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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Росія стає абсолютно непередбачуваною після заколоту Пригожина, - євродепутат Кубілюс

андрюс,кубілюс

Внутрішня ситуація у РФ є катастрофічною після невдалого путчу ватажка терористичної організації "ПВК Вагнера" Євгенія Пригожина. Це робить Росію абсолютно непередбачуваною.

Про це LIGA.net розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, західні країни мають усвідомлювати, що РФ може зробити що завгодно.

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"І особливо після цього путчу Пригожина. Цілком очевидно, що Росія стає абсолютно непередбачуваною країною, яка може піти на абсолютну жорстокість, небезпечні кроки, терористичні атаки, вибухи атомних електростанцій абощо", – каже Кубілюс.

За словами політика, відсутність належної реакції Заходу на Каховську ГЕС заохочує російського диктатора Володимира Путіна, коли він перебуває в катастрофічній внутрішній ситуації після путчу Пригожина.

Автор: 

росія (65883) Кубілюс Андрюс (56)


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Топ коментарі
+10
А до сих пор рашка была предсказуемой?
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29.06.2023 23:46
+5
Хватит уже всех пугать диагнозом пациента. Давайте его уже пеленайте и усыпляйте. От ваших диагнозов пациент здоровее не станет
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29.06.2023 23:48
+4
а коли той лепрозорій був передбачуваний? )
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29.06.2023 23:47
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«Толи еще будет , ой ей ей.»
Берить Україну швидше у ЕС - вона вміе захищатись від дикунів
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29.06.2023 23:43 Відповісти
Дядя прибалт- не истери.

Не надо нас пугать путлером.

Путин не сумашедший, а трусливое ху@ло.
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30.06.2023 03:14 Відповісти
Рашка иде в рознос ?
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29.06.2023 23:45 Відповісти
Час подібний до майстерного управителя, який невпинно виробляє нові таланти замість зниклих.Тому з'явлення чавунної табакєрки не за горами.
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29.06.2023 23:45 Відповісти
А до сих пор рашка была предсказуемой?
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29.06.2023 23:46 Відповісти
Хватит уже всех пугать диагнозом пациента. Давайте его уже пеленайте и усыпляйте. От ваших диагнозов пациент здоровее не станет
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29.06.2023 23:48 Відповісти
а коли той лепрозорій був передбачуваний? )
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29.06.2023 23:47 Відповісти
Я дивуюсь , що усі почали говорити про ДІАМАНТОВИЙ бизнес хутина з пригожиним в южной АФРІЦІ,
А раніше нихто цього не бачив ? І те що за пригожиним тількі у АФРІЦІ кровавий слід - усі не бачили ?

А коли РОСІЯНЕ стерли Алеппо - теж нихто не бачив. А зараз побачили .

ще б побачили як у Ватикані рашка прачечну зробила
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29.06.2023 23:55 Відповісти
на мою думку тут нічого дивного. просто вони мовчали, не бажаючи конфліктувати з кацапами. чи то побоювались їхньої воєнної "мощі", яка виявилась дутою. хоча більшою мірою там мабуть був не так страх, як бажання вигідно торгувати і далі з кацапами, тому що величезна частка зароблених кацапнею на такій торгівлі грошей знову поверталась до Європи і Америки у вигляді інвестицій у футбольні клуби, яхти, вілли та іншу елітну нерухомість. кацапня сотні лярдів доларів від продажу газу і нафти знову повертала у Європу та Америку і купувала на них єврооблігації та інші цінні папери. і тут не те, що Алеппо якесь там десь в Азії, тут навіть не реагували на вбивство кацапами громадян Великої Британії хімічною зброєю та ще й на території самої Великобританії.
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30.06.2023 00:34 Відповісти
Ось і виростили МОНСТРА , який вбивае мильони . З тих лидерів теж треба спросити за цю війну.
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30.06.2023 00:45 Відповісти
Швидше б вона розвалилась.
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30.06.2023 00:00 Відповісти
а тепер i Білорусь є абсолютно непередбачуваною країною, тому що мають яo i Пригожина
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30.06.2023 00:11 Відповісти
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30.06.2023 00:24 Відповісти
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30.06.2023 00:26 Відповісти
"путча Пригожина" ..... Ну и наивняк этот евродепутат Кубилюс. Так и не понял что это был НЕ путч, а цирк который замутило ху..ло и его повар.
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30.06.2023 01:12 Відповісти
Ще одне вилізло гівно і розганяє тему путіна
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30.06.2023 03:15 Відповісти
Минус с десяток боевых генералов, ил с командованием, 6 вертолётов, куча вагнеров которых уберут. Внутренний конфликт, размазали *****
Я бы не называл это путчем или мятежом. Свергнуть диктатора это законное право граждан, и запомните ***** бежит сразу на самолёт, с мишустиным. Тогда захватывать кремль нет смысла.
Вот его и ловите во Внуково, 24 Jun 2023Moscow https://www.flightradar24.com/data/airports/vko (VKO) -https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd697 RSD697 -14:16
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30.06.2023 08:10 Відповісти
 
 