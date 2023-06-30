Україна отримала $1,2 млрд гранту від США на зарплати
Сполучені Штати надали Україні грант в розмірі $1,2 млрд на зарплати. Ще $15 млн надійшли від Фінляндії.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.
Гроші виплачуються через цільовий донорський фонд Світового банку в рамках проєкту PEACE in Ukraine (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).
Ці кошти підуть на покриття соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, не пов'язаних з армією, таких як оплата праці державних службовців, педагогів, виплата пенсій, соціальна допомога.
Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати розмір державного боргу України, бо їх не потрібно буде повертати.
Топ коментарі
+13 A San
показати весь коментар30.06.2023 09:36 Посилання
+10 Vsevolod Marchenko #551075
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+9 Bob Zi
показати весь коментар30.06.2023 09:36 Посилання
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они там чо ********* в том США?
хоча треба зазначити, що США постійно наголошують на необхідності боротьби корупцією, та Зе не має часу відволіктися на таку дрібницю під час війни.