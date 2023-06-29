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Новини Війна
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"Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується", - Сирський. ВIДЕО

Українські захисники на Бахмутському напрямку знищують ворожу техніку та просуваються.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.

Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується. Рухаємось", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Сирський підтвердив, що наші воїни зачистили плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас: Чудова робота. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) Сирський Олександр (638)


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Топ коментарі
+17
Питаня, а коли пан Сирський займається безпосередньо управлінням військами і контролем за роботою центрів комплектування(воєнкоматами), коли він постійно дає інтерв'ю: то телебаченню, то газетам, то блогерам, то відосіки з промовами
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29.06.2023 10:39
+10
Залужний дає інтерв'ю в рази більше, а він відповідає за всі фронти
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29.06.2023 10:41
+9
Заслужений виконує свою роботу, тому хай що хоче то і робе, а Сирский вже розібрався с отцк?
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29.06.2023 10:51
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Питаня, а коли пан Сирський займається безпосередньо управлінням військами і контролем за роботою центрів комплектування(воєнкоматами), коли він постійно дає інтерв'ю: то телебаченню, то газетам, то блогерам, то відосіки з промовами
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29.06.2023 10:39 Відповісти
Залужний дає інтерв'ю в рази більше, а він відповідає за всі фронти
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29.06.2023 10:41 Відповісти
Заслужений виконує свою роботу, тому хай що хоче то і робе, а Сирский вже розібрався с отцк?
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29.06.2023 10:51 Відповісти
йому важко розбиратися з цим, бо його прямий начальник Залужний публічно підтримує махрового корупціонера Резнікова, кому йде все армійське бабло і від військкомів зокрема
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29.06.2023 11:03 Відповісти
К МО Залужный не имеет никакого отношения. Ты или коммунист или опзжэшный или хороший русский или скрытый зелёный, паскудящий ВСУ
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29.06.2023 11:17 Відповісти
https://24tv.ua/valeriy-zaluzhniy-pidtrimav-reznikova-skandal-minoboroni_n2243928 Підтримка Резнікова Валерієм Залужним - яскравий контраст на тлі гризні у росіян, - експерт
https://24tv.ua/valeriy-zaluzhniy-pidtrimav-reznikova-skandal-minoboroni_n2243928

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29.06.2023 11:27 Відповісти
В нього методичка. Він новин не читає.
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29.06.2023 11:35 Відповісти
24уа козломойского и иже с ним))) ещё ссыль едыного шмарофона закопипасть))
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29.06.2023 11:55 Відповісти


https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZWLbHtrwtgVosrGArX1jczQgz2EkycX3PvheFXz_hxbEGfzgTUi7mVEv0mIdYvIhrVn-EAUeWMlbLbRvMitST7SLfUbjL7uk5DQNu-bmmdUVus9zAq7oPcTA2579nwDESZXJERLFxQYdLawK-hO82F4&__tn__=-UC%2CP-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid022v2eVtomcwN1nu8m6x9wDqVjrNphaL7vg1sZtNSEd5C3UQh5jbWEwnRzwoh6Nekl?__cft__[0]=AZWLbHtrwtgVosrGArX1jczQgz2EkycX3PvheFXz_hxbEGfzgTUi7mVEv0mIdYvIhrVn-EAUeWMlbLbRvMitST7SLfUbjL7uk5DQNu-bmmdUVus9zAq7oPcTA2579nwDESZXJERLFxQYdLawK-hO82F4&__tn__=%2CO%2CP-R 25 січень ·

Система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни.

Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами.

Із початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості.

У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти.

Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил.

Наша сила - в єдності!

Разом переможемо!
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29.06.2023 12:02 Відповісти
ииии, зелёное минобороны гниды резникова гнёт Залужного. И нихера у яичников не выходит. Залужный с первых дней войны сказал: с предателями разбираемся после завершення бойових дій. Вот откуда наезды на Залужного
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29.06.2023 13:07 Відповісти
Де він таке сказав?
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29.06.2023 14:08 Відповісти
А ще він сказав що Герасимова поважає як хорошого спеціаліста рядянської школи військової справи, яка є кращою в світі. Правда ніхто нічого не зрозумів.
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29.06.2023 15:35 Відповісти
Має дуже гнучкий хребет - такі люди дуже небезпечні для української державності.

