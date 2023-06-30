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Новини Війна
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Вночі ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300, - Генштаб

дрон,іран

Війська РФ здійснили чергову ракетно-авіаційну атаку на територію Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed" та зенітні керовані ракети із С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Наразі більше інформації щодо нічного обстрілу не відомо.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, над Миколаєвом вночі збили ворожу ціль, уламки спричинили пожежу, яку вже ліквідували рятувальники. 

Читайте також: Ворог атакує Запоріжжя "Шахедами", - Повітряні сили

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) обстріл (29006) ракети (4056) дрони (4850)


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Наша ракетно-шахедна відповідь? Чи Притулу питать, як там наші моделькі дронів?
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30.06.2023 06:46 Відповісти
А Притула до чого? У Гусева питайте де наші безпілотники на 1000 км. Мабуть так далеко залетіли, що не можуть повернуться.
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30.06.2023 07:30 Відповісти
Ви гадаєте, що можна безкарно шкодити? І запорізька консерва вважала.
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30.06.2023 07:55 Відповісти
Владі привіт із Запоріжжя.
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30.06.2023 07:10 Відповісти
Шо, були бахи?
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30.06.2023 07:34 Відповісти
Ворог милий, а влада не така?
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30.06.2023 07:56 Відповісти
 
 