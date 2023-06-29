У Мелітополі в місцях скупчення російської техніки пролунали вибухи, - Федоров
На тимчасово окупованій території Запорізької області та у місті Мелітополі у місцях скупчення ворожої техніки пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Учора для окупантів було наднапружено і на території тимчасово окупованого Мелітополя і на території Запорізької області. Все розпочалось приблизно о півночі, коли більш ніж 5 вибухів пролунало в Мелітополі, продовжилось о 10-й ранку і закінчився день для ворогів вибухами, які лунали приблизно о 20:00", - зазначив очільник міста.
Федоров розповів, що вибухи лунали у захопленому ворогом локомотивному депо, на території військової бази в Авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.
Також через невдалу роботу ворожої системи ППО уламки ракет впали на території центрального парку у Мелітополі.
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