Ось якщо йому завтра Козир Єрмак накаже зупинити бойові дії заради миру - що він зробить?

Я думаю дверима не грюкне, а виконає
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29.06.2023 15:41 Відповісти
Бачу ти теж не зрозумів. А Єрмак нічого наказати не може, не переживай. Сірий кардинал на то і сірий.
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29.06.2023 15:47 Відповісти
накаже ротом Зелі - яка різниця
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29.06.2023 15:50 Відповісти
Навіщо йому труп ручного президента? Політичний.
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29.06.2023 15:56 Відповісти
Зеленський дає відосики в сотні разів більше, і НЕ відповідав і НЕ відповідає за всю країну
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29.06.2023 10:58 Відповісти
Зе ми тут не обговорюємо тому що наш президент за фактом Єрмак сподобається це комусь чи ні - Зе це маріонетка
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29.06.2023 11:00 Відповісти
Залужного ми теж тут не обговорюємо
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29.06.2023 11:03 Відповісти
прямим начальником Сирського є Залужний - тож це за темою
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29.06.2023 11:07 Відповісти
У вашій зеленій владі, всі займаються всім і Зе напряму командує і Сирьським і Будановим, і ще багато ким через голову Главкома і Генерального штабу. Це і зветься управлінських хаос, привнесений увладу із досвіду роботи в цирку "мальчикамі смешащимі публіку".
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29.06.2023 11:50 Відповісти
Ну якщо у Залужного такий гнучкий хребет терпіли те, що ми можемо з тобою зробити?

Ми не разу не побачили в нього навіть натяку незадоволення діями Зе публічно - всім задоволений, все схвалює, завжди ЗА
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29.06.2023 11:56 Відповісти
вот ты и спалился ))
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29.06.2023 12:01 Відповісти
хм, а я думав Залужний...
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29.06.2023 12:04 Відповісти
Ну давай троль, понасипай ще галіматьї. .
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29.06.2023 12:05 Відповісти
Генерал Залужний - бойовий офіцер і Геніальний Полководець. Це, доречі і передбачає дотримання субординації. ЗАЛУЖНОГО ******* СОЛДАТИ І ОФІЦЕРИ. ЗА НИМ ІДЕ АРМІЯ. Якого тобі ще більшого "незадоволення діями Зе" потрібно? Це бісить обдолбаного клоуна і його кукловодів стократ більше, ніж, якби Залужний публічно послав їх всіх *****. Тому вони скриплять зубами, а злобити ніц не можуть, бо Армія не з ними.
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29.06.2023 19:54 Відповісти
Щодо любові солдатів до Залужного і не любові до Сирського.

Сирський змушений посилати в атаки а значить і на смерть, а добрий Залужний десь там і його накази для рядових та молодших офіцерів не видно.

Добряк Залужний нагороджує, посміхається і показує серця десь там у фейсбуці.
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29.06.2023 20:16 Відповісти
Не смішіть.Прямим начальником сирського є дєрьмак і ніхто інший.
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29.06.2023 12:44 Відповісти
Коли останній раз було інтерв'ю Залужного? Місяців два тому на УП?!
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29.06.2023 12:24 Відповісти
останнє вчора, сьогоднішні новини ще не переглядав
https://www.liga.net/tag/valeryy-zaluzhniy
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29.06.2023 12:29 Відповісти
Допоможи Господи вигнати людожерів російських з нашої землі! Бережи життя нашіх воїнів! Амінь!
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29.06.2023 10:44 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?

