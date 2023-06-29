"Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується", - Сирський. ВIДЕО

Українські захисники на Бахмутському напрямку знищують ворожу техніку та просуваються.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.



Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується. Рухаємось", - йдеться в повідомленні.

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