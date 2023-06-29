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Новини Мобілізація
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Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю

військовий,квиток

Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Якщо президент Зеленський підпише закон №9342, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи - дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

У законі №9342 зʼявився абзац 11 частини І статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Також читайте: Виїзд за кордон юнаків до 18 років не обмежується, - Держприкордонслужба

Автор: 

ВР (15025) мобілізація (3105)


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Топ коментарі
+36
Ну так правильно. Відразу дивимось, хто є ініціатор проекту. Одні й ті самі - Арахамія, Завітневич, Безугла, Гетьманцев, Стефанчук
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29.06.2023 11:07
+32
о, а от і "справедливість", від ЗЕцыцька - не забарилась!!!!
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29.06.2023 11:02
+29
Зовсім з дуба впали.У мене батько інвалід І групи лежачий, брат на війні з 17 року, я звільнився по догляду бо і мати злягла.Тобто тепер мене загребуть по другому колу,а мої батьки як хочуть так хай і виживають?Це чисте скотство.Цікаво автора цього перла побачити.Не третьякова,жирна свиня, часом.Бо від неї всіляке лайно пре.
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29.06.2023 11:07
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З закордонними універами - так, є проблема, не випускають. А я кажу про наші, українські - тут і контракт дешевший... Тут нюанс ще, що документи з універу повинні прийняти ДО медкомісії.
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29.06.2023 12:32 Відповісти
З осені кажуть і за студентів візьмуться, хто старший за 25 років.
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29.06.2023 13:03 Відповісти
Поки що взялися якраз за тих, хто молодше 25...
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29.06.2023 13:09 Відповісти
Так "воєнного стану" - немає . Якщо знайдете такий Закон з підписом президента і великою гербовою печаткою ( якої взагалі немає , але повинна бути!) - то тоді значит є такий закон.
А різні постанови кабінета міністрів - це не закон, (вони стосуються не стосуються звичайних громадян ( тільки держ службовців).
А те що вас тероризують якись незаконні органи "ТЦК" і не випускають за кордон , говорить , що в Україні немає законів.
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29.06.2023 12:34 Відповісти
Причому тут Кабмін? Воєнний стан ввела і продовжує Верховна Рада...
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29.06.2023 12:51 Відповісти
Закон повинет бути підписан президентом , і на ньому повинна стояти велика гербова печатка. чекаю посилання на цей "закон"👈

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29.06.2023 12:59 Відповісти
Так він і підписаний. Про обовязкову гербову печатку вам хто сказав? У Конституції про це ніхто не сказано, бо великі герб і печатка мають бути затверджені окремо і пізніше. Там прописано лише те, що президент мусить підписати закон.
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29.06.2023 13:07 Відповісти
Де цей закон с підписом президента, дайте посилання, ніхто цьго поки що не бачив
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29.06.2023 13:11 Відповісти
Підписані президентом закони завжди офіційно оприлюднюються газетою "Голос України", яка є офіційним виданням для публікації законодавчих актів - дивіться там, бо в інтернеті вам ніхто підпис президента сканити не буде.
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29.06.2023 13:13 Відповісти
Якби закон був , то його давно вже всі побачили в інтернеті. А "те" , що я бачив було з маленькою печаткою і без підпису президента.
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29.06.2023 13:20 Відповісти
Вы и дальше пытаетесь клоуна играть, который не может сформулировать даже претензию к официально принятым и изданным нормативно-правовым актам Украины! Вас забанили на официальном сайте Верховной Рады, Президента?
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29.06.2023 13:32 Відповісти
І так, я досі чекаю посилання на статтю закону, що мобілізація є добровільною...
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29.06.2023 12:53 Відповісти
як знайду то повідомлю .
а тепер - покажить мені посилання на статту де мобілізація є примусовою
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29.06.2023 12:55 Відповісти
Ось, читайте закон

