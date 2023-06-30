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Новини Санкції проти Росії
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ЄС продовжив санкції проти РФ за війну на пів року

рф,санкції

Європейський Союз ще на шість місяців продовжив економічні санкції, запроваджені у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Джозвяк написав у твіттері, що Рада ЄС продовжила санкції проти Росії на наступні шість місяців.

"Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій, але врешті погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується", - додав він.

Попереднього разу економічні санкції проти Росії продовжували у січні 2023 року - до 31 липня.

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До цього пакету входять найперші санкції проти Росії, запроваджені ще у 2014 році, та усі наступні, що додалися після початку повномасштабної війни.

Автор: 

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І знов, всього пів року!
На "низькому старті" чекають коли можливо буде ці санкції відмінити.
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30.06.2023 15:39 Відповісти
А потом??? Действия наших"партнеров" напоминают эпизод из мультфильма ссср"Дюймовочка"-....а не подсчитать ли нам ,состоятельные кроты.....
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30.06.2023 15:42 Відповісти
Віина закінчиться -- все забудеться і санкціі котикові під хвіст -- да - ЄС .
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30.06.2023 16:08 Відповісти
Санкції проти росії мають бути постійними, як країни-терориста. Іншого шляху немає. Інакше всі будуть в лайні.
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30.06.2023 16:29 Відповісти
 
 