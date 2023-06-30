Данія виділяє новий пакет військової допомоги на майже 170 млн євро

Уряд Данії планує виділити 1,3 млрд данських крон (близько 170 млн євро) на військову підтримку України у рамках нового пакету допомоги.

Про це йдеться у заяві міноборони Данії, яку наводить Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Пакет допомоги серед іншого включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси, машини для розмінування та кошти на придбання артилерійських снарядів.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми зробили на основі побажань і потреб України. Ця пожертва повинна підтримувати боротьбу України проти російських військ", – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

За його словами, цей пакет надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоятиме на боці України стільки, скільки це необхідно.

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"На жаль, здається, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники посилаємо потужний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", – резюмував Поульсен.