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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Є ознаки ймовірної підготовки Росії до ракетних ударів, - ОК "Південь"

ракети

Ймовірно, ворог проводить підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Ворог активізує безпілотну розвідку вздовж лінії фронту, намагається глибше проникнути в тилові регіони, що свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів. Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною", – розповіла вона.

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Гуменюк додала, що російські війська дуже часто намагається компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами".

обстріл (29006) ракети (4056) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+5
В ответ надо атаковать беспилотниками не только аэродромы а жилые дома в военных городках,что бы на свое шкуре почувствовали что земля круглая.
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29.06.2023 17:37
+3
Мама дівчаток-близняток шукає сукні весільні на поховання дітей...
А ЦІ ПІДО..СИ знову й знову ракети готують, *******!
Скільки можна вже брехати всьому світу? ЗА ЩО знищувати українців?
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29.06.2023 17:21
+3
Потому что если путлер не найдет внешнего врага, то не сможет своему кровожадному быдлу рабссиянсскому объяснить почему они до сих пор живут в говне по самые уши. Все его правление это бесконечные войны и грабеж своей рашобыдломассы. Его взбесило когда из Украины выгнали зека овоща, который должен был положить Украину под него, и он начал войну. Зеледент тоже его проект, но опять патриоты помешали. И теперь его разрывает на части только беспощадная месть всему и вся в Украине. Он конченный, как говорил Немцов, за что путлер его и убил показательно прямо возле кремля.
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29.06.2023 17:42
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Мабуть воно накопичує Шахеди та ракети, щоби узяти кількістю...
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29.06.2023 17:13 Відповісти
Так це усім видно.
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29.06.2023 17:20 Відповісти
Мама дівчаток-близняток шукає сукні весільні на поховання дітей...
А ЦІ ПІДО..СИ знову й знову ракети готують, *******!
Скільки можна вже брехати всьому світу? ЗА ЩО знищувати українців?
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29.06.2023 17:21 Відповісти
Потому что если путлер не найдет внешнего врага, то не сможет своему кровожадному быдлу рабссиянсскому объяснить почему они до сих пор живут в говне по самые уши. Все его правление это бесконечные войны и грабеж своей рашобыдломассы. Его взбесило когда из Украины выгнали зека овоща, который должен был положить Украину под него, и он начал войну. Зеледент тоже его проект, но опять патриоты помешали. И теперь его разрывает на части только беспощадная месть всему и вся в Украине. Он конченный, как говорил Немцов, за что путлер его и убил показательно прямо возле кремля.
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29.06.2023 17:42 Відповісти
в мене немає слів... й сліз. І сил вже немає. Дуже важко. Дуже. Там ракети давлять, там тарифами добивають..
Одне на ролсройсі катаєця та стриптиз дивиця, а інші...
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29.06.2023 17:51 Відповісти
Треба спитати у зелених підорасів, коли нарешті, буде відповідь кацапам? Чому Лідор взагалі заткнув свій ****** - раніше після каждого теракту розпинався про помсту. І де вона?
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29.06.2023 18:35 Відповісти
В ответ надо атаковать беспилотниками не только аэродромы а жилые дома в военных городках,что бы на свое шкуре почувствовали что земля круглая.
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29.06.2023 17:37 Відповісти
дєрьмак не дозволяє
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29.06.2023 17:38 Відповісти
Безпілотники потрібні на фронті для знищення орків та їх техніки, для просування наших бійців. А по житлових будинках-це тактика ***** з оленєводом-цим війну не виграти.
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29.06.2023 18:08 Відповісти
Військові містечка - неефективно. Щороку відбувається випуск нових офіцерів ракетних училищ.
А от бомбити ракетні заводи (причому не лише ракетноскладальні, а й всю ланку з виробництва комплектуючих - завод двигунів, хімічний завод , що виготовляє БЧ, ливарний завод, що виготовляє корпус ракети, приладобудівний, що виготовляє авіоніеу) - це зовсім інша справа. Таке виробництво відновити дуже складно, якщо взагалі можливо
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29.06.2023 18:15 Відповісти
Вже зрозуміло, що ніякої відповіді адекватної на ракетний террор не буде. Піздьж про дрони на 1000 км виявився звичайним піздєжом, а усі удари по аеродромах звелися до удару одним совковим Стрижем по Енгельсу.
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29.06.2023 18:33 Відповісти
кепша терпилы терпят-ума хватило на дырку в мосте
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29.06.2023 17:57 Відповісти
Як же дiстали цi астрологи на державнiй зарплатi за наш рахунок, особливо Гамюк що мiсяцями розповiдала про невiдправку непiдготовлених на нуль, про вiдсутнiсть складу злочину Борисова, про те що ТЦК нiкого не ловлять, а якщо ловлять то не пакують, а якщо пакують то це росiйськi наративи.

Пiськов посравши витерся бумагою зеленого кольору, це може означати що у Мавки сьогоднi вiрогiдно буде кунлiзiнг.

Ми спостерiгали як Шойгу одягнувся в чорне, це свiдчить про те, що сьогоднi може бути приняти рiшення про вiдновлення атак на Украiну.

Iй не в ЗС треба працювати, а в гiдрометцентрi, там по прикметам можно вангувати погоду.
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29.06.2023 19:40 Відповісти
 
 