Є ознаки ймовірної підготовки Росії до ракетних ударів, - ОК "Південь"

Ймовірно, ворог проводить підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ворог активізує безпілотну розвідку вздовж лінії фронту, намагається глибше проникнути в тилові регіони, що свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів. Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною", – розповіла вона.

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Гуменюк додала, що російські війська дуже часто намагається компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами".