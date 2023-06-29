Росія стає абсолютно непередбачуваною після заколоту Пригожина, - євродепутат Кубілюс
Внутрішня ситуація у РФ є катастрофічною після невдалого путчу ватажка терористичної організації "ПВК Вагнера" Євгенія Пригожина. Це робить Росію абсолютно непередбачуваною.
Про це LIGA.net розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, західні країни мають усвідомлювати, що РФ може зробити що завгодно.
"І особливо після цього путчу Пригожина. Цілком очевидно, що Росія стає абсолютно непередбачуваною країною, яка може піти на абсолютну жорстокість, небезпечні кроки, терористичні атаки, вибухи атомних електростанцій абощо", – каже Кубілюс.
За словами політика, відсутність належної реакції Заходу на Каховську ГЕС заохочує російського диктатора Володимира Путіна, коли він перебуває в катастрофічній внутрішній ситуації після путчу Пригожина.
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Не надо нас пугать путлером.
Путин не сумашедший, а трусливое ху@ло.
А раніше нихто цього не бачив ? І те що за пригожиним тількі у АФРІЦІ кровавий слід - усі не бачили ?
А коли РОСІЯНЕ стерли Алеппо - теж нихто не бачив. А зараз побачили .
ще б побачили як у Ватикані рашка прачечну зробила
Я бы не называл это путчем или мятежом. Свергнуть диктатора это законное право граждан, и запомните ***** бежит сразу на самолёт, с мишустиным. Тогда захватывать кремль нет смысла.
Вот его и ловите во Внуково, 24 Jun 2023Moscow https://www.flightradar24.com/data/airports/vko (VKO) -https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd697 RSD697 -14:16