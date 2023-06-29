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Німеччина розгортає систему Patriot до саміту НАТО у Вільнюсі

patriot

Німеччина розгортає систему протиповітряної оборони дальнього радіусу дії Patriot у Вільнюсі в рамках підготовки до липневого саміту НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Збройних силах Литви.

Зазначається, що це перший випадок, коли система Patriot виконує бойові завдання в цій балтійській країні.

"Місце розгортання укомплектоване екіпажем Збройних сил Німеччини, який забезпечить безперебійне функціонування системи", – йдеться в повідомленні.

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Вказується, що напередодні саміту будуть розгорнуті й інші бойові сили і засоби відповідно до заздалегідь розроблених планів, процедур, концепцій зв'язку і логістики, для чого залучать понад 3 тисяч військовослужбовців Литви.

Під час саміту Збройні сили Литви разом із союзниками додатково забезпечуватимуть протиповітряну оборону, охорону критично важливих об'єктів і важливих маршрутів, захист фізичних осіб, перевірку помешкань і транспортних засобів, а також пошук вибухових речовин на об'єктах.

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Раніше анонсувалося, що Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту НАТО.

Також повідомлялося, що на час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня Іспанія відправить туди зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде у сусідній Латвії.

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НАТО (6512) саміт (783) Вільнюс (70) Patriot (326)


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От це справа - це руське лайно собаче тут людей вбиває, дітей, а їх бентежить і употіли вони з приводу безпеки - ви там, українці, ще повмирайте, зупиніть ціх дегенератів росіянців, а ми тут потім вам допоможемо, зари не на часі
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29.06.2023 20:13 Відповісти
Не розумію, до чого цей висер? Що, ЕС і НАТО не помагає Україні? Чи ти тільки вчора з пещери виліз?
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29.06.2023 20:31 Відповісти
Я не мав на увазі те, що ти подкорегував, мабуть я дещо не так висловився, якщо ти мені таке надрукував
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29.06.2023 20:38 Відповісти
У политиков просто встреча - а они подготавливаются по полной на всякий случай, а наш шашлычник к шалыкам нас готовил... итог минус юг
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05.10.2023 15:25 Відповісти
 
 