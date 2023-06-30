Світовий банк надасть $1,5 млрд позики Україні, - Шмигаль
Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку.
Рішення затвердила Рада виконавчих директорів Банку. Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки. Зокрема, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль також подякував Світовому банку та Уряду Японії за швидкі рішення.
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Vi Wa
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