факт падіння решток збитого БПЛА
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30.06.2023 12:04 Відповісти
Яка різниця. Русня все одно заявить: всьо сбіто, до парка долєтєлі только обломкі ракєт укротєррорістов.
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29.06.2023 10:06 Відповісти
кацапам не варто щось доводити чи, навпаки, приховувати. Їм все одно "божа роса"
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29.06.2023 10:37 Відповісти
Какая трагедия,прямо до слёз.
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29.06.2023 10:45 Відповісти
Паління вбиває, хе хе хе.
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29.06.2023 11:25 Відповісти
 
 