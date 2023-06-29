"Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується", - Сирський. ВIДЕО
Українські захисники на Бахмутському напрямку знищують ворожу техніку та просуваються.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.
Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується. Рухаємось", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+17 Сергій Черніков #553476
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+10 Leon #550614
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+9 Саня Мантула #401270
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Система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни.
Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами.
Із початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості.
У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.
Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти.
Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил.
Наша сила - в єдності!
Разом переможемо!
Ось якщо йому завтра
КозирЄрмак накаже зупинити бойові дії заради миру - що він зробить?
Я думаю дверима не грюкне, а виконає
Ми не разу не побачили в нього навіть натяку незадоволення діями Зе публічно - всім задоволений, все схвалює, завжди ЗА
Сирський змушений посилати в атаки а значить і на смерть, а добрий Залужний десь там і його накази для рядових та молодших офіцерів не видно.
Добряк Залужний нагороджує, посміхається і показує серця десь там у фейсбуці.
https://www.liga.net/tag/valeryy-zaluzhniy
Всьому свій час.
Бачу як палають наші хати…
а де просування, Сирський!?
Появляется все больше видео окопных боев. Жуть, конечно, полная - стрельба в упор, гранаты, летающие туда-сюда. Все по-классике: продвинулись, зачистили до угла, потом очередь в проем, граната, снова очередь, продвинулись до следующего поворота, контроль и так часами и километрами.
Пошел плотный контакт и вот в нем сразу сказывается западная подготовка - где все по протоколам и алгоритмам и боевой опыт - механика, отработанная до полного автоматизма.
Пока россияне держатся за счет чудовищной плотности минных полей и артиллерии. Но там, где украинцам удается войти с ними в клинч, отходят, не выдерживая такого ада. Фронт трещит, но пока стоит. Есть только вклинения в оборону. Но где-то обязательно рухнет. Ждем.
Може б ти "просувався" у напрямку Мелітополя, Маріуполя, Бердянська і перерізали "пуповину" кацапам на Крим? Га? Бездарний типе, одягни однострій стрільця, "бронік", берці, іди на передову і там "просувайся".