ЄС продовжив санкції проти РФ за війну на пів року

Європейський Союз ще на шість місяців продовжив економічні санкції, запроваджені у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Джозвяк написав у твіттері, що Рада ЄС продовжила санкції проти Росії на наступні шість місяців.

"Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій, але врешті погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується", - додав він.

Попереднього разу економічні санкції проти Росії продовжували у січні 2023 року - до 31 липня.

Також читайте: Євросоюз посилюватиме тиск на РФ у зв’язку із агресією проти України, - резолюція

До цього пакету входять найперші санкції проти Росії, запроваджені ще у 2014 році, та усі наступні, що додалися після початку повномасштабної війни.