Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що слабкість Росії зробить її безпечною для інших країн, а її поразка подолає проблему війни в Україні.

На цьому глава держави наголосив, виступаючи на засіданні Європейської ради, повідомляється на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Історія демонструє, що невдалі агресії завжди роблять диктатури слабкими. Власне це ми зараз і бачимо у Росії – бачимо таку потрібну нам їхню слабкість. Що слабшою буде Росія та що більше її господарі боятимуться заколотів і бунтів, то більше вони боятимуться дратувати нас із вами. Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, а її поразка подолає проблему цієї війни", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що цей тиждень почав поїздкою на фронт у дві області – Донецьку та Запорізьку, де зараз найбільше бойових операцій – як наступальних, так і оборонних, висока інтенсивність боїв і найвищий героїзм наших людей.

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"Наші воїни – абсолютні молодці, і я пишаюся ними, кожним і кожною, хто зараз на позиціях, хто відбиває російські штурми та знищує російських терористів. Нам вдається звільняти від окупантів нашу землю та людей, і це найголовніше", - підкреслив Президент.

За його словами, що успішнішими зараз будуть наші воїни, то надовше Росія перестане бути небезпечною і для України, і для всієї Європи.