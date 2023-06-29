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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що слабкість Росії зробить її безпечною для інших країн, а її поразка подолає проблему війни в Україні.

На цьому глава держави наголосив, виступаючи на засіданні Європейської ради, повідомляється на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Історія демонструє, що невдалі агресії завжди роблять диктатури слабкими. Власне це ми зараз і бачимо у Росії – бачимо таку потрібну нам їхню слабкість. Що слабшою буде Росія та що більше її господарі боятимуться заколотів і бунтів, то більше вони боятимуться дратувати нас із вами. Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, а її поразка подолає проблему цієї війни", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що цей тиждень почав поїздкою на фронт у дві області – Донецьку та Запорізьку, де зараз найбільше бойових операцій – як наступальних, так і оборонних, висока інтенсивність боїв і найвищий героїзм наших людей.

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"Наші воїни – абсолютні молодці, і я пишаюся ними, кожним і кожною, хто зараз на позиціях, хто відбиває російські штурми та знищує російських терористів. Нам вдається звільняти від окупантів нашу землю та людей, і це найголовніше", - підкреслив Президент.

За його словами, що успішнішими зараз будуть наші воїни, то надовше Росія перестане бути небезпечною і для України, і для всієї Європи.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) росія (65883)


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Топ коментарі
+6
Великий імітатор. Імітація всупу в ЄС, імітація руху в НАТО, ну що зробиш, робота така його в Каломойського.
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29.06.2023 21:56
+2
Всіх хто гоне на Олексія Данілова, що він вивіз своїх дітей на початку війни - ви не праві:
Уявіть, якщо, не дай божЕ, їх би взяли у полон, то їх прийшлось би міняти на всіх полонених
орків, а можливо пришлось би поміняти на самого Боневтіка. Думаю офіс Андрія Єлдака
пішов би на це. І що тоді? ми би лишилися нашого говнокомандувача, шоб його поміняти на двох
бастардів. Так що ветеринар все правильно сдєлав!!! Нам би це коштувало дуже дорого!!!
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29.06.2023 21:45
+2
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29.06.2023 22:19
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Всіх хто гоне на Олексія Данілова, що він вивіз своїх дітей на початку війни - ви не праві:
Уявіть, якщо, не дай божЕ, їх би взяли у полон, то їх прийшлось би міняти на всіх полонених
орків, а можливо пришлось би поміняти на самого Боневтіка. Думаю офіс Андрія Єлдака
пішов би на це. І що тоді? ми би лишилися нашого говнокомандувача, шоб його поміняти на двох
бастардів. Так що ветеринар все правильно сдєлав!!! Нам би це коштувало дуже дорого!!!
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29.06.2023 21:45 Відповісти
Великий імітатор. Імітація всупу в ЄС, імітація руху в НАТО, ну що зробиш, робота така його в Каломойського.
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29.06.2023 21:56 Відповісти
Слабкої росії не буде, сусіди добьють
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29.06.2023 21:56 Відповісти
Чим гучніші скандали - тим міцніші позиції в першій обоймі. Чим зухваліші діяння - тим ближче до вершин.
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29.06.2023 22:10 Відповісти
"слабкість Росії зробить її безпечною для інших країн, а її поразка подолає проблему війни в Україні Джерело: "
Нажаль ні, пане президенте.....
Систематичне послаблення, з контрольованим передаванням ядерної зброї зробить Рашку слабшою.... Топіть за прийняття ЯЗ від РФ і гарантії ядерной безбеки для всього світу!
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29.06.2023 22:12 Відповісти
Знищення Зе банди відкриє шлях для України в Европу
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29.06.2023 22:14 Відповісти
Найвеличніший розум всесвіту! Це ж треба до такого додуматись!!!
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29.06.2023 22:14 Відповісти
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29.06.2023 22:19 Відповісти
Справа у тому і проблема у тому для всього цивілізованого світу, що росія досить швидко відновлюється за рахунок торгівлі вуглеводнями і газом. Основними споживачами зараз є Індія та Китай. Що до залишків у кацапів зброї яку вони у себе залишили у великій кількості після розпаду совка, то нам її ще перемелювати та перемелювати на металобрухт не один місяць... війна буде затяжною мінімум до наступної весни...
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29.06.2023 22:20 Відповісти
Ну если в Украине второй армии вселенной 3,14здюлей надавали, и продолжают надавать, то боятся их могут совсем небольшие страны. Что они и делают, передавая по максимуму всё что могут, ибо понимают что если что - то они следующие
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29.06.2023 22:32 Відповісти
Все залежить від того,чи встигає раша виробляти зброю та бк для фронту в необхідній кількості.
Кожного дня наші воїни утілізують їхній металобрухт.Папашка рашачмобіка записав відеозвернення,в якому жаліється,що його пуцвірінка відправляють на лінію зіткнення без належної підготовки і з трьома рожками...
І пуцвірінок не знає,чи буде підтримка арти....
Рано чи пізно,але снарядний голод почнеться в раші.Зараз вони тримаються на запасах,але вони не резинові.
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30.06.2023 01:21 Відповісти
 
 