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Збитий "вагнерівцями" Іл-22М вплине на проведення російських повітряних та наземних операцій, - британська розвідка

літак

Росія використовувала літаки Іл-22M для керування силами вторгнення в Україну. В довгостроковій перспективі  втрата навіть одного  літака, ймовірно, підірве здатність Кремля координувати операції.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Під час так званої ходи вагнерівців на Москву 24 червня сили протиповітряної оборони ПВК "Вагнер" збили російські військові вертольоти та літак повітряного командування Іл-22М, який належить до авіації спеціального призначення та відігравав ключову роль в управлінні російськими військами у війні проти України. На думку аналітиків міноборони Великої Британії, збитий Іл-22М був частиною відносно невеликого парку, що налічує до 12 літаків, які інтенсивно використовуються як для повітряного командування й управління, так і для радіорелейних завдань. Зазвичай вони діяли в межах безпечного повітряного простору Росії, далеко за межами досяжності українських систем протиповітряної оборони, аби не стати її цілями.

"Втрата цього літака, ймовірно, матиме негативний вплив на російські повітряні та наземні операції", - заявляють британські експерти.

Зокрема у короткостроковій перспективі вплив матиме психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу та майже напевно зашкодить моральному духу російських Повітряно-космічних сил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламки російського літака Іл-22ВзПУ, збитого "вагнерівцями" у Воронезькій області РФ. ВIДЕО

"У довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що поточні рівні завдань доведеться знизити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати й координувати свої війська, особливо під час проведення операцій у високому темпі", - додають у британській розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5643) літак (2938) зовнішня розвідка (475) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+6
не вплине. якби дві третини було знищено тоді так, це б відчувалося.

пріґожин клоун, не міг навіть нормальний заміс влаштувати.
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29.06.2023 10:14
+5
Там еще нашего агента Суровикина заластали в сизо за гос измену. Его вроде как военные уважают. Интересно военные устроят заколот как вангеровцы, вот в чем вапрос
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29.06.2023 10:14
+4
Вагнер працює на Україну?
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29.06.2023 10:12
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Вагнер працює на Україну?
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29.06.2023 10:12 Відповісти
Там еще нашего агента Суровикина заластали в сизо за гос измену. Его вроде как военные уважают. Интересно военные устроят заколот как вангеровцы, вот в чем вапрос
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29.06.2023 10:14 Відповісти
Ще не в лєфортово.
Начебто поки що у фсб дркгу добу пише пояснення на предмет відношення до "заколоту" та стосунків із прігожиним
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29.06.2023 10:21 Відповісти
Арешт та усунення суровікіна дуже на руку Україні.
Досвідчений, жорстокий, безкомпромісний та вкрай небезпечний ворог, реальний фашист, з втратами не рахується взагалі.
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29.06.2023 10:35 Відповісти
скоріше всього в даному випадку британська розвідка "вішає лапшу".Для чого рашисти використовували цей літак в часі, коли фсб заздалегіть було відомо дії "заколотників"???
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29.06.2023 10:16 Відповісти
Потому что он всегда висит. Вообще кто не спланировал атаку вагнеров, то он достаточно хорошо все просчитал. Оттого интересно что же такого Путин пообещал Вагнерам, что они остановились.
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29.06.2023 10:24 Відповісти
Він їм пообіцяв ядерну зброю,як Лукашенці...але є нюанс...
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29.06.2023 10:56 Відповісти
тобто маєш на увазі, що рух колони "вагнера" , в реальному часі не могли відслідковувати безпілотники і передавати інформацію про ї просування,або в колоны "вагнера" не було агентыв фсб выд слова "взагалі",які передавали інформацію не тільки про рух колони,а про всю діяльність "вагнера" від початку вторгнення в Україну ???
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29.06.2023 11:12 Відповісти
Понятия не имею.
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29.06.2023 11:22 Відповісти
У @уйла була паніка та обсьор. Поставив завдання патрушеву, фсб та мо "пильно" стежити за вагнерами, які вийшли з ростову, блокувати увесь звязок, комунакцію, здіцйснювати технічну розвідку та у разі загрози наносити ураження.
Збитий Іл був командним пунктом управління засобів реб та радіоелектронної розвідки інших бортів - гелікоптерів, які також збиті вагнерами.
До речі ці борти направив для виконання цих завдань особисто суровікін (командувач вкс мо рф) та за версією кацапського фсб саме він "злив" прігожину інфу за ці борти. Вагнера збивали Іл на висоті буком та чітко знали, що це борт
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29.06.2023 10:27 Відповісти
До речі прігожин пообіцяв передати через суровікіна 50 млн рублів родинам загиблих під час "заколоту" кацапських пілотів
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29.06.2023 10:30 Відповісти
Вибачаюся, Іл вагнера збили панцирем
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29.06.2023 11:22 Відповісти
Эти самолеты почти всегда в воздухе. Они же как разведчики, ретрансляторы используются. А еще, как вариант, возможно их просто решили перекинуть подальше от опасной зоны... Так же как и вертолеты РЭБ.
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29.06.2023 10:31 Відповісти
"Вагнер працює на Україну?"
Мізки є таке писати з дебільними смайликами ? Ти в курсі, скільки від цих підорів загинуло наших хлопців у Бахмуті ?
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29.06.2023 11:04 Відповісти
не вплине. якби дві третини було знищено тоді так, це б відчувалося.

