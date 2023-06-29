Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що слабкість Росії зробить її безпечною для інших країн, а її поразка подолає проблему війни в Україні.
На цьому глава держави наголосив, виступаючи на засіданні Європейської ради, повідомляється на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Історія демонструє, що невдалі агресії завжди роблять диктатури слабкими. Власне це ми зараз і бачимо у Росії – бачимо таку потрібну нам їхню слабкість. Що слабшою буде Росія та що більше її господарі боятимуться заколотів і бунтів, то більше вони боятимуться дратувати нас із вами. Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, а її поразка подолає проблему цієї війни", - сказав Президент.
Зеленський зазначив, що цей тиждень почав поїздкою на фронт у дві області – Донецьку та Запорізьку, де зараз найбільше бойових операцій – як наступальних, так і оборонних, висока інтенсивність боїв і найвищий героїзм наших людей.
"Наші воїни – абсолютні молодці, і я пишаюся ними, кожним і кожною, хто зараз на позиціях, хто відбиває російські штурми та знищує російських терористів. Нам вдається звільняти від окупантів нашу землю та людей, і це найголовніше", - підкреслив Президент.
За його словами, що успішнішими зараз будуть наші воїни, то надовше Росія перестане бути небезпечною і для України, і для всієї Європи.
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Уявіть, якщо, не дай божЕ, їх би взяли у полон, то їх прийшлось би міняти на всіх полонених
орків, а можливо пришлось би поміняти на самого Боневтіка. Думаю офіс Андрія Єлдака
пішов би на це. І що тоді? ми би лишилися нашого говнокомандувача, шоб його поміняти на двох
бастардів. Так що ветеринар все правильно сдєлав!!! Нам би це коштувало дуже дорого!!!
Нажаль ні, пане президенте.....
Систематичне послаблення, з контрольованим передаванням ядерної зброї зробить Рашку слабшою.... Топіть за прийняття ЯЗ від РФ і гарантії ядерной безбеки для всього світу!
Кожного дня наші воїни утілізують їхній металобрухт.Папашка рашачмобіка записав відеозвернення,в якому жаліється,що його пуцвірінка відправляють на лінію зіткнення без належної підготовки і з трьома рожками...
І пуцвірінок не знає,чи буде підтримка арти....
Рано чи пізно,але снарядний голод почнеться в раші.Зараз вони тримаються на запасах,але вони не резинові.