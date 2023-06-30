ЄС продовжив санкції проти РФ за війну на пів року
Європейський Союз ще на шість місяців продовжив економічні санкції, запроваджені у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
Джозвяк написав у твіттері, що Рада ЄС продовжила санкції проти Росії на наступні шість місяців.
"Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій, але врешті погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується", - додав він.
Попереднього разу економічні санкції проти Росії продовжували у січні 2023 року - до 31 липня.
До цього пакету входять найперші санкції проти Росії, запроваджені ще у 2014 році, та усі наступні, що додалися після початку повномасштабної війни.
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На "низькому старті" чекають коли можливо буде ці санкції відмінити.