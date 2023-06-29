Збитий "вагнерівцями" Іл-22М вплине на проведення російських повітряних та наземних операцій, - британська розвідка
Росія використовувала літаки Іл-22M для керування силами вторгнення в Україну. В довгостроковій перспективі втрата навіть одного літака, ймовірно, підірве здатність Кремля координувати операції.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Під час так званої ходи вагнерівців на Москву 24 червня сили протиповітряної оборони ПВК "Вагнер" збили російські військові вертольоти та літак повітряного командування Іл-22М, який належить до авіації спеціального призначення та відігравав ключову роль в управлінні російськими військами у війні проти України. На думку аналітиків міноборони Великої Британії, збитий Іл-22М був частиною відносно невеликого парку, що налічує до 12 літаків, які інтенсивно використовуються як для повітряного командування й управління, так і для радіорелейних завдань. Зазвичай вони діяли в межах безпечного повітряного простору Росії, далеко за межами досяжності українських систем протиповітряної оборони, аби не стати її цілями.
"Втрата цього літака, ймовірно, матиме негативний вплив на російські повітряні та наземні операції", - заявляють британські експерти.
Зокрема у короткостроковій перспективі вплив матиме психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу та майже напевно зашкодить моральному духу російських Повітряно-космічних сил.
"У довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що поточні рівні завдань доведеться знизити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати й координувати свої війська, особливо під час проведення операцій у високому темпі", - додають у британській розвідці.
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Начебто поки що у фсб дркгу добу пише пояснення на предмет відношення до "заколоту" та стосунків із прігожиним
Досвідчений, жорстокий, безкомпромісний та вкрай небезпечний ворог, реальний фашист, з втратами не рахується взагалі.
Збитий Іл був командним пунктом управління засобів реб та радіоелектронної розвідки інших бортів - гелікоптерів, які також збиті вагнерами.
До речі ці борти направив для виконання цих завдань особисто суровікін (командувач вкс мо рф) та за версією кацапського фсб саме він "злив" прігожину інфу за ці борти. Вагнера збивали Іл на висоті буком та чітко знали, що це борт
Мізки є таке писати з дебільними смайликами ? Ти в курсі, скільки від цих підорів загинуло наших хлопців у Бахмуті ?
пріґожин клоун, не міг навіть нормальний заміс влаштувати.
А Іл-22 - "чотирьохдвигунний середньоплан" І на заставці - саме його уламки - видно точку кріплення крила до фюзеляжу У мене підозра - а чи не маскують кацапи оцим "мутняком" з фотографіями та відео, ще й збиття "вагнерівцями" додатково ще й Ан-26-го, з якимись "високими шишками" на борту? Адже "генералітет" при Союзі частіш всього для швидких перельотів саме Ан-26 використовував - бо той міг спокійно сідать на грунтові смуги і мав невеликий розбіг
Ан же з'явився десь о 10-11 ранку під час ростовських подій.
В суботу було ДВА літаки, далі-тільки Іл.
Можливо, саме АНом каZZапські хенерали зі штабу округу тікали. Тож визнавати ще й їх знищення ой як не хоцца
У кацапів є девіз - "Вмер Максім, ну і х*р з ним" і "Баби нових нарожають" ©️,
тому тут британська розвідка мимо.