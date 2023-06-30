Вночі ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300, - Генштаб
Війська РФ здійснили чергову ракетно-авіаційну атаку на територію Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed" та зенітні керовані ракети із С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Наразі більше інформації щодо нічного обстрілу не відомо.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, над Миколаєвом вночі збили ворожу ціль, уламки спричинили пожежу, яку вже ліквідували рятувальники.
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