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Новини
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Україна отримала $1,2 млрд гранту від США на зарплати

долар,долари

Сполучені Штати надали Україні грант в розмірі $1,2 млрд на зарплати. Ще $15 млн надійшли від Фінляндії.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

Гроші виплачуються через цільовий донорський фонд Світового банку в рамках проєкту PEACE in Ukraine (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Ці кошти підуть на покриття соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, не пов'язаних з армією, таких як оплата праці державних службовців, педагогів, виплата пенсій, соціальна допомога.

Також читайте: Євросоюз та партнери забезпечать стабільне фінансування для України на наступні роки, - резолюція

Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати розмір державного боргу України, бо їх не потрібно буде повертати.

Автор: 

Мінфін (3656) допомога (8428) США (23310) зарплата (2256)


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Топ коментарі
+13
Дякуємо США, просимомоніторить ці гроші ,бо зелені мародери ,впевнений, хочуть собі їх привласнить
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30.06.2023 09:36
+10
То тепер можна підвищувати СВОЇМ чиновникам, а інші, ті ж пенси, наприклад, обійдуться.
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30.06.2023 09:39
+9
А було скорочення ціх дармоїдів держ службовців? Вони 5 мільйонами зжеруть люби кошти
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30.06.2023 09:36
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оплата праці державних службовців

они там чо ********* в том США?
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30.06.2023 09:34 Відповісти
То тепер можна підвищувати СВОЇМ чиновникам, а інші, ті ж пенси, наприклад, обійдуться.
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30.06.2023 09:39 Відповісти
Саме так
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30.06.2023 09:40 Відповісти
США не могут не давать, поскольку поддерживать Украину на плаву - это одна из стратегических задач. Но прикорытное быдло пускает деньги на "барабаны" и прочие, примитивные коррупционные схемы, вот где позор.
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30.06.2023 09:42 Відповісти
На зелені зарплати.
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30.06.2023 09:34 Відповісти
Дякуємо США, просимомоніторить ці гроші ,бо зелені мародери ,впевнений, хочуть собі їх привласнить
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30.06.2023 09:36 Відповісти
Ці не вкрадуть, але ситуація коли в правого карману красти не можна бо то $ з США, а з лівого можна, бо то надходження бюджету України - це сюр.
хоча треба зазначити, що США постійно наголошують на необхідності боротьби корупцією, та Зе не має часу відволіктися на таку дрібницю під час війни.
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30.06.2023 09:46 Відповісти
Вкрадуть..
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30.06.2023 09:36 Відповісти
Ну почему украдут? Кража, это тайное завладение чужим имуществом. Деньги же добровольно дали, поэтому воровать их нет необходимости. Их нужно просто правильно распределить, а этот механизм у них настроен хорошо.
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30.06.2023 10:07 Відповісти
+100500.
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30.06.2023 10:32 Відповісти
А було скорочення ціх дармоїдів держ службовців? Вони 5 мільйонами зжеруть люби кошти
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30.06.2023 09:36 Відповісти
як би вони знали кому, за яку роботу, скільки отримують дармоїди та ті хто лиш числиться на роботі, хуби вони що дали
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30.06.2023 09:47 Відповісти
о..оце да..в керівника укрпошти зараз 1800 000 грн зарплатня...буде 4 000 000...а пошта сама як була в лайні так і залишиться..
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30.06.2023 09:49 Відповісти
Зараз зелені щурі породерибанять. Мами і бабусі цього лайна раптово розбагатіють і подарять своїм вісеркам гроші на купівлю котеджей, нерухомості, земель, машин... А я нелох буде читати мантри у своїх відосиках для зебидла
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30.06.2023 09:55 Відповісти
Интересно (буквально - стесняюсь спросить): а Украина -- ее правительство -- хоть какое-то своё собственное военное производство собирается наладить?
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30.06.2023 10:31 Відповісти
Звичайно ж ні, єрмак не дозволяє
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30.06.2023 10:33 Відповісти
О, как напряглись депутаты, прокуроры, топменеджмент гос предприятий и прочие, работающие до седьмого пота трутни. Теперь с голоду не пропадут!
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30.06.2023 10:59 Відповісти
А Зе.рассказует,что он зарплаты платит,хотя у Украины давно уже своих денег нет.
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30.06.2023 11:52 Відповісти
Насправді, гроші є. Збирають достатньо податків. Але замість налагодити виробництво ракет, дронів - вони просто "пилять", "закатують в асфальт" і т.д.
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30.06.2023 16:39 Відповісти
 
 