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

особливо Ст. 22
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29.06.2023 13:00 Відповісти
на що розраховує ця шобла? тільки одне їм допоможе - це пререможців не судять.....а їнше ім ---біда.....а дядьо байден з дядьом сі подумую про корею. а це вже для шобли зовсім інша історія під назвою -згадаїм все
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29.06.2023 12:15 Відповісти
"Я ваш вирок", - сказав зеленський народу України зі стадіону у 2019-му. І це був єдиний раз коли він не збрехав.
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29.06.2023 12:19 Відповісти
то він пороху казав. тому збрехав двічи. бо вирок пороху винести так і не здьобний. а ось українцім - будьласка.
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29.06.2023 12:23 Відповісти
Оошш
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29.06.2023 12:44 Відповісти
На цензорі удаляють коментарі про Зеленського уклоніста, який не з'явився на дві повістки, цікаво...
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29.06.2023 12:48 Відповісти
Он - Верховный Главнокомандующий . Т.е. уже в "армии"
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29.06.2023 13:18 Відповісти
Який сенс писати про ті повістки? Не хочеш воювати за батьківщину - так і скажи! Нащо ото ліпити недолугі відмазки?
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29.06.2023 14:09 Відповісти
Сенс такий що блаЗЕнь - ухилянт який на початку війни під час окупації Криму, розгулював по "красній площі", став президентом, та повністю зруйнував систему безпеки, економіку, довів народ до геноциду, тепер проводить примусову мобілізацію, створюючи проблеми щей для інвалідів які не можуть про себе подбати.Коротше БлаЗЕнь показав ухилянтам приклад, що йти воювати не потрібно, і так можна стати "найвеличнішим лідором **********" та улюбленцем наріду.
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29.06.2023 14:38 Відповісти
Які твої пропозиції у зв'язку з цим? Домовляємося десь по середині чи взагалі здаємося?
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29.06.2023 14:41 Відповісти
Пропозицію я вже озвучив вище. 95Квартал і усіх друзів Зеленського мобілізують, тоді можна говорити про справедливість мобілізації.
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29.06.2023 14:45 Відповісти
Справедливість - це взагалі філософське питання. У кожного справедливість своя. Тому це взагалі не аргумент. Можеш вважати мобілізацію, війну, життя не справедливими, але відвоювати за батьківщину зобов'язаний.
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29.06.2023 14:56 Відповісти
Закон один для всіх - чи ні? Чи це теж філософське питання?
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29.06.2023 14:58 Відповісти
Так, один для всіх. І до всіх дійде черга. Ти ж зараз не воюєш. То чим ти краще 95 кварталу? А справедливості не буде ніколи. Завжди знайдуться ті, хто за гроші тікає за кордон, ті, хто заробляють на війні, але це не є приводом надути губки, скласти руки на грудях як дівчинка і казати: я образилася, я воювати не буду.
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29.06.2023 15:10 Відповісти
Ясно, закон теж філософський, 95 квартал це дівчатка з надутими губами. А як думаєте чому знаходяться ті про кого ви написали? Мабудь тому що є ті що будуть їх прикривати, навіть з окопа, як ви наприклад, ви ж з окопа пишете, чи з пункту комплектування?
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29.06.2023 15:29 Відповісти
Я поки що не воюю. Але як прийде час, я принаймні не буду нити як дівчинка. І гундіти про несправедливий світ, в якому десь відпочиває батальйон Монако, а з іншого боку помирають прості українські хлопці. Таке життя. Треба до кінця залишатися чоловіком (мужчиною). Якщо ви звісно ще не змінили стать.
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29.06.2023 15:46 Відповісти
Тобто Зеленський не чоловік?
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29.06.2023 15:49 Відповісти
я не чув, щоб він нив. якщо нитік - то не чоловік. вас же ніхто не бере за руки, за ноги і не кидає на фронт. не хочете воювати, сидіть тихенько, може пронесе. але ж ні, вам треба гундіти, нити в інтернеті. З якою метою? щоб інших хлопців підбурювати до зриву мобілізації? а відповідно і до капітуляції.
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29.06.2023 15:58 Відповісти
А чим він по вашому займався в 95кварталі, коли вам про це говорили в 2019, Зеленський завдяки ниттю і став президентом. Важливо щоб усі засвоїли урок, тому що інакше нам кінець. Нажаль цього я зарез не бачу.
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29.06.2023 16:05 Відповісти
який урок? у нас що, завтра вибори? чи ви закликаєте прямо зараз виходити на майдан і зносити уклоніста?
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29.06.2023 16:08 Відповісти
Коли вибори то вже пізно. А от під час мобілізації саме час вивчити урок - До чого приводить "какая разница" і "худе не будет".
