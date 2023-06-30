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Новини
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Світовий банк надасть $1,5 млрд позики Україні, - Шмигаль

банк,світовий

Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку.

Рішення затвердила Рада виконавчих директорів Банку. Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки. Зокрема, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль також подякував Світовому банку та Уряду Японії за швидкі рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк і донори надають Україні 1,75 млрд дол. фінансової допомоги

Автор: 

Світовий банк (822) Шмигаль Денис (4633) позика (30)


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Владімссанич, саме час для Вашого жарту про акторку німецького кіно.
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30.06.2023 12:14 Відповісти
свежие долгожданные бабки, бегом пилять
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30.06.2023 12:32 Відповісти
на тиждень *бюджетникам* вистачить
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30.06.2023 14:46 Відповісти
Під "дякую" грошей ніхто не дає Повертати ці позики будемо ми
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30.06.2023 15:31 Відповісти
 
 