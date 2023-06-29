494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 29 червня 2023 року більше ніж 1527 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини загинули та понад 1033 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Ювенальні прокурори зазначають, що ці цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та визволених територіях.

Протягом доби встановлено ще одну загиблу 17 річну дівчинку внаслідок обстрілу ворогом 27 червня м. Краматорська Донецької області. Загалом постраждало пʼятеро дітей: загинуло четверо дівчаток: двоє по 17 років та дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 471, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

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