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29.06.2023 16:16 Відповісти
Я не ховаюсь. Але взагалі то багато кого беруть за руки та за ноги і везуть на фронт. Можливо ви цього не бачили на великій кількості відео в інтернеті.
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29.06.2023 16:20 Відповісти
Не сперечайтесь з штатним ботом, він на вас заробляє.
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29.06.2023 16:46 Відповісти
Якщо в твоєму маня-мірку закон один для всіх - то це твоя особиста справа. Я нікому нічого нє должен як казав шановний містер президент. Поки я не президент я нє должен (і так уже кілька разів казав людям з тцк доречі). Те що інші тікають і крадуть для мене є привід забити болтяру на все і чекати момента за кордон виїхати, щоб нарешті почати жити з мінімальною впевненістю в завтрашньому дні. А ти захищай пансіонати матері воєнкома на березі моря, нові мерседеси слуг, Буданова який злочинців випускає і зеленського свого. І будь ім винен і забов'язаний. А мені ніхто нічого не дав і захищати в ці країні у мене нема чого
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29.06.2023 17:29 Відповісти
це твоя позиція, я її поважаю. якщо, звичайно, під новинами про мирні домовленності ти не кричиш, що Україна повинна воювати до кінця і ні на який мир не погоджуватися. а то таких багато, які верещать, що треба воювати до повної капітуляції рашки, а коли виникає питання "а ким воювати?", то всі одразу ховаються в кущі.
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29.06.2023 18:04 Відповісти
Так почему Вы не откажетесь от украинского гражданства? Странно, Вы ждете что лично будут соблюдать ТОЛЬКО Ваши права, но обязанности исполнять Вы не хотите! Вот такие вот "питриоты" потом больше всех из-за границы воняют про Родину и любовь к ней.
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29.06.2023 20:18 Відповісти
Бажаю тільки тим, хто тягнув цій закон- Безуглої, Арахамії і іншим, якнайбільше родичів інвалидів!
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29.06.2023 12:56 Відповісти
В Україні близько півмільйона ментів, сбушників та іншої вохри. Ось де мобілізаційний ресурс.
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29.06.2023 13:01 Відповісти
Увы, но у них свои задачи. Так же, как и у пожарных с медиками. Более того, Национальная Гвардия давно воюет, как и пограничники.
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29.06.2023 20:20 Відповісти
Сьогодні бачив їхні задачі. Зупинка на трасі встановлена якимись дебілами ще за часів совка мертів через двісті-триста від заїзду з траси в село і пішохідного переходу біля поля. Щоб дійти від неї до переходу, потрібно перетнути на протилежній від села стороні траси подвійну примикаючу дорогу з трикутним розгалуженням і ще й виїздом з АЗС в тому місці без облаштованого і позначеного переходу плюс пройти 200-300м без тротуару. Водії автобусів зупиняються на спеціально облаштованій і позначеній полосі для автобусів поблизу переходу, звідки людям, особливо похилого віку, і дітям йти до села ближче і безпечніше перетнути трасу. Так парочка гандонів пристосувалась вискочивши із засідки штрафувати водіїв автобусів за зупинку не в призначеному місці, замість написати рапорт про необхідність облаштувати зупинку у зручному і безпечному місці для людей. Ну і як таких не обзивати мусорами і не посилати на ...фронт?
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30.06.2023 00:55 Відповісти
Это халатность и безалаберность конкретных исполнителей. Это никаким образом не отвечает на вопрос, что у полицейских, пожарных, МЧС своя служба и она нужна здесь и сейчас! Каждый выполняет свою работу и есть профессии с бронью во время войны. Только я не думаю, что Вы бы лично поменялись с пожарными и полицейскими Бахмута, Херсона, Соледара, Лимана местами.
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30.06.2023 15:37 Відповісти
Це не безалаберність, це вже діагноз реформи поліції. Вбивці, зрадники ( до речі в Херсоні відзначились), сцикуни ( ці з Чернігова втекли, коли місцяни стали на оборону міста) і навіть гвалтівники - це з новин за останні пітора року не про якихось бандитів чи рашистів, а про нашу поліцію. Тупість, незнання своїх обов'язків, співучасть в рейдерських захопленнях, перевищення повноважень поліцейськими вже нікого не дивує. Зупинити авто з фронтовиками, доколупатись і виписати штраф за відсутність бризковиків на машині, яка човгала на самому нулі це вже не просто відсутність здорового глузду чи недоумкуватість, це абсолютна відсутність моралі і зневага навіть до захисників країни. Так не всі одним миром мазані, але ж керівництво прикриває своїх підлеглих, не хочуть бачити складу злочину в діях колег, а це ще більше дискримінує поліцію. СБУ ? СБУ за роки незалежності перетворилась на якусь бізнесово-рекетирську-кришувальну структуру і пристанищем., як показала війна, рашистської агентури. СБУ на 50 відсотків тільки після вторгнення почала працювати на захист держави, а на 50 залишилась каральним органом в руках президента проти опозиції. Скільки в цій структурі фсбешної агентури ще залишилось, одному Богу і Патрушеву відомо. От про пожежників можу сказати тільки хороше.