Всьому свій час.
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29.06.2023 10:55 Відповісти
с картами к таракану обращайтесь
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29.06.2023 10:57 Відповісти
до ***** те,карты считай день-два клещеевка наша,закрепимся и гоу дальше.харе на всратые дипстейты дрочить,ну если нет знакомых на тех направлениях то ждите официоза с задержкой в 3-4 дня и зрадойобте дальше,все идет довольно неплохо для армии.
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29.06.2023 11:10 Відповісти
"На карте покажите то просування" --- серьезно? Так нравятся диванные генералисимусы которые требуют чтобы им что то там показали Кто они? Что они? Кем себя возомнили что решили что им кто то должен что то показывать? Хотите взгялнуть на карту,обращайтесь к лукашенку,он вам покажет на карте как на Белорусь планировалось нападение и откуда
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29.06.2023 11:35 Відповісти
Дивись, ***** - це туди 👉 👉
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29.06.2023 16:16 Відповісти
Не розумію - нашо витрачати сили на Бахмут? Для заяви Зеленського, що повернули купу цегли? Далі там перспективи які? Краще вже на Півдні зосередитись, щоб вийти до моря і перерізати кацапські бандформування?
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29.06.2023 11:14 Відповісти
Який військовий ВУЗ закінчували?
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29.06.2023 11:36 Відповісти
Приблизно такий же, як і Верховний головнокомандувач. Тільки ще служив.
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29.06.2023 11:40 Відповісти
Мабуть полковником у ГШ, а зараз таксуєте?
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29.06.2023 11:43 Відповісти
ЗСУ та Генштаб дуже чекають на такого експерта у своїх лавах.
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29.06.2023 17:38 Відповісти
у будь-якому місті якщо ви готові його захищати буде м'ясорубка - у будь-якому. Залишіть Бахмут м'ясорубка почнеться у Слов'янську чи Крамоторську без різниці
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29.06.2023 11:31 Відповісти
Захищати потрібно, коли піхота знаходиться в в укриттях з товстого армованого бетону, який не зруйнуює ворожа артилерія. А руїнах піхота легко знищується артилерією . Тому треба спочатку підготувати справжню ліню оборони і зайняти її з мінімальними втратами особового складу.
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29.06.2023 11:57 Відповісти
Якце мовчав би?Дєрьмак сказав нести пургу зе-стаду,отже сирський і несе пургу.А якщо хочеться щось більш правдивого,то це до пана Залужного,або до розвідки США чи Британії.А від зе-рабів тільки казочки чутно.
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29.06.2023 12:46 Відповісти
Просування не бачу
Бачу як палають наші хати…
а де просування, Сирський!?
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29.06.2023 12:00 Відповісти
На диване тяжко разглядеть?
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29.06.2023 19:53 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер , військовий журналіст з Ізраїлю:
Появляется все больше видео окопных боев. Жуть, конечно, полная - стрельба в упор, гранаты, летающие туда-сюда. Все по-классике: продвинулись, зачистили до угла, потом очередь в проем, граната, снова очередь, продвинулись до следующего поворота, контроль и так часами и километрами.
Пошел плотный контакт и вот в нем сразу сказывается западная подготовка - где все по протоколам и алгоритмам и боевой опыт - механика, отработанная до полного автоматизма.
Пока россияне держатся за счет чудовищной плотности минных полей и артиллерии. Но там, где украинцам удается войти с ними в клинч, отходят, не выдерживая такого ада. Фронт трещит, но пока стоит. Есть только вклинения в оборону. Но где-то обязательно рухнет. Ждем.
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29.06.2023 15:50 Відповісти
В м"ясних штурмах ми їх не переможемо.
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29.06.2023 16:40 Відповісти
***** тобі, Сирський "просування під Бахмутом" та ще й такою ціною? Що дає тобі "просування під Бахмутом", та і самий Бахмут, від котрого уже нічого не залишилося крім купи цегли? Хочеш отримати Героя з рук патологічного ухилянта і клоуна ціною задоволення патологічних амбіцій, ціною сотень життів українських воїнів і купи побитої техніки? Хочеш змістити Залужного? Тобі до Залужного як до неба рачки.
Може б ти "просувався" у напрямку Мелітополя, Маріуполя, Бердянська і перерізали "пуповину" кацапам на Крим? Га? Бездарний типе, одягни однострій стрільця, "бронік", берці, іди на передову і там "просувайся".
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29.06.2023 19:35 Відповісти
Честь і хвала нашим воїнам!
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30.06.2023 01:52 Відповісти
 
 