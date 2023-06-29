Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Якщо президент Зеленський підпише закон №9342, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи - дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.
Після підписання закону президентом Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.
У законі №9342 зʼявився абзац 11 частини І статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".
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А різні постанови кабінета міністрів - це не закон, (вони стосуються не стосуються звичайних громадян ( тільки держ службовців).
А те що вас тероризують якись незаконні органи "ТЦК" і не випускають за кордон , говорить , що в Україні немає законів.
а тепер - покажить мені посилання на статту де мобілізація є примусовою
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
особливо Ст. 22
Так что воевать будут все: родственники инвалидов, инвалиды, больные, косые. Странно, что зеков пока не используют.