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30.06.2023 23:12 Відповісти
Горінням пердаків косарів задоволений.
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29.06.2023 13:19 Відповісти
А ти авжеж не "косарь", з німецьким флажком?😆 Мабуть найбільший патріот у світі?
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29.06.2023 14:43 Відповісти
Для розумово обдарованих. СТАРЛІНК привезений з Німеччини волонтерами. Gekauft ?
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29.06.2023 14:51 Відповісти
Закон підписано....
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30.06.2023 21:37 Відповісти
Єто же скільки бугайов,попвнить ряди ЗСУ. Лічно знаю троіх мордоворотів ,годков так по 35,які за допомогою дєнєг,поробили собі догляд за абсолютно лівим бабками та дєдками...
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29.06.2023 13:23 Відповісти
Схема існує вже десятки років, спочатку можна було навіть оформляти догляд за сторонніми людьми і не тільки інвалідами, а і за старшими 80 років. В останні роки схему добряче звузили, опікунство можна оформити тільки не працюючим близьким родичам і тільки за інвалідом або особою яка за мед.висновком не може себе обслуговувати.
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29.06.2023 16:14 Відповісти
Цікава логіка, якщо бугаї підроблять посвідчення інваліда, то й неходячих чи незрячих інвалідів треба в окопи?
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29.06.2023 16:55 Відповісти
Ціна за кордони 91-го року. Досі дивно читати коментарі, коли якогось ідіота порушника коменатори проводжають на фронт,а інші кричать їм, що фронт це не покарання і він там не потрібний. Другі живуть точно в своїй реальності, а людей не вистачає ще із осені минулого року.
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29.06.2023 13:25 Відповісти
Тобто якщо у мене у дружини група інвалідності, але у неї є батьки, то мене можуть мобілізувати?
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29.06.2023 14:52 Відповісти
Так, якщо хоча б один з них працездатна особа ( не досягла пенсійного віку та немає інвалідності).
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29.06.2023 15:23 Відповісти
А якщо в обох 3 група інвалідності?
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29.06.2023 15:31 Відповісти
Згідно ЗУ про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування непрацездатні громадяни- особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами. Отже , по закону батьки вашої дружини -непрацездатні і не можуть доглядати ще й за донькою .
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29.06.2023 15:53 Відповісти
Дякую за відповідь! Тепер мені для відстрочки ще 2 документа треба буде надавати, як я розумію (про групи інвалідності батьків дружини).
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29.06.2023 15:57 Відповісти
От тільки в тцк інвалідів 3 групи вважають "абсолютно" здоровими та повноцінними особами , можливо доведеться звертатися до юриста, щоб довести непрацездатність батьків дружини.
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29.06.2023 16:05 Відповісти
Ок, подивимось
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29.06.2023 16:08 Відповісти
у Зеленського вибір простий: є люди - воюємо, нема людей - домовляємося по тим лініям, які актуальні зараз.
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29.06.2023 18:20 Відповісти
Зе-лох готов теперь положить половину мужского населения, лишь бы прикрыть свою никчёмную сраку после сдачи Юга(территория по площади средней европейской страны).
Так что воевать будут все: родственники инвалидов, инвалиды, больные, косые. Странно, что зеков пока не используют.
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29.06.2023 15:40 Відповісти
сейчас зеков по сверке сверят в тцк и завтра накалякают закон про это. Их система понятна уже
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29.06.2023 19:25 Відповісти
Ну почему же половину мужского населения положить?! Почти всех. Ну кроме власти и самых приближенных. Может тех, кто даст горы взяток, я хз.
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29.06.2023 19:35 Відповісти
Котярський, не панікуй.
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30.06.2023 21:39 Відповісти
то треба зп платити адекватну. Що значить адекватна? Така за якої всі мешканці фронтових областей стоять в черзі до воєнкомату. Бо ризик загинути в них той самий що й в Збройних. Раз не стоять - значить зп замала. Але то не наші методи, ми ж СРСР будуємо
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29.06.2023 20:48 Відповісти
Отстали хотя бы от 50+ летних и у кого единственный сын в семье, как в казачьи времена было
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02.07.2023 14:44 Відповісти
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