пріґожин клоун, не міг навіть нормальний заміс влаштувати.
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29.06.2023 10:14 Відповісти
На усе вплине вогонь ЗСУ, а решта то "поезія" збитого льотчика.
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29.06.2023 10:19 Відповісти
Відомо що після заколоту вагінерів путін почав значно більше срати в чемоданчик
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29.06.2023 10:20 Відповісти
Тут ішла суперечка стосовно виду ЛА Сперечалися з-за кількості двигунів літака на відео - бо там, на відео, "високоплан з двома двигунами та широкою "прямокутною" кормою" Він за своїми "обводами" може буть Ан-26 - транспортною модифікацією пасажирського Ан-24
А Іл-22 - "чотирьохдвигунний середньоплан" І на заставці - саме його уламки - видно точку кріплення крила до фюзеляжу У мене підозра - а чи не маскують кацапи оцим "мутняком" з фотографіями та відео, ще й збиття "вагнерівцями" додатково ще й Ан-26-го, з якимись "високими шишками" на борту? Адже "генералітет" при Союзі частіш всього для швидких перельотів саме Ан-26 використовував - бо той міг спокійно сідать на грунтові смуги і мав невеликий розбіг
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29.06.2023 10:30 Відповісти
там спочатку як раз і була інфа про збитий ан-26... а потім вже почали переписувати під іл...
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29.06.2023 10:46 Відповісти
правда фотографія збитого борта, може бути і не з того місця,куди її вставили рашисти(для важності) ...
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29.06.2023 11:16 Відповісти
Я аналізую інформацію та роблю висновки з того, що бачу!
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29.06.2023 11:22 Відповісти
24.06, доки було якась подібність хронометражу, Іл прив'язували до воронежу, де збили ще Мі8 у повітрі та два на аеродромі спалили.
Ан же з'явився десь о 10-11 ранку під час ростовських подій.
В суботу було ДВА літаки, далі-тільки Іл.
Можливо, саме АНом каZZапські хенерали зі штабу округу тікали. Тож визнавати ще й їх знищення ой як не хоцца
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29.06.2023 11:25 Відповісти
Тепер варто відслідкувать "поховання генералів" по Росії - як вони вже традиційно проводять подібні поховання Останній випадок - розгром штабу армії під Генічеськом Похорони загиблих "розкидали" по Росії та "розтягли у часі" - поховання проводилися у різні дні
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29.06.2023 12:15 Відповісти
Судячи з того, яка увага в ЗМІ приділена знищенню цього ИЛ-22 - командного пункту на крилах, мимоволі виникає думка, що це й була головна мета всього цього прігожинського бунту і походу "на москву".
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29.06.2023 10:30 Відповісти
А не помітно, що Герасимов "щез із поля зору"? А він же ж був у Ростові на момент бунту!
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29.06.2023 10:53 Відповісти
Натякаєте, що він міг бути пасажиром збитого "вагнерами" літака?
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29.06.2023 11:27 Відповісти
Не виключаю і такого варіанту
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29.06.2023 11:30 Відповісти
Пусть покажут сбитый конкретно вагнеровцами Ил-22.
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29.06.2023 10:34 Відповісти
Допомогли трохи вагнерівці ЗСУ,нам буде менше набоїв витрачати і то добре!
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29.06.2023 10:50 Відповісти
На борту было не менее 10 человек.... оказались все за бортом
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29.06.2023 11:47 Відповісти
Зокрема у короткостроковій перспективі вплив матиме психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу та майже напевно зашкодить моральному духу російських Повітряно-космічних сил. Джерело:

У кацапів є девіз - "Вмер Максім, ну і х*р з ним" і "Баби нових нарожають" ©️,
тому тут британська розвідка мимо.
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29.06.2023 11:54 Відповісти
Психологічний шок у рашлетунів буде, тому що люлей отримали від своїх... Британці в чомусь мають рацію.
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29.06.2023 12:34 Відповісти
У болотяної біомаси якою є рашисти немає ніяких шоків, це видно по їх реакціям на загибель ЇХ дітей в ТЦ Кацапії роками раніше. Шок може бути у нормальній цивілізованій людині, у кацапа ні.
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29.06.2023 12:43 Відповісти
Ничего не изменится, как неуправлялись окупационные войскав Украине, так и дальше неуправляться будут (командовать толково там некому)!
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29.06.2023 16:49 Відповісти
 
 