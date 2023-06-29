Є ознаки ймовірної підготовки Росії до ракетних ударів, - ОК "Південь"
Ймовірно, ворог проводить підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.
Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ворог активізує безпілотну розвідку вздовж лінії фронту, намагається глибше проникнути в тилові регіони, що свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів. Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною", – розповіла вона.
Гуменюк додала, що російські війська дуже часто намагається компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами".
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А ЦІ ПІДО..СИ знову й знову ракети готують, *******!
Скільки можна вже брехати всьому світу? ЗА ЩО знищувати українців?
Одне на ролсройсі катаєця та стриптиз дивиця, а інші...
А от бомбити ракетні заводи (причому не лише ракетноскладальні, а й всю ланку з виробництва комплектуючих - завод двигунів, хімічний завод , що виготовляє БЧ, ливарний завод, що виготовляє корпус ракети, приладобудівний, що виготовляє авіоніеу) - це зовсім інша справа. Таке виробництво відновити дуже складно, якщо взагалі можливо
Пiськов посравши витерся бумагою зеленого кольору, це може означати що у Мавки сьогоднi вiрогiдно буде
кунлiзiнг.
Ми спостерiгали як Шойгу одягнувся в чорне, це свiдчить про те, що сьогоднi може бути приняти рiшення про вiдновлення атак на Украiну.
Iй не в ЗС треба працювати, а в гiдрометцентрi, там по прикметам можно вангувати погоду.