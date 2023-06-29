Росія стає абсолютно непередбачуваною після заколоту Пригожина, - євродепутат Кубілюс

Внутрішня ситуація у РФ є катастрофічною після невдалого путчу ватажка терористичної організації "ПВК Вагнера" Євгенія Пригожина. Це робить Росію абсолютно непередбачуваною.

Про це LIGA.net розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, західні країни мають усвідомлювати, що РФ може зробити що завгодно.

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"І особливо після цього путчу Пригожина. Цілком очевидно, що Росія стає абсолютно непередбачуваною країною, яка може піти на абсолютну жорстокість, небезпечні кроки, терористичні атаки, вибухи атомних електростанцій абощо", – каже Кубілюс.

За словами політика, відсутність належної реакції Заходу на Каховську ГЕС заохочує російського диктатора Володимира Путіна, коли він перебуває в катастрофічній внутрішній ситуації після путчу Пригожина.